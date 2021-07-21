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Удивительные события, предсказанные учеными

Люди стремятся заглянуть в будущее. Кто-то полагается на прогнозы астрологов и прочих предсказателей, а кто-то прислушивается к прогнозам учёных.

Если верить последним, то уже в ближайшие 50 лет человечество ждёт глобальный прорыв.

В нашем обзоре 10 удивительных событий, которые можно увидеть ещё в этой жизни.

Удивительные события, предсказанные учеными

1. Добыча гелия-3 на Луне (2020)

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С 2020 года Федеральное космическое агентство России планирует начать добычу гелия-3 на Луне. Чрезвычайно редкий на земле изотоп гелий-3 будут добываться на Луне и доставляться на Землю по ориентировочной цене в $4 млрд за тонну. Россия надеется использовать это химическое вещество в термоядерных реакторах, чтобы создать чистую и безопасную энергию для всего мира. В настоящее время тратятся миллиарды долларов на исследования и разработки в этой области. К середине-концу 2020-х годов ЕС надеется создать первый энергоэффективный термоядерный завод.

2. Колония на Марсе (2023)

Mars One 2025 settlement

В 2023 году частная голландская космическая фирма Mars One надеется доставить первых четырех людей на Красную планету. Эти марсианские пионеры должны основать первую постоянную внеземную колонию в истории человечества. Также четыре дополнительных астронавта будут отправляться каждый год с 2025 года, и никто из них не сможет вернуться на Землю.

Доставка одного человека на Марс будет стоить около 1,5 млрд долларов, а приблизительное время полета составит по крайней мере один год.

3. Завершение строительства Масдар Сити (2025)

Масдар Сити - город будущего.

 

Строительство Масдара, безупречного города будущего, как ожидается, будет завершено к 2025 году. В настоящее время город находится в стадии строительства. Реализацией проекта занимается компания из Абу-Даби Future Energy Company. Город будет полностью свободен от выхлопных газов и независим от традиционных источников энергии. Разработчики также надеются, что городские службы смогут переработать 100% отходов и воды. Стоимость постройки города из экологически чистых материалов составляет $ 20 млрд, а жить в нем смогут до 50 000 человек на территории в 6 квадратных километров.

 

4. Дешевая зеленая энергия (2018)

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Несколько лет назад прогнозировали, что 2018 год ознаменует важный сдвиг в том, каким образом удовлетворяются мировые потребности в энергии. Благодаря сочетанию роста цен на нефть и резкому падению организационных расходов на ветровые электростанции, нефть сравняется в цене с энергией ветра. Это должно ознаменовать начало падения цен на электроэнергию во всем мире.

5. Первый всемирный кризис ресурсов (2030)

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ООН прогнозирует, что из-за постоянно растущего населения планеты к 2030 году будет наблюдаться глобальный дефицит практически всех жизненно важных ресурсов, что потенциально приведет к полной нищете около 3 миллиардов человек в развитых странах. Кроме того, ожидается массовая нехватка продовольствия, энергии и воды — что несомненно усугубит изменение климата. Основные природные ресурсы, такие как нефть, газ, уголь и т. д., также практически закончатся. К сожалению, кажется, что эта почти неизбежная проблема полностью игнорируется правительствами.

6. Бионические глаза (2035)

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Люди уже обладают технологией восстановления зрения, что казалось невозможным еще пару десятков лет назад. Несмотря на то, что предполагается обеспечить настоящее зрение всем людям с нарушениями зрения к 2020 году, настоящие новые искусственные глаза появятся примерно к 2035 году. Эти бионические глаза позволят «увидеть» инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, а также обеспечить людей чем-то вроде острого зрения ястреба. Таким образом, можно будет уже не просто исцелить недостатки, но и расширить возможности.

7. Бессмертие (2036)

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Большинство людей мечтали о бессмертии, но до недавнего времени, вечная жизнь была чем-то из разряда сверхъестественного. Благодаря развитию медицинской науки, сейчас ученые понимают, лучше, чем когда-либо, что заставляет людей стареть. Британский геронтолог доктор Обри де Грей предсказывает, что к 2036 году уже 50% людей получат шанс полностью остановить процесс старения. Медицинские исследования, связанные с этой проблемой, направлены на длину теломер, которые являются участком в конце цепочки ДНК. Теломеры, как правило, незначительно сокращаются каждый раз, когда клетка делится. Это сокращение теломеров и приводит к старению, и если люди смогут остановить это и позволить клеткам воспродиться постоянно, то это теоретически приведет к бессмертию.

8. Квантовые вычисления на дому (2037)

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Ученые и исследователи неуклонно приближаются к созданию рабочего квантового компьютера. По данным исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, мир может ожидать первых настоящих квантовых компьютеров в течение пяти-десяти лет. Учитывая, что потребовалось всего двадцать лет с дня создания обычного компьютера, чтобы он появился в каждом доме, то разумно ожидать, что первые персональные квантовые компьютеры появятся около 2037 года. Даже самые простейшие квантовые компьютеры будут достаточно мощными, чтобы начать новую эру домашних развлечений — где виртуальная реальность станет таким же обычным явлением, как видеоигры.

9. Технологическая сингулярность (2045)

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Рэй Курцвейл предсказывает, что люди достигнут технологической сингулярности в 2045 году. Сингулярность является моментом, когда интеллект компьютеров должен достичь уровня интеллекта людей, и начать развиваться в постоянном цикле самосовершенствования — независимо от человеческого вмешательства. Философские и научные круги резко критикуют правдоподобность такой гипотезы, а некоторые даже сомневаются, что машины могут быть действительно «умными».

10. Глобальная катастрофа (2050-60)

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Несмотря на множество увлекательных нововведений, которых все ждут от будущего, кажется, что 2050-е станут страшным временем для тех, кто доживет до этих годов. Почти все исследования о будущем человеческой расы сходятся в том, что дата конца света придется на это десятилетие. К этой дате, человеческая популяция, как ожидается, превзойдет 9 млрд, и по прогнозам ООН, что экстремальная нехватка продовольствия, воды и энергии усугубится изменением климата.

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