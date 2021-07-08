10 самых известных исторических теорий заговора

Теории заговора сегодня очень популярны, однако явление это не новое. История знает немало событий, которые породили множество слухов, от правдоподобных до дурацких и совершенно безумных.

Был ли Шекспир Шекспиром?



Уильям Шекспир считается величайшим писателем, но действительно ли он является автором всех этих пьес и сонетов? Большинство людей уверены в этом, но некоторые сомневаются. Версия, что эти произведения принадлежат кому-то другому, существует уже более 150 лет. На эту роль была выдвинута почти сотня кандидатов.

Эта версия появилась в то время, когда преклонение перед Шекспиром достигло апогея в англоязычном мире, и люди начали считать его величайшим писателем всех времен. Сомневающиеся утверждали, что представители рабочего класса, к которому относился Шекспир, не имели ни достаточного образования, ни опыта, ни культуры, чтобы суметь написать подобные пьесы. Они также в качестве аргумента приводили тот факт, что не сохранилось никаких официальных документов, которые описывали бы жизнь Шекспира и его карьеру драматурга. Наконец, они отмечают, что невозможно доказать авторство, т.к. не сохранилось иных бумаг, написанных рукой английского автора.



Среди тех, кто сомневался в Шекспире, были такие люди, как Уолт Уитмен, Марк Твен, Зигмунд Фрейд и Орсон Уэллс.

Сокровища в Ренн-ле-Шато

Среди самых популярных альтернативных кандидатов были Фрэнсис Бэкон, Эдвард де Вер, граф Оксфорд и Уильям Стэнли, граф Дарби.Защитники Шекспира отмечают, что его происхождение не было чем-то необычным для писателя. Аналогичное воспитание имели и другие успешные драматурги, такие как Кристофер Марло и Бен Джонсон. Существует также немало задокументированных свидетельств того, что Шекспир получил признание и при жизни и после смерти за свое писательское мастерство.



Ренн-ле-Шатог – конечно, всего лишь крошечная французская деревушка. Но она крайне популярна как среди теоретиков заговора, так и среди охотников за сокровищами. Все это благодаря священнику по имени БеренжеСоньер, который якобы нашел там сокровища, но унес тайну их местонахождения в могилу.

Где-то в 1880-х годах Соньер начал реконструкцию местной церкви Святой Марии Магдалины, которая находилась в плачевном состоянии. Он никому не сказал, откуда у него деньги на это. Так и родилась легенда. Самая популярная версия гласит, что священник нашел золото королевы Франции Бланки Кастильской, которое предназначалось для выкупа за ее сына, будущего Людовика IX. Другая история утверждает, что Соньер был связан с Приоратом Сиона.



Историки так и не нашли никаких существенных доказательств в поддержку этих утверждений. Вместо этого они пришли к выводу, что источник богатства Соньера был гораздо более тривиальным – старая добрая коррупция. Священник продавал мессы и воровал пожертвования. Альтернативная, но столь же приземленная гипотеза утверждает, что владелец местной гостиницы просто придумал эту историю, чтобы стимулировать туризм.

Происхождение бухты Гилмертон



Сегодня Гилмертон является пригородом Эдинбурга, а когда-то был процветающим шахтерским городом. Под его улицами расположена сеть комнат и переходов. Их происхождение и назначение озадачили историков и породили множество теорий заговора.

Ранее утверждалось, что бухта Гилмертон была вырублена кузнецом по имени Джордж Патерсон между 1719 и 1724 годами. Свидетельства показывают, что он использовал одну из комнат в качестве паба, что однажды доставило ему неприятности, потому что он продавал алкоголь по субботам.

Эта версия была популярной почти 200 лет, до начала ХХ века. Но позже историк осмотрел подземные ходы и пришел к выводу, что некоторые из них были, по крайней мере, на сто лет старше остальных. Также он подсчитал, что в бухте Гилмертон было по около 14 тысяч кубических метров перемещенной породы. Патерсон, используя долото или кирку, определенно, не смог бы все это сделать за пять лет.

С тех пор как популярная теория была опровергнута, возникло немало новых версий появления бухты Гилмертон. Некоторые утверждали, что когда-то она служила древним храмом друидов или использовалась шотландским пресвитерианским движением, последователи которого известны как ковенантеры. Возможно, здесь был секретный тайник контрабандистов. Но все новые версии сходились на том, что бухта Гилмертон была спрятана или засыпана, и Патерсон просто случайно наткнулся на нее.

Пропавший дофин



Король Франции Людовик XVI и его жена Мария Антуанетта были отправлены на гильотину в 1793 году. Хотя Французская революция привела к падению монархии, в стране все еще оставались ее приверженцы, считавшие молодого дофина Франции Луи-Шарля законным правителем. Поэтому наследник был заключен в тюрьму, где, по-видимому, умер от золотухи в 1795 году в возрасте 10 лет.

