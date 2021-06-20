Фульвия — женщина, перед которой трепетали цари Рима

В большинстве античных государств женщины имели не самый завидный социальный статус, патриархат ведь на дворе. Так, они совершенно не значились в политике: например, не могли голосовать и занимать государственные должности. Часть праздников и общественных мероприятий для них тоже были закрыты.

Почти всю свою сознательную жизнь римлянки находились под мужской властью и опекой. Идеальной женой считали девушек, которые большую часть времени проводили дома и занимались домашним хозяйством. Их называли «domiseda». Никаких тебе ноготочков и кафешек с подругами.

Спустя время у женщин появилось больше прав и возможностей, что подтолкнуло Древний Рим к еще большей женской эмансипации по сравнению с той же Грецией. Например, римлянки смогли менять опекуна или полностью избавляться от его гнета после рождения третьего ребенка. Гречанки о таком и мечтать не могли.

Более того, римские женщины со временем стали присутствовать на мужских трапезах, появлялись на публике, занимали высокие должности в судах и приобщились к коммерции. Однако изюминкой моего материала станет не какая-то обобщенная тема про права женщин. Я раскопал биографию поистине выдающейся дамы, о коей я и буду вещать. Сегодня поговорим о Фульвии.

Фульвия (83-40 гг до н.э.) принадлежала к плебейскому роду Фульфиев. Внимание: вы же помните, что плебеи не пользовались политическими правами, в отличие от патрициев? Казалось бы, что этой женщине не суждено становиться ключевой фигурой Рима — не повезло со статусом. Но наша героиня нашла выход из ситуации: правильно вышла замуж. Причем трижды.

И вот как это было: первым мужем Фульвии стал Публий Клодий Пульхр — представитель одного из самых влиятельных патрицианских родов Рима. Ради карьеры он даже спустился на одну социальную ступень ниже и стал плебеем.

Супруги почти никогда не расставались и были очень близки друг к другу. Римский писатель Валерий Максим сообщает, что Клодий прикрепил оружие к столе (шелковая лента длиною два метра, на манер нашего шарфа) Фульвии, отдавая воинское достоинство под власть женщины. Учитывая, что это были патриархальные времена, поступок реально безбашенный.

Двое друзей Клодия позже стали (один за другим) мужьями Фульвии, а главный враг Клодия Марк Туллий Цицерон затем оказался и врагом Фульвии. Муж и жена — одна сатана, как говорится.

В январе 52 года Публий Клодия убили. Это были козни Тита Анния Милона. Это произошло во время загородной поездки. Израненное тело Клодия привезли в Рим, где обуянная животным страхом толпа организовала сожжение тела. У Фульвии остались дочь и сын от первого брака.

Горевала она недолго. Уже через год вышла замуж за Гая Скрибония Куриона. Деталей их жизни я не нашел, но известно вот что: Фульвия родила от второго мужа сына. Идиллия продлилась недолго. Гай Скрибоний встал на сторону Гая Юлия Цезаря в начавшейся в 49 году гражданской войне. После чего возглавил поход в Африку, просчитался и погиб. Классический сценарий.

В третий раз Фульвия вышла в 47 году. Её супругом стал Марк Антоний, который до этого тоже дважды был женат. В своих писаниях Цицерон отмечает, что Фульвия изменяла с этим Донжуаном еще своему первому мужу. По словам Плутарха, Антоний женился, чтобы «обуздать своё безрассудство и распутство», чтобы получить милость Цезаря.

В марте 44 года погиб Гай Юлий Цезарь. И тогда супружеская чета в лице Антония и Фульвии стала вершить политическую судьбу Рима. Весной и летом наша героиня решала государственные вопросики, участвуя в распределении провинций и царств. Осенью она сопровождала мужа в его поездке в Брундизий — к легионам, прибывшим из Македонии.

Пока муж был занят гражданской войной, в Риме разразился конфликт, в ходе которого в мае 43 года Антоний был объявлен «врагом отечества». Его семью подвергли настоящей травле. Однако уже осенью Антоний заключает союз с Гаем Юлием Цезарем Октавианом и Лепидом. Одним из условий этого союза стала женитьба Цезаря Октавиана на дочери Фульвии.

Во время республиканской войны в 42 году Фульвия становится фактической правительницей Италии. Для полноты картины включу в статью труды Марка Туллия. Он называл ее «самой жесткой из всех». Из корыстных побуждений Фульвия, по словам Цицерона, устраивала распродажу провинций, царств и привилегий, а также приносила несчастья всем своим мужьям.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/fulviya-zhenschina-pered-kotor...

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