Как Гитлер развел Сталина как лоха!

«Одурачить людей легче, чем убедить их в том, что они одурачены» — Марк Твен

В 1990 году ряд российских историков заявили, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. Ведь не секрет , что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия якобы была разгромлена Красной Армией за 12 часов!

Причем после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.Кроме того, в распоряжении наших войск было более миллиона самозарядных винтовок, аналогов которым у немцев в 1941 году не имелось. Таким образом, пехота вермахта в 1941 году не превосходила красноармейскую пехоту по огневой мощи.

Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси. Также весьма любопытно, что с 1939 года в СССР началось массовое производство подробных карт территорий Восточной Европы (масштабом 1:100 000 и даже 1:25 000). К 1941 году количество экземпляров карт на складах западных военных округов исчислялось десятками миллионов. При этом столь подробных карт территории СССР восточнее Москвы и Ленинграда в стране не печатали.

Например, много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике! С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны !

Как известно, перед началом Второй мировой войны взаимоотношения между ведущими странами особенно накалились! Больше всего европейское сообщество беспокоила беспрецедентная милитаризации Германии и усилено набиравший мощь Советский Союз. Европейских буржуа пугали перспективы распространения в Европе как фашистского, так и большевистского режимов. Вместе с тем Англия и Франция были не прочь столкнуть лбами нацистов и коммунистов, тем самым отведя угрозу войны от собственных границ. Германии для начала захватнической войны в Европе обязательно нужен был союз с СССР, чтобы застраховаться от нападения с Востока! Сталину же, фанатично лелеющему мечтой о победе мировой революции , крайне необходимо было втянуть Германию в кровопролитную войну с европейскими странами !

Писатель Николай Цветков в книге «Гений зла Сталин» отмечает, что судьба континента тогда зависела от того, с какими странами СССР заключит союз: объединение с Англией и Францией обеспечило бы Европе мир, с Германией означало бы обязательную войну. Вначале Сталин инициировал дипломатическую игру с Англией и Францией, добиваясь от них согласия на проход советских войск через Прибалтику, Польшу и Румынию. Поскольку трехсторонние советско-франко-британские переговоры, зашли в тупик, Сталин сделал ставку на союз с Берлином, чего больше всего желал Гитлер.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Однозначно заключение пакта с гитлеровской Германией, если использовать высказывание Антуана Буле де ла Мёрта , было «больше, чем преступлением, – это была трагическая ошибка и ошибка, за которую пришлось заплатить своими жизнями миллионам советских людей»!Любопытно также , что украинские власти в наши дни осуждают заключение пакта Молотова-Риббентропа и отказываются признавать себя правопреемниками Советов.Именно поэтому Польше теперь ничего не мешает вновь заявить о своих правах на утерянные земли и потребовать их обратно у страны-соседки. К тому же территории Западной Украины (в первую очередь, Галиция) на протяжении целых семи столетий не имели ни малейшего отношения к русским или украинским землям!

Этот факт подтверждается и тем, что, когда Красная Армия в 1939 г. перешла границу Польши, вермахт вёл войну там уже больше двух недель ,неся потери и завоевывая территории, которые, согласно пакту Молотова-Риббентропа, должны были частично отойти к СССР. Единственная «нестыковка» вышла лишь при взятии Львова, в котором немцы понесли тяжелые потери и,чтобы не уступать довольно важный для них стратегический город, открыли артиллерийский огонь по советским войскам! Этот инцидент, из-за которого Отечественная война могла начаться еще в 1939 году, вошел в историю как «Львовский инцидент»! Это противостояние удалось решить дипломатическим путем, поскольку Гитлер тогда не обладал достаточными ресурсами и мощью для похода на Восток, тем более, что ещё не была разбита Франция.

Именно поэтому Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии (см. ниже), Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Как не парадоксально, но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе. Как ни поразительно, но советское правительство цинично считало оккупацию Польши не актом агрессии, а желанием позаботиться о судьбе оказавшихся по ту сторону границы украинцев и беларусов. При этом было обещано, что поляки получат равные с другими народами возможности в «интернациональной советской семье»(безусловно, «трогательная » забота Сталина о соседней стране! ).

Немаловажно также, что вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок сырья из-за рубежа, и только исключительно выгодное для немцев экономическое соглашение с Москвой спасало тогда немецкую военную машину. Как не парадоксально, но немцы получили даже согласие Москвы заправлять топливом подводные лодки и боевые корабли военно-морского флота Германии на советских базах. Еще более поразительным является то, что немецкие военные проходили тогда обучение в СССР, совершенствуя свою военную подготовку! Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!

Одновременно с этим тайная мобилизация и подготовка к войне Красной Армии были столь масштабными , что скрыть это от вермахта было невозможно. Отправной точкой операции «Гроза» следует считать 11 марта 1940 года, когда были объявлены масштабные учебные сборы и у западных военных округах СССР были сосредоточены свыше 2 млн. 200 тыс. солдат, кроме этого, около 8 тысяч танков и бронемашин, до 6500 самолетов и более 37 тысяч орудий и минометов.

