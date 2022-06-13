Гормон мужского успеха

Тестостерон – главный гормон мужского организма. Чаще всего он ассоциируется с сексуальным гормоном и отвечает за полноценную эрекцию и либидо. Тестостерон по праву называется гормоном мужского успеха и именно он делает мужчину мужчиной!

Но функции тестостерона заключаются не только в сексуальной силе мужчины. От него зависит целый ряд показателей: хорошая физическая форма - фигура, рельеф и сила мышц, и, конечно же, жизненная энергия, тонус, и умственная работоспособность.

Статистика такова, что уже в 30-35 лет уровень собственного тестостерона в организме мужчины начинает падать. Даже у здоровых мужчин после 30 лет отмечается ежегодное понижение уровня полового гормона на 1-1,5%1.

Признаки дефицита тестостерона

Первое, на что влияет дефицит тестостерона – снижение частоты эрекции и полового влечения, недостаток тестостерона может вести к проблемам в интимной сфере. Также наблюдается уменьшение мышечной массы и наоборот, увеличение жировой ткани; снижается плотность костей; ухудшение настроения: может возникнуть хроническая усталость и серьезные депрессивные состояния, вплоть до полной утраты интереса к жизни; снижение умственной деятельности, возрастает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой и других систем организма – и это далеко не весь список.

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Так держать! ...тестостерон под контролем

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Для того чтобы уровень тестостерона находился в норме, в первую очередь, необходимо правильно питаться. Вы должны придерживаться схемы белки-жиры-углеводы. При недостатке белка уровень тестостерона падает. Белок лучше брать из белого мяса, рыбы, птицы и яиц. Для повышения уровня углеводов хорошо подходят каши, такие как овсянка, гречка, рис. Вы должны получать вместе с пищей качественные жиры. Они содержатся в сёмге, растительных маслах, орехах. Откажитесь от вредных привычек (алкоголь, табак, чипсы, фастфуд). Постарайтесь снизить уровень стресса. Ваше эмоциональное состояние напрямую влияет на уровень тестостерона в крови. Если у вас стресс, то в крови вырастает уровень кортизола, который подавляет тестостерон. Рекомендуются также регулярные физические нагрузки.4

Кроме всех рекомендаций выше, для повышения уровня тестостерона и поддержания его в норме издревле применялось растение Якорцы Стелющиеся (лат. Tríbulus terréstris).

В современном мире доступны натуральные лекарственные средства на основе этого растения. Современные ученые приводят более конкретные данные о действии якорцев. В якорцах, стелющихся содержаться стероидные компоненты природного происхождения, которые способствуют повышению уровня тестостерона. Так же у мужчин они восстанавливают и улучшают сексуальное либидо, удлиняют время эрекции, стимулируют сперматогенез, увеличивая количество сперматозоидов, снижают уровень холестерина3.

Ученые также обнаружили, что якорцы обладают адаптогенными свойствами. Хотя они и восстанавливают уровень тестостерона, но при этом выработка гормона не превышает нормальный физиологический уровень. Таким образом они приносят мужскому организму значительную пользу5.

Средства на основе якорцев находят широкое применение среди спортсменов. Известно, что они используются как стимуляторы набора мышечной массы, что напрямую связано с уровнем тестостерона.

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А вы знали об этом?

Каждый хотя бы раз в жизни слышал крылатое выражение «Сирота казанская». Обычно так говорят о человеке, который прибедняется, прикидывается несчастным, чтобы пробудить в окружающих жалость и сочувствие. В толковом словаре Владимира Даля о данном выражении говорится следующее:«Казанский сирота» — плут, прикидывающийся бедняком, от бывших мурз казанских». Любопытно , откуда появилось выражение «Сирота казанская» и как оно связано с Иваном Грозным. В 1552 году русский царь Иван IV Грозный захватил Казань, и большая часть земель перешла под власть государства Российского. Поверженным князьям из Казани не оставалось ничего иного, как принять новые реалии, и постараться завоевать доверие нового правителя. Многие из них не хотели терять титулы и состояние, другие же стремились к высоким должностям, почестям и наградам, а третьи хотели получить богатые дары, которые Иван Грозный обещал татарам, решившим принять православие. Когда казанских князей представили царю, они вели себя униженно, очень скромно, всячески пытались угодить. Кто-то жаловался на жизнь, кто-то на отсутствие богатства.Такое поведение мурз и породило устойчивое выражение «Сирота Казанская». Существуют и другие версии происхождения этого выражения.

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