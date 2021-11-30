10 странных и необъяснимых явлений в нашей Солнечной системе

Космос настолько огромен, что наша Солнечная система занимает в нём место, сравнимое с задним двором: привычная, всё под рукой, и содержит очень мало чёрных дыр.

Тем не менее, правда выглядит чуть-чуть иначе. На орбитах вокруг нашего Солнца есть много странного, и астрономам ещё только предстоит выяснить причину этого. Вот десять самых необычных и необъяснимых явлений, происходящих в нашей Солнечной системе.

10. Бури на Юпитере выглядят как соты

Циклоны существуют на большинстве планет, у которых есть атмосфера и влага ниже, чем слой облаков, включая и нашу собственную Землю. На нашей планете эти бури имеют много названий, но чаще мы всего слышим про «ураганы» или «тайфуны» – это зависит от того, где вы живёте. Говоря в целом, циклоны на Земле имеют довольно округлую форму с «глазом» в центре.

Но это не относится к бурям на некоторых газовых гигантах. Недавно при наблюдениях за циклонами на Юпитере было обнаружено странное явление: там циклоны часто приобретают шестиугольную форму, образуя сотообразную структуру вокруг обоих полюсов газового гиганта.

Юпитер – не единственный газовый гигант, циклоны на котором, похоже, предпочитают шестигранную угловатую форму. В 1988 году учёные обнаружили гигантский гексагональный циклон на одном из полюсов Сатурна.

Однако сотообразный узор на Юпитере кажется уникальным. Были предложены теории относительно того, что вызывает эти странно угловатые бури. Но в целом это до сих пор остаётся загадкой.

9. Спутник Сатурна Япет внешне похож на орех

Представьте себе, что на Земле, вместо разбросанных по всем континентам высочайших горных вершин, все горные хребты образуют единую цепь вдоль экватора. По сути, именно так и выглядит Япет. Этот длинный горный хребет имеет максимальную высоту 20000 метров, что более чем в два раза выше, чем Эверест. Эта горная цепь придают Япету внешнее сходство с грецким орехом.

Учёные до сих пор не понимают, как мог появиться этот хребет. Одни считают, что это могут быть остатки кольца (немного похожего на кольца Сатурна), которые в конечном итоге врезались в поверхность планеты. Другие думают, что цепь образовалась в результате сокращения поверхности самой планеты, когда «выдавленные» породы скопились вдоль экватора.

Однако ясно одно, что эта странность, наряду с наполовину тёмной, наполовину светлой окраской планеты (которая до недавнего времени тоже оставалась загадкой), делает Япет одним из самых примечательных объектов нашей Солнечной системы.

8. Спутник Урана под названием Миранда

Одним из самых необычных спутников в нашей Солнечной системе является деформированная планета Миранда, которая вращается вокруг Урана. У Миранды, мягко выражаясь, чрезмерно ухабистая поверхность. Она состоит из кратеров и глубоких каньонов, что придаёт спутнику такой вид, как будто его слепили из лоскутков.

Есть несколько версий того, почему Миранда напоминает ручное изделие сумасшедшего учёного. Одна из них заключается в том, что Миранда, возможно, перенесла несколько катастрофических столкновений, вследствие чего была расколота, но затем её обломки вновь соединились. Сам Уран тоже перенёс несколько столкновений, именно этим объясняется наклон оси планеты относительно его орбиты. Это доказано, и поэтому версия о столкновении Миранды кажется вполне вероятной.

Другая теория заключается в том, что сильная гравитации Урана пробуждает на Миранде необычную вулканическую активность, что превратило обычно гладкую поверхность, свойственную всем спутникам, в беспорядочные ухабы.

7. Нептун излучает больше тепла, чем получает

Если планета находится достаточно далеко от Солнца, то она, как правило, напоминает ледяную глыбу. Взгляните на Плутон: там самая тёплая температура – около -223 градусов по Цельсию, и учёные думают, что когда-то на этой карликовой планете были реки из жидкого азота, русла которых исчертили поверхность планеты.

Нептун официально является самой далекой от Солнца планетой. Но хотя это и не тропический рай, температура на его поверхности не опускается ниже -200 градусов по Цельсию. Астрономы считают, что Нептун вовсе не так холоден, каким он должен быть. Это связано с тем, что Нептун почему-то излучает в два с лишним раза больше энергии, чем он получает от Солнца.

Астрономы до сих пор не уверены, почему это происходит. Вероятно, самая необычная теория состоит в том, что это может быть связано с алмазными дождями. Теоретически это возможно: атмосферное давление Нептуна таково, что заставляет находящийся в атмосфере метан сжиматься в алмазы. Затем эти алмазы падают и выделяют тепло при трении, когда попадают в плотные слои атмосферы. Этим, в свою очередь, и объясняется необычное количество энергии, излучаемой этим холодным гигантом.

6. Кажется, что Плутон имеет почти неиссякаемый источник пополнения его азотом

Плутон настолько мал, что ему едва хватает силы тяжести, чтобы удержать собственную атмосферу. В результате во время вращения вокруг Солнца Плутон постоянно теряет сотни тонн своей атмосферы и, в первую очередь, азота.

