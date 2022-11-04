Гайдар и Голиков - детский писатель, алкоголик, палач и неврастеник: человек один, а такие разные личности

Аркадий Гайдар родился в 1904 году. Голиков — это фамилия настоящая. Мать писателя была потомственной дворянкой, она состояла в дальнем родстве с Михаилом Лермонтовым. Талант к писательству у Голикова появился рано. Не умея писать и читать мальчик без труда складывал рифмы.
Во время Первой мировой войны Аркадий отправился следом за отцом на фронт. Совсем юного Голикова вернули назад. Однако мальчик не сомневался, что будет воевать. Увлечение коммунистическими идеями позволило ему дорасти до командира полка.
Аркадий Голиков. Источник: oficialnii-sait.com
Аркадий покинул дом и ушёл в Красную армию, для того чтобы бороться и продвигать светлые идеи коммунизма. В 17 лет Голикова назначают командиром в отдельный полк, который боролся с бандитизмом, а через год — комиссаром штаба. Аркадий побывал на фронте, получил контузию и перенёс тиф.
В 1922 году биография Голикова выглядит уже не так лицеприятно. Для подавления антисоветского восстания, молодого командира отправляют в Хакасию. Жестокость Голикова поражает своей не человечностью. Любого подозрительного человека он расстреливал на месте собственноручно.
Это было массовое уничтожение мирных жителей, когда возникали подозрения участия в антисоветской деятельности.В этом же году Голикова исключают из партии, лишают должности и отправляют на осмотр в психиатрическую лечебницу, где врачи ставят диагноз — невроз. Болезнь развилась вследствие многочисленных ранений и несчастного случая — он упал с лошади.
Все прошло. Но дымят пожарища,запись из дневника Аркадия Гайдара
Слышны рокоты бурь вдали.
Все ушли от Гайдара товарищи.
Дальше, дальше вперед ушли
Как начать жизнь, когда у тебя нет образования, денег, а есть ранения и тяжёлое заболевание. Этого Голиков не знал. И тогда бывший командир вспомнил о том, что может неплохо писать. Как это не удивительно, но у него это получалось.
Сын писателя рассказывал, что псевдоним "Гайдар" Голиков сложил как ребус. "Г"— это первая буква в настоящей фамилии Аркадия, "ай" — первая и последняя буквы в его имени, "д" — с французского переводится как "из", "ар"— две первые буквы названия города Арзамас.
Гайдар стал журналистом и с головой окунулся в работу. Писал многочисленные и разнообразные очерки, заметки, рассказы. Было опубликовано больше сотни фельетонов. Но коварная болезнь не отступала. На страницах своего дневника Аркадий признавался, что ему снятся убитые им люди. Он пил до белой горячки, буянил. Были отчаянные попытки покончить жизнь самоубийством. Он подолгу лечился в психиатрических больницах.
Раньше я был уверен, что всё пустяки. Но, очевидно, я на самом деле болен. Иначе откуда эта легкая ранимость и часто безотчетная тревога? И это, очевидно, болезнь характера. Никак не могу понять и определить, в чем дело? И откуда у меня ощущение большой вины. Иногда оно уходит, становится спокойно, радостно, иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце и не смотрят людям в лицо глаза прямо.запись из дневника Аркадия Гайдара
У Гайдара, несмотря на проблемы с алкоголем и тяжелую болезнь, было три жены. Первый раз он женился в 17 лет на Марии Плаксиной. Сын Женя, рождённый Марией, умер будучи еще младенцем. Второй женой писателя стала Лия Соломянская. В браке был рождён наследник Тимур, но через 5 лет женщина бросила Гайдара, так как не могла терпеть его постоянное пьянство и невменяемое состояние. Дора Чернышёва, когда вышла замуж за Аркадия, уже имела дочь, которую писатель удочерил.Аркадий Гайдар с сыном Тимуром. Источник: culture.ru
В 1940 году публикуется повесть "Тимур и его команда", которую миллионы людей заучивали на память. Аркадий так был поглощен работой, что даже на время забыл о своей болезни. Это произведение написано для детей. Сам Гайдар, лишённый нормального детства, с уважением и очень серьёзно относился к детям.
Когда началась война с Германией, Аркадий самостоятельно попросился на фронт и получил отказ. Тогда он решил схитрить и отправился в Киев, по командировке от "Комсомольской правды", фронтовым корреспондентом, а позже примкнул к партизанскому отряду. Он воевал в команде разведчиков — был пулемётчиком. В возрасте 37 лет Гайдар погиб, на маленькой станции, столкнувшись с немецким патрулем. Он был сражен вражеской пулей, защищая Родину.
А вы знали об этом?
Четыре столетия назад, в начале XVII века самым сильным государством в Восточной Европе по праву считалась не Россия, а Польша, точнее польско-литовское государство Речь Посполита. Это была огромная держава, чьи владения в период ее расцвета простирались от Балтийского до Черного моря, от Риги до современного украинского Запорожья, и от Германии на западе до захваченного поляками в Смутное время Смоленска на востоке.И лишь русско-польская война 1654-67 годов показала, что победа в многовековом соперничестве клонится на сторону России. Русским тогда удалось отбить у поляков Смоленские земли и левобережную половину Украины, а также город Киев на правом берегу Днепра. По окончании упорных боев было заключено перемирие, длившееся долгих 19 лет.
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