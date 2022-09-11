30 правил жизни счастливых пар

Счастливые и благополучные отношения не складываются сами по себе: для их создания и поддержания требуется много труда, терпения, эффективная коммуникация — и не только.

Психологи Чарли и Линда Блум уверены: в таких союзах партнеры способны много лет поддерживать атмосферу романтики и страсти. Какими еще правилами они руководствуются?

Пары, которые придерживаются этих правил, успешно сохраняют атмосферу любви и романтики на протяжении десятилетий. Однако вовсе не обязательно ограничиваться этим списком: вы можете придумывать собственные правила.

1. Наметьте план на будущее

Важно представить, какими вы хотите видеть ваши отношения спустя много лет. А дальше остается лишь засучить рукава и работать над реализацией планов.

2. Определитесь, что для вас значит романтика

Представления о романтике в отношениях у разных людей разнятся. Что понимаете под ней вы и ваш партнер?

3. Будьте готовы прикладывать усилия

Пусть ваш партнер каждый день видит, как много вы делаете для него и отношений.

4. Живите насыщенной жизнью

Если у каждого из вас будет своя интересная и активная жизнь: карьера, увлечения, — отношениям это только пойдет на пользу.

5. Не бойтесь приключений

Не теряйте дух авантюризма, пробуйте новое и не бойтесь рисковать.

6. Старайтесь слушать и слышать друг друга

О том, как важно уметь по-настоящему слышать партнера, сказано и написано немало, и это действительно основа основ.

7. Будьте любопытны

Не теряйте детское любопытство и ощущение чуда.

8. Задавайте вопросы

Пусть они показывают ваш интерес.

9. Исцелите старые душевные раны и травмы

Призраки прошлого не должны мешать двигаться вперед.

10. Учитесь

Не прекращайте учиться и развиваться. Оставайтесь интересным человеком — и для самих себя, и для партнера.

11. Уважайте частную жизнь друг друга

Не бойтесь проводить время отдельно, отношениям это только на пользу.

12. Не бойтесь трудностей

Будьте стойкими в сложные периоды.

13. Будьте честны

Не теряйте взаимного доверия.

14. Не нарушайте обещаний

Речь не только о серьезных обещаниях и клятвах в верности, но и о мелочах.

15. Будьте снисходительны

Прощайте партнеру его недостатки.

16. В первую очередь обращайте внимание на хорошее

Фокусируйтесь на его сильных сторонах и достоинствах.

17. Уважайте друг друга

Важность уважения невозможно переоценить.

18. Учитесь разрешать конфликты

Споры подчас способны оживить отношения и подарить яркие эмоции. Избегая любых конфликтов, мы подавляем чувства, и отношения тускнеют. Важно выражать разочарование, негодование, обиду, душевную боль, но делать это уважительно к партнеру. Только в этом случае можно разрешать противоречия и удовлетворять потребности друг друга.

19. Не угрожайте

Не предъявляйте ультиматумов — любящие люди так не поступают.

20. Умейте прощать

Не держитесь за старые обиды, оставляйте прошлое в прошлом.

21. Пересмотрите свои убеждения

Спросите себя, нет ли у вас ограничивающих убеждений, мешающих отношениям. Если ответ утвердительный, сделайте все, чтобы от них избавиться.

22. Откройтесь партнеру

Выражайте, а не подавляйте, открывайте, а не скрывайте.

23. Не будьте скрытными

Ничего не скрывайте от любимого человека и не лгите друг другу.

24. Не бойтесь выражать свои потребности

Прямо говорите партнеру, чего вы хотите.

25. Прилагайте усилия, чтобы оставаться привлекательными

Никто не спорит, внешность — не главное, однако махнуть на себя рукой не лучший вариант.

26. Не теряйте чувства юмора

Юмор — это спонтанность, радость, легкость и веселье.

27. Вовлекайтесь в то, что происходит в жизни партнера

Интересуйтесь тем, что он делает, с кем общается, о чем мечтает и к чему стремится.

28. Разнообразьте интимную жизнь

Старайтесь, чтобы секс продолжал доставлять удовольствие. Например, для разнообразия почаще занимайтесь любовью за пределами спальни.

29. Помните и о душевной близости

Душевная близость — это в первую очередь понимание партнера на глубоком уровне.

30. Будьте благодарны

Будьте благодарны за то, что он делает вашу жизнь богаче и насыщеннее.

Конечно, вряд ли удастся сразу придерживаться всех правил, обычно партнеры учатся искусству отношений постепенно. Но все усилия окупятся сторицей. Ради возможности годами сохранять любовь, страсть и романтику стоит потрудиться.

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А вы знали об этом?

Среди «воров в законе», людей, которых не назовешь эмоциональными и сострадательными, часто встречаются благотворители и меценаты.Именно таким был криминальный авторитет и предприниматель Отари Квантришвили, который был младшим братом Амирана, известного «каталы», контролировавшего часть игорного и гостиничного бизнеса в Москве. Отари учредил благотворительный фонд для помощи спортсменам. На деньги фонда многие из них получили качественное лечение за рубежом. Кроме того, им был учрежден фонд помощи работникам органов правопорядка - «Щит и лира». Пожертвования в эти фонды собирались людьми Отари с бизнесменов в принудительном порядке.Сам авторитет был ликвидирован через год после брата Амирана — в 1994 году.

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