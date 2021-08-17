ТОП-9: Настораживающие факты о Facebook

Ежедневная толпа из 1,2 миллиарда пользователей делает Facebook крупнейшей в мире социальной интернет-платформой. В этот виртуальный пейзаж вписываются и довольно странные пользователи. Но самым странным является сам Facebook. Недавние расследования показали, что у компании есть информация о людях, не использующих платформу, и что интерес к сети удерживается с помощью насилия. В то время как его модераторы справляются с посттравматическим расстройством, компания хочет знать банковские реквизиты пользователей, отслеживать их телефонные звонки и знать, когда они в последний раз занимались сексом.



9. При сканировании мозга можно увидеть Facebook









Большинство людей испытывают навязчивое желание зайти на свою страницу в Facebook. Некоторые могут даже испытывать симптомы отмены. Исследователи решили проверить, не проявляется ли эта так называемая «Facebook зависимость» в нашем мозге как зависимость от наркотика. Исследование было небольшим, а его результаты отнюдь не окончательные, но интересные.



В 2014 году 20 добровольцев ответили на вопросы о своих привычках в Facebook, и у них диагностировали легкую зависимость от сети. После этого мозг каждого сканировали, когда они просматривали изображения и нажимали кнопку.

Изображения представляли собой фотографии из Facebook и дорожные знаки. Участники могли выбрать, когда нажимать на кнопку, но те, кто получил больше «пунктов зависимости», были более счастливыми, когда появлялся Facebook.Сканирование показало, что социальная платформа вызывала мощную реакцию в мозге. Подобно реакции тех, кто употребляет кокаин, в мозге выделялись импульсные области. Тем не менее, была большая разница между наркоманами и теми, кто «подсел» на Facebook. Префронтальная кора мозга человека, употребляющего кокаин, недостаточно активна. Эта область управляет импульсными областями мозга, и она отлично работала у добровольцев, зависимых от Facebook. Другими словами, зависимость от социальных сетей формируется не из-за реальной зависимости, которую нельзя контролировать, а из-за сложного сочетания привычных, культурных и социальных факторов.





Проблемой социальных сетей является тенденция некоторых пользователей отмечать правдивую информацию как неподобающую. Чтобы бороться с этим, Facebook разработал свою собственную систему для выявления таких пользователей. На основе того, какой контент они отмечают, почему и сколько раз нажимают кнопку, определяется «надежность» человека. По какой-то причине эта оценка работает только по шкале от 0 до 1. До того, как система проверки была внедрена в 2018 году, ее год разрабатывали. Главная цель состоит в том, чтобы выявить троллей и хулиганов. Многие люди злонамеренно отмечают правдивую информацию как нарушение, чтобы получить острые ощущения. Другие не согласны с информацией по личным соображениям, а не потому, что сама информация неверна.



Система баллов сама по себе не выявляет нарушителей. Это всего лишь один инструмент, используемый в сочетании с тысячами поведенческих подсказок, добытых Facebook, чтобы отделить подлинные сообщения от ложных. Хотя это отличная идея, сам процесс, который оценивает пользователя, остается загадкой. Так же как и то, как эти баллы используются в дальнейшем.



7. Теневые профили