Любопытно также, что в сентябре 1939 года западная граница СССР ушла далеко на запад, а летом 1940 года, в связи с присоединением Прибалтики к СССР, примерно на пятьсот километров сократилась её протяжённость. В связи с переносом границы и под впечатлением сопротивления, оказанного финнами на линии Маннергейма, нарком обороны Ворошилов и начальник Генштаба Шапошников в январе 1940 года предложили Сталину сооружение оборонительной линии укрепрайонов вдоль новой границы. К началу войны в июне 1941 года так называемая «линия Сталина» близилась к полному завершению, когда Сталин по неизвестным причинам приказал законсервировать строительство и демонтировать огневые точки. Несомненно, это чудовищное и преступное решение стало одной из причин трагических событий в начале войны!

Безусловно, Сталин допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы, в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку», но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно, если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне!

Именно после того, как Гитлер развел Сталина как лоха и напал на СССР, в результате чего план Сталина первым напасть на Германию (операция «Гроза») провалился, «всемогущий» глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в «прострацию» и скрылся в подмосковной даче Кунцево. Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов . Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны. Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро , сильно испугавшись , подумал , что его пришли арестовывать и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»! Именно после этого , когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны, не арестовали и не придали суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в русской крови, он произнес свой знаменитый тост за Великий Русский Народ!

Хотелось бы также коснуться существующему мифу о якобы нападении немцев без объявления войны. Разве не вероломство обманывать свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга , зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу. И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны! Этим Сталин, заранее зная о готовящем нападении немцев , выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с самим Молотовым! К сожалению, все это подло скрывалось лживой советской пропагандой , которая развела моногих россиян как обыкновенных лохов!

Собственно, опираясь на вышеприведенные факты, немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его. Кстати, довольно любопытны предъявленные Германией причины начала войны против СССР . Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Немаловажно также, что Гитлер рассматривал поход на СССР как «борьбу с безбожным большевизмом», и намеревался открывать в оккупированных областях церкви, ранее закрытые большевистскими нехристями! Именно поэтому многие историки считают, что Гитлер специально приурочил начало войны ко дню, когда Русская православная церковь праздновала «День всех святых, в земле Российской просиявших».Однако основной причиной нападения на СССР руководство Третьего рейха однозначно объясняло готовившимся не позднее августа 1941 года наступлением советских войск на Германию (операция «Гроза»)

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР , действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма. Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический социализм! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран, которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки. После вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)! В этом отношении поучителен так называемый «Мармеладный бунт» , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев.

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив, – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость? А может напомнить сторонникам изувера Сталина как доблестная русская армии царя - батюшки на самом деле освобождала европейские страны? В этом отношении разве можно забыть как французы встречали в 1814 г. Александра I в Париже как царя-освободителя, который освободил, но не оккупировал Францию после победы над Наполеоном !

Любопытно также ,что датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.Война фактически продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена!

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

В этом отношении насколько наивны и слабоумны люди, которые верили и ,как ни странно, даже сегодня верят в бред, что Сталин якобы не догадывался о готовящем нападении Германии! Как не парадоксально, но Сталин был прекрасно осведомлен об этом и даже об совместном военном плане «Восточный вопрос» вторжения Польши и Германии в СССР, который разработали генеральные штабы этих стран ещё к концу 1938 года. Однако эта операция не состоялась, поскольку Берлин и Варшава так и не смогли договориться о «справедливом» дележе еще не захваченных территорий . Таким образом, полагаю, смехотворно считать, что советское руководство не готовилось к войне с Германией и особенно не верить в то, что именно Сталин вместе с Гитлером фактически развязали Вторую мировую войну, напав в 1939 году на Польшу!

Вместе с тем разве сегодня не позор для великой страны, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, обыкновенного вора и грабителя,стукача царской охранки , государственного серийного убийцу, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его «добренькая» и любвеобильная мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?К счастью, на родине тирана, в Грузии, мы, «благодарные» соотечественники, полностью разобравшись в преступной деятельности тирана , уничтожившего весь цвет грузинской интеллигенции, снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»!

И разве сегодня не кощунство возлагать цветы на его могилу на Красной площади, когда ценой создания могущественной советской империи (кстати, самой непродолжительной империей в истории человечества из-за своего утопического характера) были десятки миллионов уничтоженных им безвинных репрессированных людей, которые к тому же давно уже реабилитированы из-за отсутствия состава преступления в их сфабрикованных делах ? Вообще же, на мой взгляд, обеление режима кровавого палача Джугашвили должно приравниваться к преступлениям против человечности! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин издох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле — величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста человечества! Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д... Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон.Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови наших отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

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