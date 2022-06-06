Перешел дорогу ворам в законе. Криминальный авторитет «Костя Могила»

В начале 90-х у него уже была собственная банда. Основной деятельностью ее было «крышевание». Также «Костя Могила» наладил связи с московскими «ворами в законе», что позволило ему упрочить свои позиции.

В 1992 году Яковлев первые оказался за решеткой — на три года приговорили за мошенничество. Хотя первоначально его обвинили в вымогательстве, но адвокаты сумели добиться переквалификации дела.

«Костя Могила» первым стал заниматься легальным бизнесом. С 1994 года он начинает больше вращаться в бизнес-кругах, распространяя свои интересы на многие предпринимательские сферы.

В частности, он и его компания занимались телевизионной рекламой. При этом Яковлев не рвал старых связей, но всячески дал понять, что отстранился от криминала. В то же время было совершено около пяти попыток устранить авторитета, в которых он чудом остался жив.

В начале 2000-х годов стали поговаривать о его соперничестве с Владимиром Кумариным («Кум»). Дошло до нескольких криминальных разборок, в ходе которых погибли люди с обеих сторон. В 2002 году авторитеты, наконец, встретились, и договорились о разделе сфер влияния.

В 2003 году авторитет был убит в Москве. В ходе расследования, следователи пришли к выводу, что авторитета заказали «воры в законе». Яковлев не пустил их компании поучаствовать в распределении средств, выделенных на строительство дамбы. Речь шла о больших деньгах, и они решили исход дела.