Но не все были уверены, что все было именно так. Вскоре распространились слухи, что сторонники королевы спасли Луи из тюрьмы и что вместо него похоронен был кто-то другой. Эта идея получила особое распространение два десятилетия спустя, когда на короткое время была восстановлена монархия. Десятки мужчин утверждали, что они – «потерявшиеся дофины». Их потомки веками уверяли, что являются частью дома Бурбонов.



Современные технологии опровергли эти утверждения. Хирург Филипп-Жан Пеллетан провел вскрытие тела мальчика, умершего в тюрьме. Он тайно вывез и сохранил его сердце в надежде, что позже оно будет захоронено по-королевски. Реликвия хранилась в хрустальной урне почти 200 лет. Тесты ДНК, проведенные в начале 2000-х, показали, что сердце действительно принадлежало Луи, а «пропавший дофин» был не более чем легендой.

Как умер Закари Тейлор



12-й президент Соединенных Штатов Закари Тейлор скончался 9 июля 1850 года, пробыв у власти всего 16 месяцев. В то время причиной смерти считалась холера или то, что ныне мы называем гастроэнтеритом. Однако теории заговора предполагают, что Тейлор мог стать жертвой заговора и убийства, скорее всего, от рук сторонников рабства.

Президентство Тейлора выпало на период роста напряженности, поэтому очень многие хотели, чтобы он исчез. И внезапно он заболел и умер спустя несколько дней. Так что подозревать отравление было бы вполне разумно. Идея получила такое распространение, что в 1991 году один из его потомков дал разрешение на эксгумацию и извлечение образца ткани. Группа медицинских экспертов провела исследование, но не обнаружила признаков отравления. Несмотря на это, эта идея все еще имеет место, и некоторые утверждают, что экспертиза была ошибочной.



Во всяком случае, Тейлор мог умереть из-за некомпетентности и одновременно излишнего рвения врачей. При лечении они использовали дробовик и дали президенту щедрое количество рвотного корня, опиума, каломели и хинина, а также пускали ему кровь. Возможно, если бы его оставили в покое, Тейлор мог выздороветь.

Судьба Бутча Кэссиди



Ходили слухи, что Бутч Кэссиди, как и его современник Джесси Джеймс, пережил перестрелку с боливийской армией и вернулся в Соединенные Штаты, где жил мирно еще несколько десятилетий.

Официально Кэссиди сбежал в Южную Америку вместе с Сандэнсом Кидом, когда остальная часть «Дикой банды» была либо мертва, либо в тюрьме. В 1908 году преступники, по-видимому, вернулись к своим старым привычкам и ограбили курьера, несшего платежную ведомость шахты. Боливийские солдаты штурмовали их убежище, после чего завязалась перестрелка. После того как Сандэнс был смертельно ранен, Кэссиди выстрелил в него, а затем направил пистолет на себя.

В телах опознали двух американцев, ограбивших курьера, и этого было достаточно для властей Боливии. Их личности точно так и не были установлены. Фотографий не было, и они были похоронены в безымянной могиле. Неудивительно, что некоторые люди считали, что преступники выбрались живыми.

Сестра Кэссиди, Лула Паркер Бетенсон, утверждала, что ее брат выжил и даже однажды приходил в их родной дом. Он умер в 1937 году, а его истинное место захоронения известно только семье.

Еще более странной была ситуация с Уильямом Т. Филлипсом. Спустя десятилетия после кончины Кэссиди он написал о нем биографию под названием «Непобедимый бандит». Филлипс утверждал, что знал преступника с детства, но не было никаких доказательств их предполагаемой дружбы. Поскольку его книга содержала много личных анекдотов, некоторые начали верить, что Филлипс на самом деле и был Бутчем Кэссиди. Только в 2012 году историк, который был ярым сторонником этой теории, предварительно идентифицировал Уильяма Т. Филлипса как Уильяма Т. Уилкокса, заключенного, который отбывал срок с Кэссиди в территориальных тюрьмах Вайоминга.

Крушение «Лузитании»



Крушение британского трансатлантического пассажирского турбохода «Лузитания» в 1915 году было одним из самых решающих и самых противоречивых моментов Первой мировой войны. Немецкая подводная лодка потопила британский океанский лайнер у берегов Ирландии. Погибло более 1100 человек, из них – 128 американцев. Это испортило американо-германские отношения и предшествовало вступлению Соединенных Штатов в войну 1917 года против Германии.

В течение десятилетий после этого бушевали дебаты о том, была ли «Лузитания» законной военной целью или нет. Германия всегда утверждала, что судно вошло в зону объявленной войны и несло огромное количество необъявленных боеприпасов, в том числе взрывчатых веществ, из-за которых судно быстро затонуло и унесло человеческие жизни.

Официальная позиция Великобритании заключалась в том, что «Лузитания» несла только винтовочные патроны и артиллерийские снаряды без взрывателей и метательного взрывчатого вещества. Только несколько лет назад рассекреченные документы министерства иностранных дел показали, что на борту судна действительно была взрывчатка.

