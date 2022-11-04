Гайдар и Голиков - детский писатель, алкоголик, палач и неврастеник: человек один, а такие разные личности

Аркадий Гайдар родился в 1904 году. Голиков — это фамилия настоящая. Мать писателя была потомственной дворянкой, она состояла в дальнем родстве с Михаилом Лермонтовым. Талант к писательству у Голикова появился рано. Не умея писать и читать мальчик без труда складывал рифмы.

Во время Первой мировой войны Аркадий отправился следом за отцом на фронт. Совсем юного Голикова вернули назад. Однако мальчик не сомневался, что будет воевать. Увлечение коммунистическими идеями позволило ему дорасти до командира полка.

Аркадий Голиков. Источник: oficialnii-sait.com

Аркадий покинул дом и ушёл в Красную армию, для того чтобы бороться и продвигать светлые идеи коммунизма. В 17 лет Голикова назначают командиром в отдельный полк, который боролся с бандитизмом, а через год — комиссаром штаба. Аркадий побывал на фронте, получил контузию и перенёс тиф.

В 1922 году биография Голикова выглядит уже не так лицеприятно. Для подавления антисоветского восстания, молодого командира отправляют в Хакасию. Жестокость Голикова поражает своей не человечностью. Любого подозрительного человека он расстреливал на месте собственноручно.

Источник: vmo24.ru

Это было массовое уничтожение мирных жителей, когда возникали подозрения участия в антисоветской деятельности.

Все прошло. Но дымят пожарища,

Слышны рокоты бурь вдали.

Все ушли от Гайдара товарищи.

Дальше, дальше вперед ушли запись из дневника Аркадия Гайдара

В этом же году Голикова исключают из партии, лишают должности и отправляют на осмотр в психиатрическую лечебницу, где врачи ставят диагноз — невроз. Болезнь развилась вследствие многочисленных ранений и несчастного случая — он упал с лошади.

Как начать жизнь, когда у тебя нет образования, денег, а есть ранения и тяжёлое заболевание. Этого Голиков не знал. И тогда бывший командир вспомнил о том, что может неплохо писать. Как это не удивительно, но у него это получалось.

Сын писателя рассказывал, что псевдоним "Гайдар" Голиков сложил как ребус. "Г"— это первая буква в настоящей фамилии Аркадия, "ай" — первая и последняя буквы в его имени, "д" — с французского переводится как "из", "ар"— две первые буквы названия города Арзамас.

Гайдар стал журналистом и с головой окунулся в работу. Писал многочисленные и разнообразные очерки, заметки, рассказы. Было опубликовано больше сотни фельетонов. Но коварная болезнь не отступала. На страницах своего дневника Аркадий признавался, что ему снятся убитые им люди. Он пил до белой горячки, буянил. Были отчаянные попытки покончить жизнь самоубийством. Он подолгу лечился в психиатрических больницах.

Раньше я был уверен, что всё пустяки. Но, очевидно, я на самом деле болен. Иначе откуда эта легкая ранимость и часто безотчетная тревога? И это, очевидно, болезнь характера. Никак не могу понять и определить, в чем дело? И откуда у меня ощущение большой вины. Иногда оно уходит, становится спокойно, радостно, иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце и не смотрят людям в лицо глаза прямо. запись из дневника Аркадия Гайдара