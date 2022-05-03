Казнь декабристов: чем она шокировала свидетелей

25 июля 1826 года в Российской империи произошло экстраординарное событие – впервые за 82 года был приведён в исполнение смертный приговор в отношении дворян. Казни через повешение были преданы 5 участников восстания 1825 года, и это зрелище повергло свидетелей в шоковое состояние.

Суровый приговор

Мораторий на смертную казнь, наложенный в 1754 году императрицей Елизаветой Петровной, был призван ликвидировать «бессмысленную жестокость наказаний». Альтернативой физическому уничтожению преступника выступала пожизненная ссылка на каторжные работы или битьё кнутами, которое зачастую заканчивалось смертью правонарушителя.

При Екатерине Великой гуманное отношение к злоумышленникам сохранилось, однако на лиц, уличённых в антигосударственной деятельности данный запрет не распространялся, ярким свидетельством чему явилось четвертование бунтовщика-простолюдина Емельяна Пугачёва и его сподвижников.

Когда 14 декабря 1825 года в Петербурге группой дворян была предпринята попытка государственного переворота с целью свержения самодержавия и отмены крепостного права, император Николай I не стал церемониться с зачинщиками неудавшегося мятежа. Примерив на себя роль следователя, правитель Российской империи привлёк к делу 579 подозреваемых.

24 июля 1826 года в особняке коменданта Петропавловской крепости участникам восстания вынесли приговоры. 287 арестантов были признаны виновными, из них 120 человек получили направление на каторгу в Сибирь, а пятерых ожидала высшая мера — смертная казнь.

Император Николай I не мог оставить без внимания тот факт, что посягательство на основы российской государственности совершили обласканные властью и финансово благополучные представители высшего сословия страны, которые всегда служили опорой самодержавия.

Среди тех, кому суждено было взойти на эшафот, оказались Павел Иванович Пестель, Кондратий Фёдорович Рылеев, Пётр Григорьевич Каховский, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, Сергей Иванович Муравьёв-Апостол.

Единственным послаблением со стороны Николая I стало изменение вида смертной казни. Применявшееся доселе четвертование, как метод убийства «неподобающий европейской стране», было решено заменить более гуманным — повешением.

Исполнение приговора

Оглашённый смертный приговор надлежало исполнить ранним утром 25 июля 1826 года, для чего в кронверке Петропавловской крепости следовало построить эшафот.

Поскольку с 1754 года количество вынесенных смертных приговоров в Российской империи было ничтожно мало, а повешение и вовсе не практиковалось, в карательной системе отсутствовали как те, кто знал, как возводить эшафот, так и сами палачи.

Именно эти обстоятельства стали причиной возникновения во время казни поистине драматических событий, шокировавших осуждённых, исполнителей и свидетелей.

Для того чтобы отточить последовательность действий и протестировать сам эшафот, генерал-губернатор Петербурга Павел Васильевич Голенищев-Кутузов приказал собрать его заранее в городской тюрьме.

Наспех сколоченный помост для казни проверяли на прочность при помощи восьмипудовых мешков с песком, выполнявших роль повешенных.

Удовлетворившись результатами, петербургский чиновник велел ночью везти эшафот к месту казни.

По воспоминаниям начальника кронверка Петропавловской крепости Василия Беркопфа, именно на этом этапе произошла первая оказия. Как оказалось один из ямщиков, доставлявший часть виселицы, случайно потерялся в ночи и прибыл в пункт назначения с существенным опозданием.

Тем временем ничего не подозревавший об этой заминке полицмейстер Чихачёв с солдатами Павловского гвардейского полка согласно расписанию уже взял под конвой пятерых декабристов, и направился с ними к месту исполнения смертного приговора.

И только когда они оказались на кронверке Петропавловской крепости, стало очевидно, что эшафот еще не собран. В итоге виселицу под руководством инженера Матушкина собирали прямо на глазах приговорённых, которые вынуждены были ожидать повешения, сидя на траве, и наблюдая за процессом строительства.

По задумке конструкторов под виселицей вырыли яму и накрыли её досками, которые в момент казни нужно было выдернуть из-под ног революционеров.

