10 самых странных форм жизни на планете

Мир полон разнообразных и прекрасных форм жизни. В природе много животных, которые могут бегать или летать с невероятной скоростью, у других настолько мощные челюсти, что они могут ломать кости; есть даже такие, которые способны выдерживать жесткие температуры, давление и многое другое. Но, несмотря на все крайности, которые способны выдержать живые организмы, есть существа, которые, кажется, просто не предназначены справляться с трудностями окружающего мира.

10. Гренландская акула

Можно было бы подумать, что гренландские акулы – довольно экстремальная форма жизни. Начнем с того, что это акулы. Это всегда активные хищники. Кроме того, они вполне могут быть одними из самых долгоживущих существ в мире, достигая возраста в 500 лет. Почти бессмертная акула должна быть экстремальной, верно? Но не все так просто. Образ жизни гренландских акул далек от интенсивного темпа.

Этим рыбам требуется 150 лет, чтобы достичь половой зрелости, а это значит, что они не особо торопятся находить себе партнера и заводить потомство. Они растут со скоростью один сантиметр в год, что впечатляет после 400 лет, но вот до созревания они кажутся не столь внушительными.

До Второй мировой войны гренландских акул активно вылавливали для изготовления машинного масла из их жира.

9. Поденки

Это значит, что у них не было достаточно времени, чтобы увеличить свою численность, сильно упавшую за 150 лет уничтожения. Поймать их, по всей видимости, было не так уж сложно, поскольку они одни из самых медленных существ в мире. Их крейсерская скорость на воде составляет 1,2 километра в час.

Бессмертная медуза получила свое название благодаря тому, что она способна сбрасывать прожитые годы, возвращаться к более раннему этапу развития и начинать жизнь сначала. Потенциально она способна жить вечно, если исключить возможность быть съеденной каким-либо другим животным.

Но в противовес им существует скромная поденка, животное, которое кажется почти шуткой природы.

Как и у многих других насекомых, у поденок несколько стадий жизни. После вылупления из яйца нимфа живет в воде, пока не достигнет зрелости. Этот процесс может занять некоторое время, но на пути к взрослой жизни они переживают не так много событий. Затем личинка превращается в крылатое взрослое насекомое, у которого ошеломляюще маленькая продолжительность жизни. Максимум несколько дней. Но вполне вероятно, что она продлится и всего один день.

В жизни поденок происходит так мало событий, что у имаго даже нет рта. Они не живут достаточно долго, чтобы успеть проголодаться. А значит эта часть тела им не нужна. Они существуют исключительно для того, чтобы спариваться и открывать новый цикл другого выводка маленьких поденок, которым суждена такая же удивительно короткая и скучная жизнь.

8. Ленивцы



Большинство людей знакомы с ленивцами, поскольку Интернет был очарован ими в течение многих лет. Это единственное животное, которое было названо в честь одного из семи смертных грехов из-за их чрезвычайно медлительного образа жизни.

Большую часть жизни они проводят на деревьях и редко спускаются на землю. Когда они все-таки решаются, делают это совсем неторопливо, обычно всего лишь раз в неделю, чтобы сходить в туалет.

В основном они сидят на диете из веточек и листьев, и им требуется несколько дней, чтобы переваривать еду из-за исключительно медленного метаболизма. К счастью для них, они проводят около 15 часов в день во сне, так что у них достаточно времени, чтобы переварить пищу.

Ленивцы так мало делают в жизни, что в шерсти многих из них начинают расти зеленые водоросли. Это в дополнение к насекомым, включая жуков и тараканов, которые поселяются там же. Помните об этом, если вдруг захотите приобнять зверушку.

7. Хвостатая землеройка

В мире есть ряд животных, рацион которых крайне ограничен. На ум приходят коалы и панды. Но, возможно, у хвостатой бурозубки из Малайзии самый интересный скудный рацион среди всех животных в мире. Большую часть времени они тратят на перебродивший нектар из цветов пальмы.

Он имеет концентрацию алкоголя около 3,8%, что является довольно высоким показателем и соответствует градусу некоторых сортов пива. В среднем они тратят 138 минут за ночь на распитие нектара, который естественным образом ферментируется дрожжами, присутствующими в цветах.

В результате такой диеты у животных постоянно наблюдается чрезвычайно высокий уровень алкоголя в крови. Несмотря на это, на самом деле они не проявляют признаков опьянения. Это означает, что бедняги пьют как тусовщики, но не испытывают побочных эффектов. И это несмотря на то, что содержание алкоголя в их крови, если пересчитать в эквиваленте для человека, в 60 раз превышает смертельный для нас уровень.

6. Большой волосатый броненосец

Говорят, кошки могут спать от 12 до 16 часов в сутки, что по человеческим меркам кажется исключительно ленивым. Но даже кошка выглядит трудоголиком в сравнении с большим мохнатым броненосцем, который претендует на звание ничего не делающего животного.

Исследования показали, что это млекопитающее спит более 20 часов в день. Это в лабораторных условиях, когда животному не нужно тратить время и энергию на поиски пищи, поэтому, возможно, в дикой природе они более энергичны, но можно предположить, что отнюдь не марафонцы.

5. Нанобы



Люди часто одержимы поисками чего-то гигантского, что можно было бы обсудить. И не придают значения небольшим предметам. Но если уж говорить о чем-то маленьком, то природа на полную выложилась с нанобами. Это самые маленькие формы жизни на Земле. И что бы вы себе ни представляли мизерным, подумайте еще раз. Одноклеточные бактерии? Даже не близко.

Объем наноб составляет 0,0009 кубических микрон, что для большинства из нас мало что значит. Звучит мелко, но насколько? При таком размере их потребуется 150, чтобы заполнить одну клетку e.coli. Они невероятно крошечные, но, несмотря на это, нанобы живы.

