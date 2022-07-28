Молитвы матери за беременную дочь о рождении здорового ребенка

Со слов автора. Я рекомендую всем матерям молиться за свою дочь во время ее беременности.

Это позволит малышу родиться здоровым.

Сегодня я расскажу, как должна молиться бабушка о будущем внуке, какие молитвы нужно возносить.

СИЛА МОЛИТВЫ

Беременность — это не только радостное событие. Прежде всего, это всегда страх за будущее малыша. Ведь никто не может знать, как именно в дальнейшем сложится судьба этого маленького человека. Но больше всего будущих родителей волнует именно здоровье ребенка. К сожалению, несмотря на постоянно развитие медицинских технологий и их совершенствование, борьба с некоторыми заболеваниями все же остается проигрышной.

Как известно, огромное количество женщин вынуждены делать аборты из-за того, что врачи обнаруживают во время беременности необратимые изменения, которые указывают на инвалидность ребенка. Конечно, далеко не все женщины соглашаются на аборт. И нельзя сказать, что это неправильно. Ведь православная религия это не одобряет. Именно поэтому каждый верующий христиан должен понимать, что, соглашаясь на аборт, он убивает человека. Маленького, но человека. Никому не известно, как именно могла сложиться судьба этого малыша, поэтому лишать его жизни – настоящее кощунство.

По этой причине священники настаивают на то, что во время беременности дочери мать должна за нее усердно молиться. При этом женщина должна просить для своего внука или внучки здоровья. Считается, что молитва, которая была прочтена бабушкой, обладает огромной силой. Именно молитва матери для беременной дочери о рождении здорового ребенка способна помочь решить те проблемы, которые могут прийти в жизнь этого малыша. Бабушка, как никто другой, может помочь не только советом, но и молитвой. Поскольку именно к ее мольбе небеса будут наиболее благосклонны. Ведь она тоже когда-то познала радость материнства. И она прошла через все те испытания, которые уготованы матерям.

БЕРЕМЕННОСТЬ – ЭТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИЛИ БРЕМЯ?

Как было написано выше, для многих девушек беременность является самым счастливым временем в жизни. Дамы при этом даже не замечают тех нагрузок, с которым сопряжено вынашивание плода. Однако далеко не все женщины так радостно и оптимистично относятся к известию о скором рождении малыша. И подобное происходит по разным причинам.

Наиболее частой причиной того, что девушки считают беременность бременем, является финансовое неблагополучие. Молодая мать сразу начинает подсчитывать, на скольких работах придется ей угробить молодость, чтобы прокормить ребенка. Разумеется, на такие жертвы готовы далеко не многие. И с одной стороны, это вполне понятно. Но при этом нельзя забывать о том, что каждый человек может изменить свою судьбу. Возможно, именно ребенок станет для женщины стимулом стать более успешной. Например, как героиня всем известной киноленты «Москва слезам не верит».

Вторая причина – это отсутствие мужской поддержки. К сожалению, на сегодняшний день мало кто рожает детей в браке. На данный момент очень модно жить гражданским браком. Ведь молодежь всячески избегает ответственности и считает, что именно гражданский брак является наиболее выгодным. Вот только, не имея зарегистрированных отношений, зачастую девушка оказывается в весьма незавидном положении. В особенности, если речь идет о незапланированной беременности.

И если отец окажется не готов примерить на себя новую роль и заняться воспитанием ребенка, он попросту оставит беременную девушку. Лишившись единственной опоры и страшась ответственности за ребенка, многие женщины решаются на страшный шаг и делают аборт.

Если говорить именно о религиозном взгляде на данный вопрос, то ответ будет очевиден. Ведь, по мнению священнослужителей, ребенок – это благословение небес. И поэтому православные священники не могут найти ни одной причины, которая могла бы оправдать отказ от ребенка или тем более его убийство.

Конечно, и сегодня продолжаются дебаты на тему, касающуюся абортов. Ученые пытаются убедить всех людей в том, что в определенных ситуациях аборт действительно является единственным выходом. Однако пока приверженцев такого метода решения проблем не так много. И это на самом деле радует.

ВЕРА И БЕРЕМЕННОСТЬ: МОЖНО ЛИ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ У НЕБЕС?

Духовные наставники неустанно напоминают о том, что не существует такой проблемы, которую нельзя было бы решить, обратившись к Господу, святителям, ангелу-хранителю, Иисусу Христу или Богоматери. Более того, именно искренняя молитва способна помочь матери не только справиться с возможными трудностями, но и вымолить здоровья для малыша.

Обращаться с подобными просьбами к небесам могут как сами беременные, так и их матери. Как упоминалось выше, именно их молитва обладает особой силой, поскольку они находятся в тесном родстве.

