Самые популярные виды крестов и что они означают

Многие люди знают один-единственный самый популярный христианский крест и полагают, что этим всё ограничивается.

На самом деле крестов существует огромное количество разновидностей, каждая из которых имеет свои уникальные особенности значения. Предлагаю сегодня углубиться в этот вопрос, выяснив основные виды крестов (в частности, виды православных крестов) и что они обозначают. А начать, пожалуй, стоит с исторических данных.

СИМВОЛИКА КРЕСТА

Крест – представляет собой геометрическую фигуру, образующуюся двумя и более пересекающимися линиями (изредка – прямоугольниками). В большинстве случаев угол между ними равняется 90 градусам. Кресты обычно относятся к определённой религии, мировоззрению и обладают глубоким сакральным значением.

Изначально крест символизировал собой жизнь и происходит от солярного (то есть солнечного) знака, означающего процесс движения дневного светила по небосводу. Его окружность – соотносилась с годовым вращением нашей планеты вокруг Солнца. Точка с самого верху – это дата солнцестояния зимой, а снизу – весеннего солнцестояния. Точки, расположенные слева и справа соотносились с весенним и осенним равноденствием.

Ещё крест выступал иллюстрацией представления древних людей об окружающем их мире: здесь нужно вспомнить популярное выражение «по всем четырём сторонам света».

Крест в данном случае символизировал собой выбор верного жизненного пути и пересечение противоположных явлений.

Кроме того, крёстные знаки нередко соотносились с делением мира на четыре базовых элемента (Вода, Воздух, Огонь и Земля). В другом варианте трактовки вертикальное направление линии креста – значило Бога и божественное, а горизонтальное – человека, всё человеческое.

Исторические сведения

Учёные длительное время занимались изучением истории появления первых крестов и их символизмом. Они пришли к выводу, что впервые данный символ возникает ещё в древнем мире. И его изначальное значение сильно отличалось от того, что он имеет в христианстве.

Так язычники активно использовали крест за несколько тысяч лет до того, как родился Иисус Христос. И это не пустая болтовня – тому в подтверждение многочисленные находки археологов, представленные древнейшими изображениями. Их обнаруживали по всему европейскому континенту: в Египте, Персии, Сирии, Индии, а также в обеих Америках.

Хочется заметить, что первоначально символ обладал двойственным значением: представлял собой с одной стороны украшение, а со второй – выполнял мистическую функцию.

Самая первая народность, которая начинает активно применять крест – жители Древнего Египта. У них использовался крест с кольцом, называемый Анх (или Анкх). Анх – символизировал собой жизнь, обитателей божественного мира.

Древние вавилоняне соотносили крест с символикой бога неба – Ану. А Ассирия, бывшая во 2 тысячелетии до нашей эры вавилонской колонией, знала крест, изображаемый в кольце. Он обозначал дневное светило, обычно снизу от знака рисовали серп луны. Знак был связан с солярным божеством Ашшуром.

Древние индусы изображали крест на руках божественного Кришны и над фигурой-убийцей малышей. А люди, живущие в Южной Америке, — муиски верили, что с помощью символа можно защитить своё чадо от нечистой силы. С этой целью его помещали под постель ребёнка.

До сегодняшнего дня крест используется в качестве религиозного символа в государствах, не поддерживающих христианство. К таковым относятся тенгрианы, верующие в Бога по имени Тенгри. У них крест называется «аджи», он символизирует собой покорность, наносится на кожу лба как татуировка или рисунок, выполненный красным красителем.

РАЗНОВИДНОСТИ КРЕСТОВ

Давайте ознакомимся с основными известными вариациями крестов.

Анх – выступает древнеегипетским символом жизни.

Кельтский – изображается в виде равнолучевого креста, дополненного кругом. Сегодня его ассоциируют с кельтским христианством, хотя исследователи говорят о более старых, языческих корнях данного знака. Его также используют многие неонацистские движения.

