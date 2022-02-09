Жизнь без молитвы унылая и тусклая. И хотя кажется, что все хорошо, это не так. Молитва дает ощущение духовной радости, греет сердце и заполняет его чистотой.

Даже одна, прочтенная со вниманием, она вызывает ощущение умиления. Очень красива молитва Животворящему кресту на русском языке. На церковно-славянском, правда, еще красивее.

О ней-то вы и узнаете далее в статье.

Крест Честный и Животворящий

Откуда такое название? Честный крест - это орудие спасения рода человеческого. На него взошел сам Господь.

Крест чествуют, молятся перед ним, кладут поклоны. Это - великая святыня. Поэтому его и называют Честным, ибо относятся к нему, как к величайшему чуду.

Почему Животворящий? Творящий жизнь. Чтобы получить духовную жизнь, мы проходим через таинство крещения. То есть, прикасаемся лично к плодам Крестной Жертвы. Своей смертью Спаситель победил смерть, даруя человечеству всеобщее воскресение. Поэтому крест Животворящий.

Что это за молитва Животворящему кресту на русском или церковно-славянском языке? От чего она защищает? Сейчас вы узнаете об этом более подробно.

Молитва: как читать?

Это одна из самых красивых молитв. Она есть в вечернем правиле. Читая ее, верующий осеняет себя крестным знамением.

Ограждаясь, тем самым, от сил злых.

Перед сном, когда вычитываете вечернее правило, этой молитвой заграждают свое жилище. Как читать молитву Животворящему кресту:

Читаем ее вслух.

Обходим дом (квартиру), осеняя стены крестным знамением.

Крестить можно пальцами так, как бы вы накладывали крест на себя. А можно купить крест и благословлять жилище ним.

После того как обошли помещение, становимся около киота, накладываем крестное знамение на себя и совершаем поясной поклон.

Ничего сложного в чтении молитвы Животворящему кресту на русском языке, как мы видим, нет.

Второе название

Откроем маленький секрет: у этой молитвы есть еще одно название. "Да воскреснет Бог". Слышали о таком? Многим эта молитва известна именно под этим названием.

Кстати, ее можно услышать в церкви во время Пасхального Богослужения. Каждый, кому довелось хотя бы раз побывать на таком, отмечает, что это не описать словами. Священник возглашает с амвона "Да воскреснет Бог", а хор тут же подхватывает: "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". В общем, эти эмоции нельзя передать, это надо услышать и прочувствовать самому.

Текст

А теперь самое основное: текст-то у нее какой? О чем речь?

Текст молитвы Животворящему кресту очень красивый. Сейчас вы сами убедитесь в этом. Итак, читайте:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголящих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй беси силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

Короткий вариант

Существует краткий вариант молитвы Животворящему кресту на русском языке. Это для тех, кто по каким-то серьезным причинам не может вычитать полную версию. Или же, возникла экстренная ситуация, когда читать молитву полностью нет времени:

"Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго "зла".

Как ее читают? Накладывают на себя крестное знамение и вслух или мысленно произносят данный текст. Все очень просто.

От чего защищает молитва?

В первую очередь, от нападок бесовских. Имеются ввиду мысли, которые так любят внушать нам нечистые духи. Эти мысли пугают, вселяют в душу скорбь и уныние. Особо впечатлительные могут и до самоубийства дойти.

Отсекайте подобные мысли. Страшно? В голову непонятно что "лезет"? Читайте молитву Животворящему кресту на русском или церковно-славянском языке. Осеняйте себя крестным знамением. Эта молитва сильно жжет "лукашек" да "окаяшек", отгоняя их от человека.

Молитва Честному и Животворящему кресту дает мужество. Ее читают во время душевного разлада и уныния, во время военных действий, чтобы избежать страха смерти. Просят мужества и защиты Божьей. Прибегают к ней в момент опасности, страха за свою и жизни близких людей. Читают во время опасного путешествия.

Главное - искренняя вера. Читайте эту молитву от всей души. И Бог не оставит в трудную минуту.

Резюмируем

Мы поговорили о молитве Животворящему кресту на русском языке. Выяснили, как ее читать, от чего она защищает, и узнали о том, что у нее существует второе название. Выделим основные аспекты:

При чтении молитвы осеняйте себя крестным знамением.

Когда читаете ее перед сном, обойдите жилище, накладывая крест на стены его.

В момент опасности или если по каким-то причинам нет возможности прочесть всю молитву, читайте ее короткую версию.

Помните, что просто молитва без веры и упования на помощь Божью - обычные слова. Вера и искренность в ней - вот основа ко всему.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2410325370034981295/

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