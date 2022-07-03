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Даже очень внимательные люди не сразу могут найти здесь букву "А"

Время для теста на внимательность! Откладывайте все, что вас отвлекает, и смело окунайтесь в нашу быструю тренировку. Мы уже предлагали вам отыскать пропущенное число, а сегодня перед вами стоит задача разглядеть букву "А" среди цифр "4"!

Такие задания абсолютно не являются сложными, поэтому главное требование - скорость. Вам нужно внимательно пробежать глазками по написанному и обнаружить букву. Чем быстрее вы справитесь, тем выше можно оценивать вашу внимательность. Конечно, эта тренировка также полезна и для глаз. Вперед, засекайте время!

Даже очень внимательные люди не сразу могут найти здесь букву "А"

Как быстро вам удалось справиться? Как видите, это не сложная задачка, но на всякий случай мы, конечно же, размещаем ответ.

Даже очень внимательные люди не сразу могут найти здесь букву "А"

Не спешите листать страничку ниже, если вы еще не успели пройти тест!

Даже очень внимательные люди не сразу могут найти здесь букву "А"

Молодцы! А теперь смело возвращайтесь к своим делам. Иногда полезно делать перерыв на разные веселые задачки и тесты.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2513338478097074873

А вы знали об  этом?

В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Имя покупателя картины не раскрывалось.

Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.   

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