Когда всё было готово и облачённым в белые рубахи декабристам зачитали приговор Верховного суда с заключением «за такие злодеяния повесить!», один из палачей от волнения потерял сознание и упал.

Далее случился новый конфуз: выяснилось, что сколоченная наспех виселица слишком высока, и приговорённые к смерти просто-напросто не достают шеями до удавок.

Исправить ситуацию помогли скамейки, принесённые из здания Училища торгового мореплавания, на которые и были поставлены смертники.

Но самое ужасное событие произошло в миг, когда из-под ног приговорённых выбили импровизированный помост, потому как три из пяти верёвок лопнули и декабристы П. Г. Каховский, С. И. Муравьёв-Апостол и К. Ф. Рылеев, пробив доски, рухнули в яму.

В то же время бедный П. И. Пестель оказался слишком рослым и после повешения кончики его ног доставали до помоста, из-за чего предсмертные муки удлинились на полчаса.

Повторно повешенные

Руководивший казнью генерал-губернатор Петербурга Павел Васильевич Голенищев-Кутузов приказал отправить гонцов в город за новыми удавками и досками, чтобы довести начатое дело до логического завершения.

Вместе с тем по негласному правилу повторять экзекуцию было не принято, поскольку считалось, что сорванная казнь является свидетельством того, что «Господь не желает смерти осуждённого».

Но, так как император Николай I не присутствовал на этом драматичном мероприятии, а решение следовало принимать быстро, Кутузов-Голенищев, дабы не поплатиться карьерой, перестраховался и велел провести повторную экзекуцию.

Травмированных при падении декабристов вскоре вновь подняли на эшафот и на этот раз смазанные салом для лучшего затягивания веревки сделали своё дело.

Свидетели этого страшного зрелища поговаривали, что кто-то из несчастных — то ли Рылеев, то ли Муравьев-Апостол перед смертью удручённо выкрикнул: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но основной причиной восстания декабристов было незаконное престолонаследие. Действия декабристов вели к смуте, гражданской войне и к развалу могущественной Российской империи. В основе убеждений декабристов лежали благородные побуждения — они ,казалось бы, мечтали уничтожить несправедливость и угнетение и сблизить сословия для роста общественного благоденствия в России. Однако «великие истины» свободы, равенства и братства, необходимые для блага России, ассоциировались у них в сознании лишь с европейскими социальными формами, которые они в теории механически переносили на русскую почву. То есть декабристы фактически стремились «пересадить Францию в Россию»!

Собственно, объективных причин для мятежа дворян-офицеров не было, поскольку Россия была на взлёте своего военно-политического могущества. Русская армия была самой могучей силой на планете и недавно победила одного из лучших полководцев в истории человечества — Наполеона Бонапарта, триумфально войдя в Париж! В империи, на фоне пассионарного подъёма после победы над империей Наполеона, начался взлет русской культуры — всплеск творчества в живописи, в литературе и в науке. Это было начало «золотого века» русской культуры.

Главную легенду о декабристах создал Герцен, который нарисовал фактически виртуальный образ революции — богатыри-декабристы убивают дракона-самодержавие, как Георгий-Победоносец — Змия. Лишь благодаря Герцену эта легенда стала технологическим оружием борьбы с недемократической властью.

На этом основании Ленин упомянул его в своей работе «Памяти Герцена», написав, что именно декабристы «разбудили» его. Сталин считал декабристов патриотами и борцами с самодержавием. Вообще же, тема декабристов была особенно популярна в советское время. Советские историки писали о декабристах больше, чем о реформах Петра I, Екатерины II и Александра II и т. д.. Образно говоря, декабристы — это метафора мятежа русской культуры, и потому власть ее всегда боится!

Восстание декабристов — это первая крупная попытка «перестройки» России на западный лад, которая вела к смуте, гражданской войне и интервенции внешних сил, мечтающих расчленить русскую цивилизацию на части и «поглотить» их, а не мятеж «рыцарей свободы», мечтающих об идеальном устройстве России !

Декабристы — один из величайших мифов русской интеллигенции, «ахиллесовой пятой» которой всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. К сожалению, русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Если бы Николай I не повесил декабристов, никакого мифа не было. Он сделал ту же ошибку, что и евреи, которые распяли Христа и сказали «пусть его кровь падет на нас»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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