Солнечный – крест, нарисованный в круге. Его археологи обнаружили на вещах, относимых к периоду неолита и бронзовому веку.

Греческий – равносторонний крест с равными, перпендикулярными линиями. Означает смирение, пересечение воли человека (горизонтальное направление линии) с божественной волей (вертикальное направление). Символизирует всеобщую связь и мир.

Латинский – это традиционный христианский символ, широко известный всем. Его ассоциируют с распятием Спасителя на кресте за грехи мира. До Христа такой же крест соотносили с посохом солнечного бога древних греков – Аполлона. Символически латинский крест означает смерть, вину (несение своего креста), а также освобождение, воскрешение, вечную жизнь после смерти.

Крест Святого Петра (по-другому называется Перевёрнутым латинским крестом). Такое изображение символа обусловлено тем, что апостола и последователя Иисуса распяли в 67 году, повесив головой книзу.

Крест евангелистов – он символически обозначает четырёх последователей Христа: их звали Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

Архангельский (иначе ещё известен как крест Голгофы). Символично изображает троицу добродетелей христиан: веру (наиболее важную), надежду и милосердие.

Двойной – представляет собой изображение двойного шестиконечного креста, имеющего равновеликие перекладины.

Лотарингский (другие названия Патриарший или Архиепископский). Символизирует кардинальский либо архиепископский чин у католиков.

Папский – представляет одну из разновидностей латинского креста, но имеет три, а не две перекладины. Последние символически соотносятся с тройным правлением папы Римского (высший священник, учитель и пастырь). Также в этом символе заложена идея того, что Папа Римский является наместником Господа на Земле, соправителем неба, земли и ада – трёх царств.

Русский православный крест – олицетворяет собой Русскую православную церковь. В нём, в отличие от латинского, помимо основной горизонтальной линии, присутствует ещё две: та, что сверху – символ таблички на распятии Христа, где были записаны данные о нём (Иисус назарянин, царь Иудеи).

А нижняя – играет рол подпорки для ног Спасителя, это символ весов, на которых меряются достоинства и пороки каждого человека. Литеры IC и ХС – это христограмма, обозначающая инициалы Мессии. На первых видах таких крестов снизу ещё рисовали череп (иногда череп и кости) – как знак грехопадения первоотца (Адам) и его потомков.

Византийский – его зачастую использовали христиане, проживающие в Византии.

Крест Лалибелы – символ государства Эфиопии, его применяет Эфиопская православная церковь. Традиционно священнослужители притрагиваются им к прихожанам, даруя тем благословенье и исцеляя их от различных недугов (особенно от страхов и стыда).

Армянский – крест, который дополняют декоративные элементы, расположенные на лучах. Это символ животворной силы символа, что отличает его от орудия наказания.

Андреевский – на таком же был в своё время распят последователь Христа Андрей Первозванный. Его используют, нанося на флаги и национальную символику некоторые государства.

Тамплиерский – принадлежал ордену духовных рыцарей тамплиеров, основанном в землях Иерусалима в 1119 году нашей эры. Символизировал готовность пожертвовать собой, защищая Святую землю.

Новгородский – внешне очень схож с предыдущим знаком. Его находки относят к древним новгородцам, откуда крест и получил соответствующее название. В других областях практически не применялся.

Мальтийский (по-другому про него говорят Георгиевский или крест Святого Иоанна) – обозначал могущественный орден, организованный госпитальерами-иоаннитами в 12 столетии на палестинских землях. Его восемь окончаний ассоциируются с восьмью блаженствами, приготовленными для всех праведников в царстве мёртвых.

Укороченный лапчастый – схож с предыдущим вариантом. Разница состоит в том, что у данного символа лучи не обладают вырезами по концам, как в Мальтийском варианте. Связан с Орденом Святого Георгия и Крестом Виктории.

Болнисский – популярный тип крестных знаков, который начали использовать грузины с 5 столетия. Дополняет крест Святой Нины.

