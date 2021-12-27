«Призри на смирение»: икона на стекле

Утверждение о том, что в наше время христианские чудеса почти ушли из жизни Церкви, мягко говоря, неверно. Яркий тому пример — обретение в 1993 году в киевском Введенском монастыре образа Матери Божией, чудесным образом отпечатавшегося на стекле, покрывавшем икону «Призри на смирение».

Объяснить природу этого отпечатка наука не может до сего дня. При этом нерукотворный образ отмечен множеством случаев чудесной помощи и исцелений. Уже в 1995 году Синод Украинской Православной Церкви признал икону чудотворной.

Возникновение типа богородичных икон «Призри на смирение» связано со Псковской землей, где он и возник более шестисот лет тому назад. Святой образ из Киевского Введенского монастыря хоть и был написан гораздо позже — как считают специалисты, во второй половине XIX века, в точности следует классической композиции,. На коленях у Царицы Небесной, облаченной в пурпурный мафорий (род верхней одежды) стоит Богомладенец — в одной Его руке держава, другой он касается щеки Своей Пречистой Матери.

Первым доподлинно известным владельцем иконы был священник Борис Квасницкий, покинувший в 1928 году Введенский монастырь, в котором он служил, из-за неприятия курса на лояльность к безбожной власти (позже он будет осужден и окажется в лагере).

Уходя, отец Борис передал икону «Призри на смирение» монахине Введенской обители Феофании (Тоцкой), которая после закрытия монастыря долгое время хранила её в миру, а затем в своей келье во Флоровской обители. А когда Введенский монастырь вновь открыли, она, тогда уже схимонахиня Феодора, вернула святой образ в возрожденную обитель. Однажды, правда, ещё в 1961 году хотела она передать икону архимандриту Зосиме (Сокуру) — однако прозорливый старец отказался со словами: «Что ты, матушка? Этой иконе ещё вся Русь будет поклоняться!». В начале 90-х годов прошлого века матушка, посоветовавшись с Михаилом — сыном священника Бориса Квасницкого — вернула святой образ во вновь открывшийся Введенский монастырь. Строго говоря, возрождение святой обители тогда только начиналось — пока это был просто приход во главе с настоятелем, игуменом Даминаном. Вернувшуюся икону «Призри на смирение» поместили в киот у левого клироса церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Летом следующего, 1993 года настоятель заметил, что краски на старинной иконе будто бы помутнели — и решил пригласить реставраторов. Когда специалисты сняли с иконы раму, стало ясно, что краски на иконе такие же яркие. как и были — а вот на стекле с обратной стороны появился серебристый отпечаток, в точности повторяющий силуэты Пречистой Девы и Младенца Христа!

Если верующие отнеслись к появлению нерукотворного образа с верой и радостью, то скептики считали его появление фальсификацией и требовали научной экспертизы. Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) дал разрешение провести исследования — однако не вынося при этом икону из храма. В течение года сотрудники киевского Института судебной экспертизы и ряда других научных центров с помощью самой современной аппаратуры исследовали образ, выдвигая и отбрасывая одну гипотезу за другой. Использовались все доступные способы исследования: люминесценция, спектрометрия, инфракрасное излучение. В конце концов ученые пришли к выводу: изображение на стекле возникло феноменальным образом, ни объяснить, ни воспроизвести который современная наука не в состоянии. Интересно, что, помещенное на темный фон, изображение выглядит негативом, а на светлый — позитивом.

При этом у чудесным образом возникшей иконы происходили исцеления и отмечались случаи благодатной помощи. После помазания елеем от неё выздоровел мальчик с шестидесятипроцентным ожогом тела. Приложившись к образу, прозрела слепая женщина, которую в храм водила внучка. Больная гепатитом беременная женщина, которую врачи убеждали сделать аборт, выздоровела сама и родила совершенно здорового младенца. Эти и многие другие случаи происходили не только в киевском Введенском храме, где пребывала икона, но и в других городах Украины и России, куда привозили святой образ. В ноябре 1995 года Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил считать икону Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», находящуюся в киевском Введенском монастыре, чудотворной.

Чсерез несколько лет для иконы был изготовлен золотой оклад. Святой образ украшен множеством цепочек, браслетов и других подношений благодарных людей, по молитвам у чтимого образа получивших просимое.

Чудотворную икону Царицы Небесной «Призри на смирение» из киевского Введенского монастыря часто привозят в разные города страны — и неизменно к ней выстраивается очередь из верующих людей, желающих с молитвой приложиться к чтимому образу. Привозят икону и в Россию; думается, во время охлаждения отношений между двумя православными странами это особенно важно.

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