7 ошибок, ведущих к кризису в отношениях

Что чаще всего создает проблемы в отношениях? Логично предположить, что в каждой паре свои поводы для ссор и размолвок. Однако эксперты выделяют семь общих «аварийных» ситуаций, не зависящих от длительности и особенностей отношений.

Найти источник проблем, отыскать способ выйти из тупика, спасти брак — с такими запросами к сексологам, психологам и психотерапевтам ежедневно обращаются пары на грани разрыва. И вот что интересно: почти всегда они рассчитывают получить конкретные советы о том, какой должна быть их совместная жизнь. Виной тому, с одной стороны, нехватка ориентиров, с другой — стремление минимизировать личную ответственность в отношениях.

В какие еще ловушки, помимо ухода от ответственности, можно попасть, живя вместе?

1. ТОТАЛЬНЫЙ СИМБИОЗ

Парадоксально, но самые хрупкие союзы — те, что в начале отношений представляют собой абсолютный симбиоз, слияние партнеров, которые становятся друг для друга всем: любовниками, друзьями, родственниками, детьми.

Они ведут себя так, словно остались одни на необитаемом острове, вплоть до того дня, когда в их жизнь вторгнется то, что потревожит их исключительные отношения. Это может быть рождение ребенка (как строить жизнь на троих, если до этого они жили только друг для друга?

), интересный проект у одного из партнеров, но чаще всего — возникшее у одного из супругов чувство, что он начинает «задыхаться».

Это начало кризиса: один партнер разочарован, другой считает, что его предали. В большинстве случаев такие пары не расходятся мирно.

2. ОТКАЗ ОТ ОТЛИЧИЙ

Любимый человек — не наша копия. Утверждение, очевидное в теории, но не на практике. Часто крупные конфликты начинаются с мелочей, которые мы стремимся отрицать. Мы не можем принять, что партнер не разделяет наших реакций и желаний. Это удивляет и постепенно разочаровывает нас в нем.

«Он не рассказывает мне о своих чувствах», «она не понимает, какие усилия я прилагаю», «она не хочет секса тогда, когда его хочу я» — лишь некоторые из жалоб, которые звучат во время терапевтических сеансов. Они говорят о том, что партнеры отказываются принять существующие между ними различия, и это превращает их совместную жизнь в поле боя или вечный суд.

3. ДЕФИЦИТ ОБЩЕНИЯ

Пары часто забывают о том, как важен диалог для того, чтобы узнать и научиться понимать друг друга. Как узнать о желаниях и потребностях другого? Как вместе строить планы? Только поговорив.

В противном случае рано или поздно мы начинаем осознавать, что наш любимый человек совсем не такой, как мы представляли

Кроме того, нехватка общения приводит к недоразумениям. «Какой смысл говорить ему, чего я хочу? Я уже знаю, что он ответит». Убежденные, что они знают друг друга, партнеры считают, что разговаривать бессмысленно. Они навешивают друг на друга ярлыки и живут рядом друг с другом вместо того, чтобы жить вместе.

4. «ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ» ПАРА

В этих парах действует негласный и часто неосознаваемый договор о взаимной зависимости: доминирующий партнер призван излечить другого от депрессии, алкоголя, профессиональных неудач. Выступая в роли «спасателя», он хочет чувствовать себя необходимым, нужным. И это желание власти, на котором строился роман, постепенно выходит наружу.

Бывает так, что «пациент» вылечивается и больше не нуждается во «враче» и свидетельстве пережитых трудностей. Или же он замечает, что отношения построены на зависимости и подчиняют его вместо того, чтобы освободить. Назревает «бунт», и шансов, что он разрешится мирным путем, очень мало.

5. ОТСУТСТВИЕ ПЛАНОВ

Чтобы двигаться вперед, партнеры должны строить планы. Однако эйфория от первых этапов отношений убеждает молодоженов в том, что стоит «жить сегодняшним днем». В итоге к моменту, когда страсти немного улеглись, на месте будущего зияет дыра.

Совместная жизнь перестает приносить удовлетворение, рождать новые желания и энергию. И вместо того, чтобы обсудить ситуацию и свои ожидания, партнеры замыкаются в себе и идут каждый своей дорогой, например, с головой погружаются в работу.

В какой-то момент один из супругов понимает, что растет лишь сам по себе, в одиночку, и решает закончить отношения. Альтернативный, но не менее распространенный сценарий: оба партнера смиряются с «одиночеством вдвоем» и ничего не меняют.

6. НЕПРИЯТИЕ ПЕРЕМЕН

Люди меняются не только физически, но и психологически. Даже прочные пары рискуют с течением времени прийти к кризису, если не учатся принимать новые реалии и адаптироваться к ним.

Изменения почти никогда не идут рука об руку, и осознать произошедшие с партнером перемены бывает довольно сложно

Еще труднее отказаться от убеждения, что люди не меняются и партнер таков, каким был всегда. Мы никак не можем избавиться от планов и иллюзий, а значит, не принимаем его таким, каким он стал.

7. ЛЕНЬ И ФАТАЛИЗМ

«Мы любим друг друга — значит, все должно быть хорошо», «Если что-то пошло не так, значит, это была не любовь», «Если мы не подходим друг другу в постели, значит, мы не созданы для жизни вместе». Многие уверены в том, что с самого начала все должно идти хорошо, и даже при малейшей проблеме в отношениях решают, что им просто «не суждено быть вместе».

Иллюзии, сформированные в период влюбленности, мешают участникам пары управлять той фазой отношений, в которой страсть слабеет и потенциально может перерасти в другое, более зрелое чувство.

Такие партнеры привыкли ждать мгновенных результатов, получать «все и сразу», не прилагая особых усилий, переключаться с одних отношений на другие, удовлетворять желания, как только они появились. Они забывают, что отношения и даже интимная жизнь требуют времени.

ВАС СТАЛО ТРОЕ

Многие пары думают, что рождение ребенка может как по взмаху волшебной палочки решить все их проблемы. Напротив: часто это становится последней каплей и лишь обостряет существующий кризис.

Мало общения? Станет еще меньше. Полное слияние и гармония? Ребенок разрушит его, и из-за этого у одного из партнеров возникнет ощущение, что у него «украли» место в сердце любимого человека. Нет совместных планов на будущее? Ребенок станет центром интересов одного родителя, а второй останется «ни с чем».

***

Для того чтобы выбраться из ловушки кризиса, нехватки общения, борьбы за власть, отсутствия планов, важно вступить на путь самопознания — обратившись к эксперту или начав самостоятельный анализ.

«Я не говорю, что каждому из нас срочно нужна психотерапия, — объясняет сексолог и психотерапевт Массимо Шер. — Однако посмотреть на себя со стороны действительно важно. Это поможет увидеть отношения в новом свете и избавиться от призраков прошлого, будь то родители или предыдущие романы».

И, конечно, лучшая защита от ловушек — знать о них и стараться не попадаться.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2466804470210365668/

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