Крест Тевтонского ордена – символизирует рыцарей, принадлежащих к одноимённому ордену в 12 столетии. Чуть позже, через пару веков символ стал основой для создания прочих разновидностей военного ордена Железного креста.

Шварцкройц (иначе называется чёрным крестом) – относится к опознавательным знакам, который применяют Вооружённые силы Германии. Символ немецкой армии.

Балочный крест – символизирует военную технику Германии.

Свастика – по внешнему виду это крест, имеющий загнутые (словно вращающиеся в разных направлениях – по и против стрелки часов лучи).

Свастика относится к древнейшим символам, используемым ранее многими народностями. Его наносили на предметы повседневного обихода, оружие, одежду, боевые гербы и знамёна, а также на свои дома и храмы.

Обладает очень глубоким символическим значением у разных народов, но в основном положительными (означает движение, жизнь, Солнце, благополучие). Во времена фашистской Германии немцы скомпрометировали её, в связи с чем, свастика утратила первоначальную популярность.

Руки Бога – такой знак археологи нашли на сосуде, принадлежащем пшеворской культуре. Когда длилась Вторая Мировая война символ Руки Бога применяли нацисты с целями пропаганды, так как на нём изображается свастика. В современном мире это религиозный символ, распространённый у неоязычников в Польше.

Иерусалимский крест (иначе называется крестом крестоносцев). Он красуется на национальном грузинском флаге. В нём большой крест – означает самого Спасителя, а четыре небольших, расположенных по бокам – соотносятся с четырьмя апостолами, написавшими свои Евангелие. Ведь они несли христианскую веру по четырём направлениям мира.

Крест ордена Христа – принадлежал одноимённому христианскому ордену.

Албано-удинский – обозначает христианскую Кавказскую Албанию.

Красный крест – ассоциируется с современной одноимённой организацией, оказывающей гуманитарную помощь людям со всего мира, а также со службой Скорой помощи. Символ зелёного цвета – означает аптеки, а синий – ветеринарную службу.

Крест святой Нины – является христианской реликвией, изображается в виде креста, сплетённого из лозы винограда. Религиозное предание гласит, что его сама Матерь Божья дала праведнице святой Нине, указывая ей пойти в Грузию.

Тау-крест (по-другому называется Антониевым крестом). Символ связан с Антонием Великим, первым придумавшим возможность христианского монашества. По сохранившейся письменной информации, Антоний прожил 105 лет, а последние сорок из них находился на горе Колзим (расположена рядом с Красным морем).

Баскский – изображается в виде четырёх лепестков, загнутых таким образом, что они напоминают солнцеворот. Есть две разновидности этого символа: в первой лучи двигаются по направлению стрелки часов, а во второй – вращаются против неё.

Кантабрийский – вариант раздвоенного Андреевского креста, имеет навершия по окончаниям перекладин.

Сербский – внешне выступает греческим (равносторонним) крестом, по его окончаниям изображаются четыре знака . Это символ государства Сербия, сербов и православия в данном государстве.

Македонский (иначе его называют крестом Велюса) – является версией христианского креста. Обозначает веру Христа на территории страны Македония.

Коптский – выглядит как пересечение двух линий под углом 90 градусов, концы креста разделяются на три. Под этими тремя излучинами символически понимается Святая Троица: Святой Отец, Сын и Дух Божий. Рассматриваемый религиозный знак применяет Коптская православная церковь и Коптская католическая церковь (Египет).

Скрещённые стрелы. Символизирует одноимённую национально-социалистическую партию Венгрии, которую организовал в 1937 году Ференц Салаши. Сегодня его временами применяют ряды праворадикальных организаций.

Конечно, в статье перечислены далеко не все из разновидностей крестов – на самом деле их существует гораздо больше. Это были только самые распространённые. Можно сделать вывод, что крест – очень многогранный символ, его внешний вид и значение меняются в разных культурах, в зависимости от направленности применения.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2489885133728123789/

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