Сторонники теории заговора идут еще дальше и утверждают, что британское правительство хотело, чтобы немцы атаковали и потопили «Лузитанию», чтобы переманить США на свою сторону. Они утверждают, что британская разведка была хорошо осведомлена об опасности этого района. Ранее в случаях с другими кораблями принимались меры предосторожности, но не в этом случае, когда судно двигалось с меньшей скоростью и по прямой, что делало его легкой целью. Также под вопросом, почему лайнер не сопровождался эсминцем, хотя такая возможность была.

Что случилось с Амелией Эрхарт?



Исчезновение Амелии Эрхарт, пожалуй – самая большая загадка авиации. Неудивительно, что это привело к появлению множества теорий и домыслов о ее судьбе после ее обреченного полета вокруг света в 1937 году.

Как правило, наиболее распространено мнение, что Эрхарт и ее навигатор Фред Нунан погибли после крушения их «Локхид-Электра» L-10E. Произошло ли это где-то над Тихим океаном или на острове – неизвестно.

Некоторые считают, что Амелия Эрхарт погибла от рук японцев, потому что на самом деле она была американским шпионом, завербованным президентом Франклином Д. Рузвельтом. Японские военные либо убили ее, когда сбили самолет, либо захватили и держали в плену на острове Сайпан до конца ее дней. Было даже мнение, что летчицу заставили стать «токийской розой» – англоговорящей женщиной, которая распространяла японскую пропаганду среди союзников во время Второй мировой войны. Ее муж Джордж Путнам расследовал эту версию. Он прослушал множество тех записей, но так и не узнал голос своей жены.

Также было предположение, что Эрхарт пережила крушение и жила под новым именем. В одной книге утверждалось, что она стала Ирен Болам из Нью-Джерси. Болам подала в суд на издателя, дело было урегулировано во внесудебном порядке, и книга была отозвана.

Гипотеза фантомного времени



Без сомнения, одна из самых странных теорий исторического заговора – это гипотеза фантомного времени. Она утверждает, что часть Средневековья на самом деле никогда не существовала и была придумана, чтобы опередить время на несколько столетий и поместить правление императора Священной Римской империи Оттона III в 1000-й год.

Согласно этой гипотезе, период между 614 и 911 годами не имел места. Карла Великого никогда не существовало, как и династии Каролингов. И сейчас на самом деле идет 1722 год.

Что касается причин, то их обычно представляют как заговор, спланированный императором Оттоном III и папой Сильвестром II. Однако некоторые верующие утверждают, что эти дополнительные века могли быть добавлены по ошибке или из-за неправильного толкования документов. Если все это было случайностью, то, скорее всего, произошло во времена григорианской реформы, когда папа Григорий XIII позволил перейти с юлианского на григорианский календарь.

Есть много способов опровергнуть эту идею, однако астрономия – самый точный метод. Существуют исторические наблюдения за космическими событиями, такими как солнечные затмения и прохождение кометы Галлея. Астрономы могут с уверенностью вычислить, когда это происходило, и заметили бы, если бы случилось отклонение в несколько столетий.

Возвращение Джесси Джеймса



Книги по истории рассказывают, что знаменитый преступник Дикого Запада Джесси Джеймс умер в 1882 году и теперь покоится на кладбище в Керни, в Миссури. Он был застрелен членом своей банды, 20-летним Робертом Фордом, которого, в свою очередь, убили спустя десять лет. Форд сделал это ради денежного вознаграждения, но что, если на самом деле он помог Джеймсу инсценировать свою смерть?

Слухи о том, что Джесси Джеймс выжил, появились почти сразу после сообщения о его кончине. Некоторые считали, что Форд выстрелил в другого человека и намеренно целился в затылок, чтобы было труднее его опознать. Хотя историки никогда не верили в эту версию, она жила еще довольно долго, особенно в штате Миссури, где родился Джеймс.



На какое-то время слухи затихли, но воскресли почти семь десятилетий спустя. В 1948 году столетний мужчина по имени Джон Франклин Далтон выступил с заявлением, что он и есть Джесси Джеймс. Спустя несколько лет он умер в техасском городе Гранбери. Некоторые местные жители поверили и заявили, что на его теле были особые приметы, доказывающие, что он действительно тот, кем представился. Например, старые пулевые ранения и след от веревки на шее.

В наше время ученые пытались пролить свет на эту историю с помощью тестов ДНК. Они исследовали тело из Керни и пришли к выводу, что оно некогда на самом деле принадлежало Джесси Джеймсу, хотя 100%-ной уверенности все равно нет.

В 2000 году была предпринята неудачная попытка эксгумировать Далтона и сравнить его ДНК с ДНК потомков Джеймса. Однако по ошибке был откопан другой гроб, а постановление разрешало изучение только одного тела.

Был ли Шекспир Шекспиром?

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2253701227379427476/

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