Эти структуры настолько незначительны, что в течение нескольких лет велись споры, существуют ли они вообще.

4. Океанская солнечная рыба



Люди часто заявляют, что океаническая солнечная рыба, также называемая обыкновенная mola, существует вообще без всякой причины. Она ничего не делает и ничего не приносит миру, что является суровой оценкой для любого существа. Большинство животных как минимум полезны в пищевой цепочке. Но эти рыбы особой ценности не имеют.

Она выглядит как гигантская морда с плавниками размером с автомобиль и весом в несколько сотен килограмм. Можно было бы подумать, что такое большое существо может представлять определенную пищевую ценность, но, похоже, это не так. Поскольку она живет на планктоне и водорослях с добавлением медуз, в ее плоти нет особых питательных веществ, поэтому это не самый лучший компонент для приготовления блюд. У нее также есть слой жидкого желе под кожей, которое помогает ей плавать, потому что плавательный пузырь отсутствует.

Из-за своей неудобной формы и размера рыбы не очень хорошо умеют плавать. Но они должны двигаться, потому что без плавательного пузыря могут утонуть. Иногда они могут зависать в воде, дрейфуя на поверхности воды на боку.

Считается, что единственная причина, благодаря которой этот вид еще не вымер, заключается в том, что он очень плодовит. Самки производят до 300 миллионов яиц за раз.

3. Попугаи какапо

История доказала, что некоторые птицы просто не созданы для полноценной жизни. Достаточно взглянуть на додо, птицу, которая, как сообщается, была настолько тупой, что сейчас недалеких людей называют в ее честь. Но хотя додо, к сожалению, вымерли, какапо все еще живы, хотя они и близки к трагическому концу. Около 150 из этих любопытных пернатых обитают в дикой природе.

Одна из причин, по которой какапо близки к исчезновению, заключается в том, что у них, похоже, нет никаких преимуществ в жизни. Птица нелетающая и не имеет защиты от хищников. Давным-давно на родине в Новой Зеландии это не было для них проблемой. Это не страна хищников, и когда-то простые люди жаловались, что шум этих птиц не дает уснуть по ночам. Но благодаря собакам, кошкам и другим животным, которые стали обычным явлением на острове, какапо пришлось нелегко.

Маленькие птички могут лазить по деревьям, цепляясь своими сильными ножками, но это не спасает их от кошек. Возможно, они были бы в порядке, если бы могли размножаться в приемлемом количестве, но это уже другая проблема. Какапо размножается только тогда, когда созревает плодриму. Это случается раз в несколько лет. Самцам приходится сооружать небольшие гнезда, из которых они громко кричат самкам о готовности спариваться. Но если вокруг недостаточно фруктов, самки игнорируют их, и еще один год проходит без детей. Добавьте к этому тот факт, что у них необычайно высокий уровень бесплодия.

2. Обморочные козы

Со стороны кажется, что эти животные теряют сознание всякий раз, когда они испуганы. В обмороке они находятся около 30 секунд. Это совсем немного, но если испуг вызван хищниками, то козы в этот момент, по всей видимости, не в очень выигрышном положении.

На самом деле обмороки не настоящие. Сознание козу не покидает, хотя реакция ухудшается. Научное объяснение такого поведения довольно сложно, но, по сути, когда животные совершают резкое движение, их мышцы не могут расслабиться после быстрого сокращения. Это заставляет все тело напрягаться, в результате чего они часто падают.

На расслабление нужно время. Но это происходит не с каждым представителем этого вида. Тем не менее это, безусловно, пример удивительной хрупкости животного мира. Возможно, самым странным аспектом этого вида является то, что люди поощряют эту реакцию. Возможно, от такого признака можно избавиться, приложив некоторые усилия, так же как коневоды или собаководы пытаются улучшить поголовье подопечных. Заводчики же коз фактически разводили этих животных в качестве новинки.

1. Олм



Большинство людей никогда не видели олма, и слава богу. А те, кто видел, точно скажут: «Фу». То, что эти животные вообще существуют, является свидетельством непостижимости природы. Будучи разновидностью саламандры, олмы живут своей жизнью в самых глубоких и темных пещерах, где они вырастают примерно до 30 см в длину.

Олмы могут прожить более века, и в течение этого времени могут обходиться без еды. Вы, вероятно, слышали, что верблюд может обходиться без воды 40 дней, а паук может жить без нее неделями. Олм смеется в лицо этим слабым и голодным животным. В неволе эти розовые мясистые трубчатые звери с ногами сумели выжить более 12 лет, не съев абсолютно ничего.

Когда они едят, их обычная диета – крошечные пещерные креветки. Если у вас есть питомец, то вы можете его кормить по три раза в день. Но у этих животных естественная среда обитания находится глубоко в темных, холодных пещерах с низкими температурами и полным отсутствием света, где их метаболизм превратился в почти суперзлодейскую эффективную машину, которая практически ничего не требует для поддержания ее в рабочем состоянии на протяжении многих лет.

Долгая жизнь и диета, которая позволяет им оставаться стройными и подтянутыми, связаны с тем, что их жизнь – далеко не приключение. Поскольку они живут во тьме, их глаза рудиментарны и бесполезны. Они никогда не достигают зрелой формы, как многие другие земноводные, и сохраняют свои жабры на всю жизнь. Но они также могут регенерировать потерянные конечности при травмах. Эта последняя особенность делает их изучение практически невозможным. Обычно земноводные отмечаются исследователями небольшими шрамами или даже отрезанным пальцем лапки. Это звучит жестоко. Но олмы в состоянии справиться с любым ущербом, поэтому исследователи не могут посчитать их количество в дикой природе.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2348726982087018744/

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