Перешел дорогу ворам в законе. Криминальный авторитет «Костя Могила»

При словах «криминальный Питер» первым на ум приходит Владимир Кумарин-Барсуков. Однако, помимо него были и другие влиятельные авторитеты, управлявшие теневыми делами в городе. Константин Яковлев родился в интеллигентной семье в 1954 году. Много занимался спортом, после школы и техникума пошел служить в армию, в спортивную роту.
После перестройки Яковлев переключился на менее законную деятельность. Он стал ближайшим соратником Павла Кудряшова («Кудряш»). В конце 80-х Константин работал на кладбище, могилокопателем, что и принесло ему такое мрачное прозвище. Однако, некоторые утверждают, что он там не работал, а контролировал бизнес похоронных услуг.
В начале 90-х у него уже была собственная банда. Основной деятельностью ее было «крышевание». Также «Костя Могила» наладил связи с московскими «ворами в законе», что позволило ему упрочить свои позиции.
В 1992 году Яковлев первые оказался за решеткой — на три года приговорили за мошенничество. Хотя первоначально его обвинили в вымогательстве, но адвокаты сумели добиться переквалификации дела.
«Костя Могила» первым стал заниматься легальным бизнесом. С 1994 года он начинает больше вращаться в бизнес-кругах, распространяя свои интересы на многие предпринимательские сферы.В частности, он и его компания занимались телевизионной рекламой. При этом Яковлев не рвал старых связей, но всячески дал понять, что отстранился от криминала. В то же время было совершено около пяти попыток устранить авторитета, в которых он чудом остался жив.
В начале 2000-х годов стали поговаривать о его соперничестве с Владимиром Кумариным («Кум»). Дошло до нескольких криминальных разборок, в ходе которых погибли люди с обеих сторон. В 2002 году авторитеты, наконец, встретились, и договорились о разделе сфер влияния.
В 2003 году авторитет был убит в Москве. В ходе расследования, следователи пришли к выводу, что авторитета заказали «воры в законе». Яковлев не пустил их компании поучаствовать в распределении средств, выделенных на строительство дамбы. Речь шла о больших деньгах, и они решили исход дела.
А вы знали об этом?
В 1992 году отца будущего вора в законе Ровшана Джаниев (Ровшана "Ленкоранского")застрелил один из членов местной ОПГ. Убийцу задержали и отдали под суд. Молодой Ровшан, которому родственники прочили блестящую карьеру в органах, взял пистолет и пошел на суд. Ему удалось пронести боевой пистолет в здание суда, где он убил предполагаемого убийцу своего отца, тем самым осуществив «кровную месть», то есть по тем самым законам гор, которые свято чтили его предки. После этой расправы, азербайджанский суд присудил Ровшану Ленкоранскому на удивление мягкий приговор — 2 года с отбыванием в колонии общего режима.
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