Как итальянским мастерам удавалось создавать из мрамора тончайшие вуали

Вуаль в скульптуре не один век поражает тех, кто видит это чудо. Скульпторам удалось передать в твердой мраморной глыбе нежность и воздушность тончайшей ткани, способной, как кажется, зашевелиться от малейшего дуновения ветерка. Чтобы создать этот удивительный «эффект вуали», требуется большое мастерство. И достичь совершенства в этой сложной технике удалось лишь немногим скульпторам.

Р. Монти, «Дама под вуалью»

Сама техника «эффекта вуали» в скульптуре известна еще со времен Древней Греции, но пик ее популярности пришелся на 1700-е годы. Первым скульптором, возродившим мраморную вуаль, был неаполитанский мастер Антонио Коррадини.

Шедевры мраморной вуали: Как итальянским мастерам удавалось создавать из мрамора тончайшую вуаль

Самой известной его скульптурой с «эффектом вуали» является «Целомудрие» (Pudizia), представляющая собой надгробный памятник матери князя Раймондо, подарившей ему жизнь ценою собственной жизни - умершей вскоре после родов.

Антонио Коррадини. «Целомудрие», 1752-го год, Капелла Сан-Северо Неаполь Италия

Скульптура представляет собой фигуру женщины, с головы до ног облаченную в тончайшую прозрачную ткань. Автору удалось невозможное – достоверно и точно отобразить в камне каждую складку прозрачной ткани, сквозь которую просвечивают очертания лица и тела женщины. Работа признана шедевром мировой скульптуры и считается венцом творчества самого родоначальника «эффекта вуали».



Авторству Коррадини принадлежит еще несколько работ, выполненных с использованием все той же техники «мраморной вуали».

Антонио Коррадини. «Бюст дамы под вуалью» («Чистота»), 1720-е

Представляет собой фрагмент знаменитой статуи «Вера», купленной в Венеции для Петра Великого. Находилась в Статуя, находившаяся сначала в Летнем саду, а затем - в Георгиевском зале Зимнего дворца, пострадала в пожаре 1837 года. После реставрации верхнюю ее часть поместили в садике Царицыного павильона в Петергофе.



Однако сам скульптор планировал довести свое мастерство до совершенства в своей работе «Христос под плащаницей» для капеллы Сан-Северо в Неаполе по заказу князя Раймондо. Но Приступив к выполнению заказа, он успел создать лишь глиняный макет скульптуры, в возрасте 64 лет его жизнь оборвалась.

Но эта трагическая ситуация открыла миру еще одного талантливого скульптора, тоже из Неаполя – молодого и доселе неизвестного Джузеппе Саммартино, которому было доверено воплотить в мраморе замысел великого Антонио Коррадини.

Джузеппе Санмартино. «Христос под плащаницей», 1753 г. Капелла Сан-Северо

Даже великий мастер, Антонио Канова, увидев эту скульптуру, воскликнул: «Я отдал бы 10 лет жизни, лишь бы стать автором такого шедевра!».

Скульптура «Христос под плащаницей» стала венцом творчества Джузеппе Саммартино, ничего более величественного он так и не смог создать.

«Мраморная вуаль» в 19 веке

После великого Антонио Коррадини и его последователя Джузеппе Саммартино практически целый век скульпторы не обращались к этой весьма эффектной и, вместе с тем, сложнейшей технике. Лишь в начале 19-го века вновь появились талантливые мастера, которым удалось ее освоить.

В середине 19 века скульптор Джованни Страцца изваял бюст Девы Марии с применением того же эффекта «вуали».

Джованни Страцца — «Дева Мария», 1850-е

Также до наших дней дошла великолепная скульптура «Ребекка под вуалью», автором которой стал скульптор Джованни Мария Бенцони. Каждая складка одежды выполнена очень скрупулезно, создавая удивительный эффект ее многослойности.

Джованни Мария Бенцони.«Ребекка под вуалью», 1864 г.

К сожалению, других подобных работ этих мастеров не сохранилось.



Рафаэль Монти



Но самым знаменитым скульптором-«вуалистом» 19 века, который сумел достичь совершенства в своем мастерстве, по праву считается Рафаэль Монти (1818-1881гг.).

Итальянский скульптор Рафаэль Монти

Тончайшие эмали Монти кажутся почти невесомыми, готовыми затрепетать от малейшего ветерка ветерка.

Raffaelle Monti. The Bride, 1847 г.

Его самая известная скульптурная работа изображает фигуры нескольких девушек, склонивших головы под тончайшей вуалью.

Рафаэль Монти. «Весталка», 1847г.

Рафаэль Монти. «Весталка», 1860. Миннеаполисский институт Искусств США

Скульптуры изображают покрытую покрывалом жрицу Весты — весталку. Веста — римская богиня-хранительница священного огня.

Их тончайшая вуаль выполнена настолько искусно, что пропускает даже свет.



Кроме того, что Рафаэль Монти создал несколько уникальных скульптур под вуалью, он также приоткрыл секреты сложнейшей технологии их создания. В своей работе мастер использовал особенный тип мрамора, имеющий два слоя с разной плотностью. Верхний слой этого мрамора имеет меньшую плотность в сравнении с нижним. Тончайшая обработка верхнего слоя позволяла мастеру создавать эффект прозрачности вуали. Уникально то, что вся работа по обработке этого мрамора производилась мастером вручную, без применения автоматизированных технологий.

Более ранние мастера, вероятно, также пользовались мрамором с подобной структурой. Редкостью материала и сложностью изготовления можно объяснить малое количество скульптур с мраморной вуалью.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/170119/41960/

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