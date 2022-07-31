«Золотая чаша викингов»: почему эту реликвию ищут в России

Из времён языческой древности до нас дошли легенды о мистических артефактах, в которых якобы сконцентрирована таинственная сила. Один из таких предметов – так называемая «золотая чаша викингов», которая упоминается в трёх скандинавских сагах. Как считают некоторые исследователи, этот артефакт по сей день может находиться где-то на севере России.

Чаша бога Йомалы

Средневековые викинги совершали морские походы во все стороны от Скандинавии, в том числе и на восток. Огибая Кольский полуостров, драккары северных воинов заплывали в Биармию (Бьярмаланд) – страну, расположенную в пределах сегодняшнего Русского Севера. Она была населена народом биармов – по-видимому, так называли предков финно-угорских народов России. По свидетельству скандинавских саг, жители Бьярмаланда поклонялись идолу Йомалы (Юмаллы). Это имя хорошо известно этнографам – Йомалу как божество грома почитали финны, коми, саамы, эстонцы.

В «Саге об Олаве Святом» путешествие на восток совершает некий Торир Собака. Ему и его спутникам становится известно, что у биармов есть огороженный курган, возле которого стоит бог Йомали. Когда викинги проникли за ограду, их предводитель Торир похитил с колен идола серебряную чашу, наполненную серебряными монетами. Кроме того, он срубил голову идола и украл его ожерелье.

Похожий сюжет, хотя уже больше похожий на сказку, встречается в «Саге о Боси и Херрауде». Её герои совершают путешествие в Бьярмаланд в поисках яйца коршуна, расписанного золотыми буквами. На одном из хуторов викинг Боси совращает молодую девушку, и та рассказывает любовнику о храме Йомали. По её словам, в нём было много золота и драгоценностей, а заправляла в храме мать местного конунга по имени Кольфроста. Здесь же сидел свирепый коршун, охранявший яйцо с золотыми буквами. Наведавшись в храм, Боси победил врагов и ушёл с богатой добычей. На коленях идола он нашёл «такую большую серебряную чашу, что четверо не смогли бы её осушить».

«Она была наполнена червонным золотом», – повествует сага (цитируется по переводу Тимофея Ермолаева).

Ещё одна сага, «Орвар-Оддсага», приводит информацию об особенностях почитания Йомалы: биармы делали пожертвования своему идолу по случаю смерти или рождения детей.

Предания Русского Севера

Из русских учёных на свидетельства саг одним из первых обратил внимание член-сотрудник Императорского русского географического общества Пётр Ефименко, автор книги «Заволоцкая чудь», вышедшей в 1869 году. Он сообщал, что у русских поселенцев также сохранилось предание о некоем «чудском идоле». Статуя была сделана из серебра, а в руках у неё лежала золотая чаша. Когда туземцы приходили молиться идолу, они жертвовали ему золото и серебро (предположительно, норвежские или англосаксонские монеты). Ефименко приводит подробности этого культа:

«Чудь берегла своего бога крепко: постоянно около него стояли часовые, а чтобы и они не прозевали как-либо, около самого идола были проведены пружины. Кто дотронется до идола, хотя одним пальцем, сейчас же пружины эти заиграют и зазвенят разные колокольчики и тут не уйдёшь никуда: часовые сейчас же позаберут, а окаянная Чудь поджарит на сковороде, да и принесёт в жертву своему идолу».

Где находится чаша?

Если дословно следовать тексту саг, то искать «золотую чашу викингов» в России бессмысленно. Авантюрист Боси подарил похищенный в храме Йомалы кубок конунгу Гаутланда, а значит, он остался где-то в Швеции.

Однако многие полагают, что загадочный артефакт всё ещё находится поблизости от храма Йомалы. По одной из версий, это может быть территория Карелии, где во время Великой Отечественной войны орудовала немецкая организация «Аненербе» («Наследие предков»). Ради победы нацисты были заинтересованы в любых предметах, обладающих магической силой. Скорее всего, сведения о чаше идола Йомалы немцы почерпнули из скандинавских саг, а финские союзники согласились помочь в поисках артефакта. Как считают увлечённые эзотерикой энтузиасты, «Аненербе» могла вести поиски под Кестеньгой в сегодняшнем Лоухском районе республики Карелия. В этих местах был обнаружен медальон элитного отряда СС «Мёртвая голова». А на Елетьозере члены поисковых отрядов нашли ещё одну «улику» – немецкую шпагу, которая, как предполагается, могла использоваться при совершении магических ритуалов.

Косвенным аргументом в пользу этой версии считают тот факт, что эти же места до войны посещали сотрудники спецотдела ОГПУ, которым руководил оккультист Глеб Бокий. Советские чекисты якобы искали в Карелии «Северную Шамбалу». Впрочем, всё это остаётся на уровне догадок. В сагах нет конкретных указаний на район Кестеньги, а немцы в этом районе могли находиться и с чисто военной миссией.

Более обоснованно выглядит предположение о локализации храма Йомалы в Архангельской области. В книге Петра Ефименко приводится народное предание, согласно которому битва чуди с норвежцами состоялась в районе деревни Побоище, в восьми верстах от села Холмогоры. Другим ориентиром может служить остров Куростров на Северной Двине, расположенный напротив Холмогор. Ещё в XIX веке на острове была «роща Юмаллы», что позволило Ефименко счесть Холмогоры бывшей столицей Биармии. По сведениям местного фольклора, место бога Йомалы в роще занял лесной дух Скарбник, охранявший якобы зарытые здесь сокровища.

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А вы знали об этом?

В городе Риме никто не должен носить штаны. Если человек после того, как услышит этот закон, упорствует в ношении штанов, он должен быть лишён всех гражданских прав и изгнан из города Рима. О штанах римляне сначала и не подозревали, что такое бывает.Они впервые увидели штаны на варварах, с которыми большую часть своей истории воевали. Так что это была одежда не только чужеземца, но и врага! Надеть штаны в Риме – это как в России вырядиться в эсэсовский мундир! Кстати, римляне называли эту вражескую одежду "бракас". Отсюда произошли французские "брэ", английские "бричиз", и наши "брюки".

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