Удивительные события, предсказанные учеными

Люди стремятся заглянуть в будущее. Кто-то полагается на прогнозы астрологов и прочих предсказателей, а кто-то прислушивается к прогнозам учёных.

Если верить последним, то уже в ближайшие 50 лет человечество ждёт глобальный прорыв.

В нашем обзоре 10 удивительных событий, которые можно увидеть ещё в этой жизни.

1. Добыча гелия-3 на Луне (2020)

С 2020 года Федеральное космическое агентство России планирует начать добычу гелия-3 на Луне. Чрезвычайно редкий на земле изотоп гелий-3 будут добываться на Луне и доставляться на Землю по ориентировочной цене в $4 млрд за тонну. Россия надеется использовать это химическое вещество в термоядерных реакторах, чтобы создать чистую и безопасную энергию для всего мира. В настоящее время тратятся миллиарды долларов на исследования и разработки в этой области. К середине-концу 2020-х годов ЕС надеется создать первый энергоэффективный термоядерный завод.

2. Колония на Марсе (2023)

В 2023 году частная голландская космическая фирма Mars One надеется доставить первых четырех людей на Красную планету. Эти марсианские пионеры должны основать первую постоянную внеземную колонию в истории человечества. Также четыре дополнительных астронавта будут отправляться каждый год с 2025 года, и никто из них не сможет вернуться на Землю.

3. Завершение строительства Масдар Сити (2025)

Доставка одного человека на Марс будет стоить около 1,5 млрд долларов, а приблизительное время полета составит по крайней мере один год.

Строительство Масдара, безупречного города будущего, как ожидается, будет завершено к 2025 году. В настоящее время город находится в стадии строительства. Реализацией проекта занимается компания из Абу-Даби Future Energy Company. Город будет полностью свободен от выхлопных газов и независим от традиционных источников энергии. Разработчики также надеются, что городские службы смогут переработать 100% отходов и воды. Стоимость постройки города из экологически чистых материалов составляет $ 20 млрд, а жить в нем смогут до 50 000 человек на территории в 6 квадратных километров.

4. Дешевая зеленая энергия (2018)

Несколько лет назад прогнозировали, что 2018 год ознаменует важный сдвиг в том, каким образом удовлетворяются мировые потребности в энергии. Благодаря сочетанию роста цен на нефть и резкому падению организационных расходов на ветровые электростанции, нефть сравняется в цене с энергией ветра. Это должно ознаменовать начало падения цен на электроэнергию во всем мире.

5. Первый всемирный кризис ресурсов (2030)

ООН прогнозирует, что из-за постоянно растущего населения планеты к 2030 году будет наблюдаться глобальный дефицит практически всех жизненно важных ресурсов, что потенциально приведет к полной нищете около 3 миллиардов человек в развитых странах. Кроме того, ожидается массовая нехватка продовольствия, энергии и воды — что несомненно усугубит изменение климата. Основные природные ресурсы, такие как нефть, газ, уголь и т. д., также практически закончатся. К сожалению, кажется, что эта почти неизбежная проблема полностью игнорируется правительствами.

6. Бионические глаза (2035)

Люди уже обладают технологией восстановления зрения, что казалось невозможным еще пару десятков лет назад. Несмотря на то, что предполагается обеспечить настоящее зрение всем людям с нарушениями зрения к 2020 году, настоящие новые искусственные глаза появятся примерно к 2035 году. Эти бионические глаза позволят «увидеть» инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, а также обеспечить людей чем-то вроде острого зрения ястреба. Таким образом, можно будет уже не просто исцелить недостатки, но и расширить возможности.

7. Бессмертие (2036)

Большинство людей мечтали о бессмертии, но до недавнего времени, вечная жизнь была чем-то из разряда сверхъестественного. Благодаря развитию медицинской науки, сейчас ученые понимают, лучше, чем когда-либо, что заставляет людей стареть. Британский геронтолог доктор Обри де Грей предсказывает, что к 2036 году уже 50% людей получат шанс полностью остановить процесс старения. Медицинские исследования, связанные с этой проблемой, направлены на длину теломер, которые являются участком в конце цепочки ДНК. Теломеры, как правило, незначительно сокращаются каждый раз, когда клетка делится. Это сокращение теломеров и приводит к старению, и если люди смогут остановить это и позволить клеткам воспродиться постоянно, то это теоретически приведет к бессмертию.

8. Квантовые вычисления на дому (2037)

Ученые и исследователи неуклонно приближаются к созданию рабочего квантового компьютера. По данным исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, мир может ожидать первых настоящих квантовых компьютеров в течение пяти-десяти лет. Учитывая, что потребовалось всего двадцать лет с дня создания обычного компьютера, чтобы он появился в каждом доме, то разумно ожидать, что первые персональные квантовые компьютеры появятся около 2037 года. Даже самые простейшие квантовые компьютеры будут достаточно мощными, чтобы начать новую эру домашних развлечений — где виртуальная реальность станет таким же обычным явлением, как видеоигры.

9. Технологическая сингулярность (2045)

Рэй Курцвейл предсказывает, что люди достигнут технологической сингулярности в 2045 году. Сингулярность является моментом, когда интеллект компьютеров должен достичь уровня интеллекта людей, и начать развиваться в постоянном цикле самосовершенствования — независимо от человеческого вмешательства. Философские и научные круги резко критикуют правдоподобность такой гипотезы, а некоторые даже сомневаются, что машины могут быть действительно «умными».

10. Глобальная катастрофа (2050-60)

Несмотря на множество увлекательных нововведений, которых все ждут от будущего, кажется, что 2050-е станут страшным временем для тех, кто доживет до этих годов. Почти все исследования о будущем человеческой расы сходятся в том, что дата конца света придется на это десятилетие. К этой дате, человеческая популяция, как ожидается, превзойдет 9 млрд, и по прогнозам ООН, что экстремальная нехватка продовольствия, воды и энергии усугубится изменением климата.

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