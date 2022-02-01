Война не закончилась в 1945 году: сколько ещё лет СССР воевал с Германией

25 января 1955 года все газеты СССР опубликовали новый указ Президиума Верховного Совета за подписью Клима Ворошилова. Речь в нем шла о прекращении войны с Германией. После взятия Берлина и подписания капитуляции обе страны находились в состоянии войны еще почти десять лет. Конечно, отсутствие мирного договора вовсе не означает, что страны ведут друг против друга боевые действия (яркий тому пример — отношения России и Японии), однако случай с Германией интересен тем, что в течение этого периода решалась судьба не только страны, но и баланса сил во всем мире.



«Нулевые годы»

Несмотря на то, что отдельные части Вермахта продолжали сопротивление и после капитуляции, коренной перелом в войне наступил уже в 1943 году. А поскольку во главе стран антигитлеровской коалиции стояли умудренные опытом политики, вопросы послевоенного обустройства мира начали обсуждаться заблаговременно на Тегеранской конференции. Однако ни в Тегеране, ни в Ялте, ни даже в Потсдаме лидеры «большой тройки» так и не смогли прийти к общему решению. Более того, с каждой новой встречей разногласия росли, а в свет просачивались неприятные факты о ведении сепаратных переговоров. До 1998 года Британия отрицала подготовку операции Unthinkable («Немыслимое»), суть которой сводилась либо к вытеснению из Польши Красной Армии силами Великобритании и США, либо к организации обороны Туманного Альбиона в случае неудачи на континенте. Так что за восторгом простых солдат на Эльбе скрывались неоднозначные планы «заклятых» союзников по коалиции.

Тем не менее после разгрома Германии вопрос о судьбе страны-агрессора встал особенно остро. Предварительно поделив территорию бывшего Рейха на четыре зоны оккупации, победители вновь попытались договориться. Французы, несмотря на капитуляцию в самом начале войны, требовали себе Рейнскую и Саарскую области. Разделения Германии желали и американцы, которым вторила Британия, чье восстановление после немецких налетов было немыслимо без помощи США. К тому же единая Германия с большой долей вероятности попала бы под влияние СССР, а появления в центре Европы мощного социалистического государства опять же никому не хотелось. Историк Юрий Жуков считает, что Сталин руководствовался еще одним соображением. Всем известно, что нацисты пришли к власти на волне реваншистских настроений, царивших в Германии после поражения в Первой Мировой войне и последующего морального и экономического унижения. Поэтому советский вождь полагал, что стоит не только умерить репарационные аппетиты, но и сохранить Германию максимально цельным государством.

Бесплодные переговоры длились с 1945 до 1949 года, и этот период получил в немецкой историографии название «нулевые годы». Действительно, в это время в стране не было собственной администрации, а управление в оккупированных зонах осуществляли союзники. Если будущее страны казалось туманным даже для победителей, то для обычных немцев эти годы действительно стали «нулевыми». За этот период Германия прошла настоящее переосмысление своей истории: немцев знакомили с преступлениями нацистского режима, водили на экскурсии в концлагеря, не прекращались действия по выявлению как военных преступников, так и бывших членов и «попутчиков» НСДАП.

Разделение Германии

Первыми к решительным действиям перешли американцы в западной зоне оккупации. Еще в 1946 году они провели демократические местные выборы и денежную реформу, в результате которой появилась западная марка (будущая дойчмарка). В 1949 году была образована Федеративная Республика Германия со своей конституцией и бундестагом. Федеральным канцлером республики стал Конрад Аденауэр, стоявший у истоков партии ХДС и во время правления Гитлера дважды попадавший в застенки Гестапо. В ответ на это СССР был вынужден создать Германскую Демократическую республику, социалистическое государство на территории советской зоны оккупации. И все же в Кремле не отказывались от идеи единой Германии.

Жирная точка невозврата была поставлена событиями лета 1953 года, когда в Восточном Берлине произошла забастовка рабочих, недовольных новыми экономическими мерами. К ним вскоре присоединились и все те, кто ждал перемен после смерти Сталина, которая случилась несколькими месяцами ранее. Однако правительство отреагировало довольно жестко, применив силу для подавления протестов. Итогом июльских событий стали десятки погибших демонстрантов и окончательное, на этот раз утвержденное на крови, разделение страны на капиталистическую ФРГ и социалистическую ГДР. Многие подозревают в организации беспорядков главу Западной Германии, Аденауэра, который несмотря на всю полноту власти в ФРГ, не имел подобного авторитета у восточных немцев. Федеральный канцлер мог вполне обоснованно опасаться, что в случае общенемецких демократических выборов ни он, ни ХДС не смогут набрать достаточное количество голосов, чтобы занять доминирующее положение.

В Кремле наконец осознали тщетность попыток объединения Германии и в январе 1955 года вышел знаменитый указ о перемирии. В частности, он снимал с немцев как граждан враждебного государства все ограничения. Иными словами, все пленные немцы, находившиеся в СССР и участвовавшие в восстановлении экономики, могли вернуться домой. Однако был у указа и серьезный политический эффект. ГДР признавалась суверенным государством и стране разрешалось иметь собственную армию, что в условиях Холодной Войны становилось серьезным подспорьем для социалистического лагеря.



Источник : https://russian7.ru/post/voyna-ne-zakonchilas-v-1945-godu-sk...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.

Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

Любопытно также, что , став одним из преемников Сталина, Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мегрела(кстати, мегрелы в Грузии считаются довольно успешными комерсантами) стала одной из причин его убийства!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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