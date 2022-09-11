30 правил жизни счастливых пар

Счастливые и благополучные отношения не складываются сами по себе: для их создания и поддержания требуется много труда, терпения, эффективная коммуникация — и не только.
Психологи Чарли и Линда Блум уверены: в таких союзах партнеры способны много лет поддерживать атмосферу романтики и страсти. Какими еще правилами они руководствуются?
Пары, которые придерживаются этих правил, успешно сохраняют атмосферу любви и романтики на протяжении десятилетий. Однако вовсе не обязательно ограничиваться этим списком: вы можете придумывать собственные правила.
1. Наметьте план на будущее
Важно представить, какими вы хотите видеть ваши отношения спустя много лет. А дальше остается лишь засучить рукава и работать над реализацией планов.
2. Определитесь, что для вас значит романтика
Представления о романтике в отношениях у разных людей разнятся. Что понимаете под ней вы и ваш партнер?
3. Будьте готовы прикладывать усилия
Пусть ваш партнер каждый день видит, как много вы делаете для него и отношений.
4. Живите насыщенной жизнью
Если у каждого из вас будет своя интересная и активная жизнь: карьера, увлечения, — отношениям это только пойдет на пользу.
5. Не бойтесь приключений
Не теряйте дух авантюризма, пробуйте новое и не бойтесь рисковать.
6. Старайтесь слушать и слышать друг друга
О том, как важно уметь по-настоящему слышать партнера, сказано и написано немало, и это действительно основа основ.
7. Будьте любопытны
Не теряйте детское любопытство и ощущение чуда.
8. Задавайте вопросы
Пусть они показывают ваш интерес.
9. Исцелите старые душевные раны и травмы
Призраки прошлого не должны мешать двигаться вперед.
10. Учитесь
Не прекращайте учиться и развиваться. Оставайтесь интересным человеком — и для самих себя, и для партнера.
11. Уважайте частную жизнь друг друга
Не бойтесь проводить время отдельно, отношениям это только на пользу.
12. Не бойтесь трудностей
Будьте стойкими в сложные периоды.
13. Будьте честны
Не теряйте взаимного доверия.
14. Не нарушайте обещаний
Речь не только о серьезных обещаниях и клятвах в верности, но и о мелочах.
15. Будьте снисходительны
Прощайте партнеру его недостатки.
16. В первую очередь обращайте внимание на хорошее
Фокусируйтесь на его сильных сторонах и достоинствах.
17. Уважайте друг друга
Важность уважения невозможно переоценить.
18. Учитесь разрешать конфликты
Споры подчас способны оживить отношения и подарить яркие эмоции. Избегая любых конфликтов, мы подавляем чувства, и отношения тускнеют. Важно выражать разочарование, негодование, обиду, душевную боль, но делать это уважительно к партнеру. Только в этом случае можно разрешать противоречия и удовлетворять потребности друг друга.
19. Не угрожайте
Не предъявляйте ультиматумов — любящие люди так не поступают.
20. Умейте прощать
Не держитесь за старые обиды, оставляйте прошлое в прошлом.
21. Пересмотрите свои убеждения
Спросите себя, нет ли у вас ограничивающих убеждений, мешающих отношениям. Если ответ утвердительный, сделайте все, чтобы от них избавиться.
22. Откройтесь партнеру
Выражайте, а не подавляйте, открывайте, а не скрывайте.
23. Не будьте скрытными
Ничего не скрывайте от любимого человека и не лгите друг другу.
24. Не бойтесь выражать свои потребности
Прямо говорите партнеру, чего вы хотите.
25. Прилагайте усилия, чтобы оставаться привлекательными
Никто не спорит, внешность — не главное, однако махнуть на себя рукой не лучший вариант.
26. Не теряйте чувства юмора
Юмор — это спонтанность, радость, легкость и веселье.
27. Вовлекайтесь в то, что происходит в жизни партнера
Интересуйтесь тем, что он делает, с кем общается, о чем мечтает и к чему стремится.
28. Разнообразьте интимную жизнь
Старайтесь, чтобы секс продолжал доставлять удовольствие. Например, для разнообразия почаще занимайтесь любовью за пределами спальни.
29. Помните и о душевной близости
Душевная близость — это в первую очередь понимание партнера на глубоком уровне.
30. Будьте благодарны
Будьте благодарны за то, что он делает вашу жизнь богаче и насыщеннее.
Конечно, вряд ли удастся сразу придерживаться всех правил, обычно партнеры учатся искусству отношений постепенно. Но все усилия окупятся сторицей. Ради возможности годами сохранять любовь, страсть и романтику стоит потрудиться.
А вы знали об этом?
Среди «воров в законе», людей, которых не назовешь эмоциональными и сострадательными, часто встречаются благотворители и меценаты.Именно таким был криминальный авторитет и предприниматель Отари Квантришвили, который был младшим братом Амирана, известного «каталы», контролировавшего часть игорного и гостиничного бизнеса в Москве. Отари учредил благотворительный фонд для помощи спортсменам. На деньги фонда многие из них получили качественное лечение за рубежом. Кроме того, им был учрежден фонд помощи работникам органов правопорядка - «Щит и лира». Пожертвования в эти фонды собирались людьми Отари с бизнесменов в принудительном порядке.Сам авторитет был ликвидирован через год после брата Амирана — в 1994 году.
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