Как в 1917 году продавали Зимний дворец

Сразу хочу подчеркнуть, что документальных подтверждений существованию сделки нет. Возможно, что это всего лишь, «городская легенда». Но, учитывая личность продавца, я могу сказать, что, скорее всего, история имела место.

Корнет Савин

Именно так звали продавца. И он был, пожалуй, одним из самых больших плутов в дореволюционной Российской империи.

Николай Герасимович Савин родился в семье отставного военного. И сам тоже решил выбрать военную карьеру. Но путь был сложным и тернистым. Николай учился в Катковском лицее в Москве. Там его однажды наказали розгами, и будущий корнет сбежал из закрытого учебного учреждения. В Петербурге Савин поступил в Александровский лицей, но и оттуда он был отчислен.

А в 1874 году Савин после службы юнкером в Гродненском гусарском полке поступил корнетом в Отдельный гвардейский корпус отдельного полка. И там у парня, который уже привык к разгульной жизни, зародился хитрый план. Возможно, не у него – не у Савина.

Об истории нужно рассказывать отдельно.

Мраморный дворец

Николай сошелся с американской танцовщицей Фанни Лир, которая была фавориткой великого князя Николая Константиновича. Эта компания плюс адъютант великого князя Евгений Варпаховский была замешана в краже бриллиантов из Мраморного дворца.

Камни были в иконе, принадлежавшей великой княгине Александре Иосифовне.

Собственно, сам Савин, как и Варпаховский, не фигурировали официально в деле. Но слухи ходили, что они в краже принимали участие.

Следствие пришло к выводу, что во всем виноват Николай Константинович. Он хоть и был из рода Романовых, но, видно, денег не хватало. 24-летний великий князь хотел шикарно ухаживать за Фанни Лир.

Танцовщицу выслали в Америку. Николая Константиновича сочли душевнобольным и выдворили из столицы.

Савин же спустя несколько лет пошел добровольцем воевать против турок. Это было в 1877 году. В одном из сражений он был ранен. Позже перебрался в Париж. Там бывший уже корнет рассказывал, что российская семья монархов имеет на него очень большой зуб. Поэтому Савин просил, по сути, политического убежища.

Обоснование ситуации у него было очень интересное. Савин рассказывал французским властям, что он остался единственным человеком, который достоверно знает об истории с кражей бриллиантов из Мраморного дворца. А якобы эти камни пошли вовсе не в пользу скончавшейся к тому времени Фанни Лир, а на то, чтобы свергнуть царя Александра Второго.

А потом Савин оказался в Болгарии. И там он чуть ли не стал князем – правителем страны. Удивительно – человек всех смог убедить, что достоин, что подходит под требования. Николая Герасимовича даже повезли к султану Абдул-Гамиду, чтобы тот утвердил кандидатуру.

Но вышла неприятность. Савина опознал парикмахер, который жил какое-то время в Петербурге. Бывшему корнету пришлось бежать.

Другие подвиги Савина

Известна история о том, как Николай Герасимович в Италии договорился о поставках в страну российских лошадей. Поначалу всё шло прекрасно. А потом вдруг поставки прекратились, несмотря на то что Савин исправно получал деньги.

Экс-корнета арестовали, упекли в тюрьму, но он как-то сбежал.

Далее Савин стал писателем. Его книга интересно называлась: «От Петра Великого до Николая ничтожного». За этот труд премий Николай Герасимович не получал. А вот пожизненную ссылку он получил.

Много еще афер было в жизни Савина. В конце своего пути он подбивал японцев серьезно выступить против большевиков. Потом Савин уехал в Шанхай, где и завершил свою жизнь в нищете.

Странно, что про корнета Савина до сих пор не сняли ни одного фильма. По «Первому каналу» как-то выходил небольшой сюжет – не более. В литературе имя Савина упоминалось у Акунина, у Ильфа и Петрова. У последних – Бендер называет корнета выдающимся авантюристом, но тут же признает, что против Корейко Савин был бы бессилен.

История с дворцом

Якобы в 1917 году некий миллионер из США решил купить Зимний дворец. Не просто стать его владельцем. Идея была куда более масштабной. Нужно было разобрать дворец, чтобы можно было доставить его в Штаты. И тут подоспел Савин. Он составил договор на гербовой бумаге, поставил печать – обмакнул царскую монету в чернила. Американец же расплатился настоящими долларами.

По легенде, на договоре была еще и приписка: «Дураков не сеют, их жнут».

В целом в 1917 году, как в начале 90-х, можно было продать не только Зимний, но и распродать всю страну. Если вернуться к Бендеру и «Золотому теленку», то там Корейко тоже сделал состояние в неспокойные времена.

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