По мнению духовенства, в случае, если человек хочет обратиться к небесам с просьбой о помощи беременной женщине, лучше прочесть молитву, адресованную Деве Марии. Подобная рекомендация вполне оправдана и понятна. Ведь именно Богородица является матерью Спасителя. При жизни она познала радость материнства. Следовательно, она более благосклонна к тем девушкам, которые тоже вскоре должны примерить на себя роль матерей.

Именно по этой причине священнослужители настоятельно рекомендуют не лениться и обязательно обращаться с соответствующими молитвами к Богородице. У нее можно попросить:

легких родов – многих девушек страшит сам факт того, что им придется рожать. Действительно, нельзя отрицать тот факт, что роды связаны с болью. Каждая женщина, которая рожала, прекрасно знает, что это достаточно больно. В особенности если это первый опыт. Порой девушки настолько сильно боятся боли, что даже соглашаются на кесарево сечение. Поэтому, если такой страх овладевает беременной, она может попросить Богородицу о помощи;

здоровья для малыша – выше в статье уже упоминалось о том, что достаточно часто во время беременности всплывают неприятные факты. Например, о болезни ребенка. В таком случае необходимо обязательно обратиться с молитвой к Деве Марии. Поскольку она сама является матерью, которая пережила немало сложностей, то велика вероятность того, что молитва, адресованная ей, не останется без ответа. Хотя здесь необходимо помнить, что особую роль играет то, насколько праведный образ жизни ведет будущая мать;

помощи в решении проблем – если будущей матери пришлось столкнуться с серьезными жизненными обстоятельствами, которые могут стать причиной принятия ею неправильно решения относительно лишения ребенка жизни, она может попросить о заступничестве Деву Марию.

Обратите внимание на последний пункт. Матери, которые находятся в отчаянном положении, конечно, могут вознести молитву небесам. Однако при этом крайне важно помнить о том, что даже помыслы об аборте являются греховными. Иными словами, женщина, помышляющая об аборте, по умолчанию становится грешницей. И поэтому ей придется в дальнейшем делать все, чтобы замолить этот грех.

К сожалению, в большинстве случаев девушки сперва думают об аборте, а потом уже начинают искать способ его избежать. Но праведная женщина, которая живет по заповедям божьим, не должна вести себя подобным образом.

ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ И ДУШЕВНЫЕ СИЛЫ?

Когда беременная женщина сталкивается с проблемами, ей приходится нелегко. И поэтому она со временем настолько сильно эмоционально выматывается, что начинает думать о нехороших вещах. Дурные мысли ей посылает сам дьявол. Но поскольку ее душа сильно истощена, она попросту не может им противиться. И в такие моменты велика вероятность того, что дама совершит грехопадение.

Чтобы не допустить этого, необходимо постараться восполнить душевные силы. Однако сделать это не так просто. В особенности если девушка осталась без поддержки семьи. В таком случае она оказывается настолько загружена проблемами, что даже не может здраво мыслить. И в этом кроется особая опасность.

В такие моменты священнослужители рекомендуют вспомнить о подвиге, совершенном Девой Марией. Ведь ее жизнь тоже трудно назвать простой. И при этом она все же сумела не просто родить ребенка, но и воспитать его достойным.

Более того, всем известно о том, что ее сын стал тем самым Спасителем, которого так ждал мир. Важно всегда стараться помнить о том, что Дева Мария при жизни тоже была лишена всяческих благ. Однако подобное нисколько не помешало ей вырастить сына и стать достойнейшей из женщин.

Поэтому в момент сильного сомнения и опасений относительно будущего ребенка необходимо обязательно просить заступничества у Богородицы. Если мать беспокоится о том, как пройдут роды дочери, она обязательно должна посетить церковь и помолиться. Молитва, вознесенная ею, никогда не останется без ответа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аборт – это грех, на совершение которого девушку толкает сам дьявол. Если беременная испытывает какие-либо трудности, то ей не следует думать об аборте. Необходимо просто попросить о помощи небеса. Наиболее сильной является молитва матери о дочери, которая вынашивает ребенка.

Источник

А вы знали об этом?

16 октября 2020 г. в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил школьного учителя истории Самюэля Пати. Таким образом молодой парень в порыве гнева, вызванного оскорблением пророка Мухаммеда, расправился с человеком, не раз кощунственно издевавшимся над чувством верующих мусульман! В ходе задержания Анзоров оказал сопротивление сотрудникам французской полиции и был застрелен. Безусловно, нельзя оправдать трагическое деяние Абдуллаха Анзорова, но одновременно с этим нельзя равнодушно смотреть, как «демократичная» Европа, яростно защищая ,например, права ЛГБТ-сообществ, игнорирует и оскорбляет права и чувства верующих!

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43679927324/ )

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Порча, которую невозможно снять https://otari.mirtesen.ru/blog/43746359147/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!