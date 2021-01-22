8 заблуждений, в которые мы все почему-то верим

Многие любопытные факты об окружающем мире мы узнаем еще в детстве от родителей, из книг, фильмов и мультиков. И повзрослев, мы даже представить не можем, что они могут быть ошибочными. К примеру, подсолнухи вовсе не следят за солнцем на небе, самки богомолов не откусывают голову самцам после спаривания, а бананы не растут на деревьях.

Миф № 1: Бананы растут на деревьях

Бананы — это многолетние травянистые растения, обладающие мощной корневой системой, коротким, находящимся под землей стеблем. Высота растений может достигать 2–9 метров (иногда даже выше), что делает банан одной из самых высоких трав в мире (наравне с бамбуком). Именно поэтому многие ошибочно принимают его за дерево.

Думаем, также стоит отметить, что плоды этих растений, которые тоже называются бананами, — это ягоды, поскольку они не дают созревших семян.

Миф № 2: Слоны идут умирать на кладбище слонов

Широко популярно мнение, будто старые слоны, находящиеся на грани смерти, покидают свое стадо и инстинктивно направляются к определенному месту, известному как кладбище слонов, чтобы там умереть. На самом деле это не так: слоны не покидают стадо и тем более не идут умирать на какое-то кладбище.



Согласно одной из теорий происхождения этой легенды, в неурожайные времена голодные или пожилые слоны, изможденные до такой степени, что больше не могут жевать жесткую пищу, собираются в местах, где найти мягкую пищу легче. Впоследствии они там же и умирают. Затем люди натыкаются на большое количество костей и других останков этих животных и полагают, что это место — кладбище слонов.

Миф № 3: Самки богомолов откусывают голову самцу после спаривания

Самки богомолов крайне редко убивают самцов во время или после спаривания, особенно в их естественной среде обитания. В исследовании, проведенном в лаборатории Университета Центрального Арканзаса, было замечено, что лишь в 1 из 45 случаев самка откусывала голову самцу перед (!) спариванием (причем самцы все еще могли совершить свой акт любви). Интересно, что во время исследований и самец откусывал самке голову, причем с той же частотой.

Миф № 4: Печенье с предсказаниями родом из Китая

Печенье с предсказаниями у многих ассоциируется с китайской кухней. По крайней мере, их подают в китайских ресторанах в США и некоторых других странах. Однако это кондитерское изделие было изобретено в Японии, жители которой и ввезли его в США.

Интересно, что в Поднебесной печенье с предсказаниями встречается крайне редко, причем считается там символом американской кухни.

Миф № 5: Подсолнухи «следят» за солнцем

На самом деле цветущие подсолнухи весь день «смотрят» в одном направлении (чаще всего на восток). Однако на ранней стадии развития, еще до появления цветочных головок, незрелые бутоны действительно отслеживают положение солнца на небе (это явление называется фототропизмом).

Кстати, подсолнухи «смотрят» именно на восток, так как это, скорее всего, защитный механизм: обращение на юг или запад может привести к ожогам семян в очень жаркие дни.

Миф № 6: Продукты питания нельзя есть по истечении срока годности

Большая часть продуктов питания после истечения срока годности остается съедобной (за исключением некоторых скоропортящихся продуктов и детских смесей). Хотя при этом может быть не очень вкусной. Производители указывают данные о предполагаемом периоде времени, в течение которого их продукт будет иметь наилучшее качество.

Как отмечает Служба безопасности пищевых продуктов и инспекции при Министерстве сельского хозяйства США, если во время домашнего хранения срок годности продукта истек, то он все равно может быть безопасным и даже полезным. Но только при правильном обращении и до тех пор, пока порча не станет очевидной.

Обычно испорченные продукты приобретают неприятный запах, вкус или текстуру из-за естественных бактерий, вызывающих порчу. Если пища имеет такие характеристики, ее нельзя употреблять.

Миф № 7: Чтобы подать заявление о пропаже человека, нужно ждать 24 часа

Перед подачей заявления о пропаже человека нет необходимости ждать 24 часа после его исчезновения. Наоборот, в случаях, когда имеются доказательства насилия или странного отсутствия человека, правоохранительные органы США подчеркивают важность незамедлительного обращения к ним и начала расследования.

А на сайте правительства Великобритании даже крупным шрифтом написано: «Вам не нужно ждать 24 часа перед тем, как обратиться в полицию».

Миф № 8: Акне связано с гигиеной лица

Причина возникновения акне в основном кроется в генетике, а не в несоблюдении правил гигиены, жирной пище или других привычках. Интересно, что угревая сыпь может появляться не только у подростков, но и у многих женщин. Причем прыщи могут возникать в течение десятилетий, как правило, за неделю до менструации.

Кстати, нет никаких конкретных доказательств того, что употребление и большего количества шоколада может вызывать появление прыщей.

https://stanank.livejournal.com/2347179.html

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайти делитесь своим мнением в комментариях!