Зная об этом, остаётся только удивляться, почему на Плутоне всё ещё не закончился азот. Учёные давно размышляют об этом. Самой вероятной кажется версия, что запасы азота в атмосфере пополняются в результате какого-то скрытого геологического процесса, но точная природа этого процесса остаётся загадкой.

5. На окраине Солнечной системы может быть расположена девятая планета

Если верить некоторым астрономам, то в Солнечной системе может обнаружиться девятая планета. При этом Плутон они не считают планетой. Астрономы заметили в поясе Койпера (большое скопление астероидов за орбитой Нептуна) некоторые гравитационные несоответствия. Эти гравитационные аномалии можно объяснить наличием большой планеты.

На данный момент этот объект называют просто «Девятой планетой». Получить конкретные доказательства её существования будет сложно, потому что объекты во внешних областях Солнечной системы трудно обнаружить даже при помощи самых современных телескопов. По прикидкам астрономов, эта планета, если она существует, будет ледяным миром, примерно в три раза превышающим размеры Земли.

4. Метан на Марсе

Хотя метан обнаружен уже на многих планетах, астрономы всё ещё волнуются всякий раз, когда находят метан на планете. Это связано с тем, что метан является побочным продуктом жизни. (Возможно, вы слышали, что метан, например, обильно выделяется коровами при испускании ими газов.) Однако метан также может образовываться и в результате небиологических процессов, поэтому его наличие ещё не гарантирует существование жизни.

Количество метана на Марсе не сопоставимо с земным, однако то небольшое количество, которое найдено, представляет большой интерес. Дело в том, что его количество довольно часто меняется. Более того, эти изменения, по-видимому, зависят от времени года.

У учёных есть несколько теорий о том, с чем это связано. Например, метан может поглощаться и выделяться породами на поверхности в зависимости от сезона. Конечно, более интересная теория заключается в том, что изменения количества метана связаны с жизнью. (Если это так, то, скорее всего, это бактерии, которые живут под поверхностью.)

3. Атмосфера Солнца значительно горячее, чем его поверхность

Поверхность Солнца (то есть именно то, что ослепляет вас, когда вы смотрите прямо на Солнце), довольно горячая, если не сказать жёстче. Но хотя температура на поверхности Солнца около 5500 градусов по Цельсию, температура еле заметной атмосферы (которую называют короной) в десятки раз горячее – от 1 до 10 миллионов градусов по Цельсию.

Солнечная корона настолько бледна, что увидеть её можно только во время солнечного затмения. Тогда почему же она настолько горячее поверхности?

Учёные не знают ответа. Одна из теорий состоит в том, что корона образовывается благодаря миллионам вспышек наноразмера, которые каждую секунду происходят на поверхности Солнца, и эти вспышки отдают свою энергию в вышерасположенную атмосферу.

2. В действительности наша Солнечная система более сложная, чем большинство звёздных систем

Наша Солнечная система может считаться своеобразным космическим чудом. Астрономы обнаружили, что другие звёздные системы, как правило, имеют планеты одинакового размера, которые передвигаются по равномерно распределённым орбитам. Планеты нашей Солнечной системы сильно отличаются друг от друга.

Просто сравните наши самую большую и самую маленькую планеты: диаметр Юпитера более чем в 28 раз превышает диаметр Меркурия. С точки зрения объёма, мы могли бы вместить более 24000 Меркуриев в один Юпитер.

Кроме того, расстояние между планетами тоже не так равномерно, как в других звёздных системах. Астрономы не знают, что сделало нашу Солнечную систему такой уникальной. Некоторые полагают, что в этом виноваты впечатляющие гравитационные притяжения Юпитера и Сатурна.

1. Пепельный свет Венеры

Впервые замеченный в 1643 году Пепельный свет Венеры – это явление, при котором освещается тёмная сторона планеты, что делает её видимой для наблюдающих в телескопы. В отличие от остальных пунктов этого списка, само существование Пепельного света является предметом научных дискуссий.

Его описывают как похожий на «Пепельный свет Луны», который возникает, когда солнечный свет, отражённый от Земли, освещает тёмные части Луны. Но это имеет смысл только в случае с такими спутниками, как наша Луна. Поскольку она расположена достаточно близко к большой планете, свет от Солнца может её достигнуть, отражаясь от планеты, вокруг которой она вращается.

Однако это объяснение не применимо к Венере, потому что у неё нет большого орбитального тела поблизости. Астрономы пытались сфотографировать Пепельный свет, но он наблюдается настолько случайным образом, что все попытки закончились неудачей.

Многие отказались от попыток доказать, что это явление существует. Тем не менее, есть сотни письменных сообщений о Пепельном свете – начиная от астронома 17-го века Джованни Баттисты Риччиоли и заканчивая современными астрономами-любителями. Это свечение настолько неуловимо и спорно, что его прозвали «Лох-Нессом Венеры».

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