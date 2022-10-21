Сколько стоил человек на Руси: интересная информация

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории". Каких-то 160 лет назад каждый крестьянин знал свою рыночную цену, а также цену своей жены и детей. В этой статье мы рассмотрим, сколько стоил человек в разный исторический период, от древности до современности.

Древняя Русь

До середины X века главным поставщиком людей на международные рынки являлся Хазарский каганат. Мощное полукочевое государство активно устраивало рейды по славянским племенам угоняя в полон тысячи мужчин и женщин. Благодаря этому сохранилось множество документов указывающих на стоимость славянских рабов в разных частях света.

Так, согласно франкским источникам 906 года, за славянскую рабыню просили 3 сайги, что соответствовало 13.5 граммов золота. Мужчина стоил намного дороже - 10 сайги, 45 граммов золота. В Древнем Хорезме за мужчину полагалось 3-4 барана, а вот женщины, напротив, стоили дороже - 10-15 баранов.

В самой Киевской Руси за холопа платили 5-6 гривен, или 200 граммов серебра. Примечательно, что беременные женщины всегда стоили дешевле. Казалось бы, двое по цене одного, но стоимость объясняется высокой смертностью при родах. В этом случае покупатель мог потерять свои деньги.

Средневековье

Стоимость человека варьировалась в зависимости от региона и множеством других факторов.

В глубинке цены всегда были ниже. Известен пример, когда в 1169 году Суздальское княжество проиграло войну новгородцам. Тогда, победители захватили множество пленных и рынок рабов упал.

Людей продавали по 2 ногаты или 40 граммов серебра. Для сравнения коза стоила 6 ногат, а кобыла все 60. С XIII по XVIII век работорговцы вывозили народ в Европу. Больше всего славяне пользовались спросом в Италии, особенно молодые девушки. За них давали от 140 до 200 лир, что эквивалентно 100 граммам золота.

В России в XV веке простые холопы покупались за 2 рубля, во время правления Бориса Годунова, когда был наведен порядок, цены выросли до 5 рублей. А смутное время снова набило рынок людьми, а стоимость упала до 1 рубля.

Царская Россия

В этот период рабами стали крепостные крестьяне, которые помещиками расценивались на уровне скота. В Санкт-Петербурге столице империи создавались целые невольничьи рынки. Один такой был напротив Владимирской церкви, другой возле Поцелуева моста, также были мелкие пятачки у Луговского канала, Кокушкиного моста, Сенной площади, где главным образом продавали сельхоз продукцию, но был и "рабий рынок".

Французский путешественник в своей книге "Философское путешествие" написал: "если дворяне решают продавать своих крепостных, то они выставляют их на рынке вместе с женами и детьми, при этом у каждого на лбу есть ярлык, где указана их цена и специальность".

Один поляк, живший при дворе Екатерины II отмечал, что продажа рабов-негров в Сенегале менее позорна чем то, что творится в России в конце XVIII века. На ярмарках крестьян продавали толпами. Вот, что описал сербский историк М.И. Пыляев побывавший в 1778 году в Туле: на площади он видел до сорока девиц стоявших рядами, на вопрос проводника, что они тут делают, тот ответил, что продаются.

При этом девушки сами наперебой просили, чтобы их купили. Пыляеву они сказали - им всё равно кто их купит. Помимо этого, помещики давали объявления о продаже крестьян в газетах. Вот пример публикаций Петербургской газеты за 1797 год:

— «продаётся 16 лет девка весьма доброго поведения и немного поезженная карета»;

— «банкетные скатерти… тут же две девки учёные и мужик»,

— «лучшие моськи, хороший сапожник»;

— «повар и кучер да попугай»;

— «продаётся малосольная осетрина, 7 сивых меринов и муж с женой».

Помещая в газетах объявления о продаваемых рабах, их владельцы обычно откровенно выхваляли свой «товар». О «девках» писали: «изрядная собой», «с лица весьма приятна» , «собой дородная» (таким образом давая понять покупателям, что купленную рабыню можно будет использовать и как наложницу).

Но вернемся к ценам. Мужчины во второй половине XVIII века стоили 30-40 рублей, молодые "девки" до 10 рублей. Дети шли по три рубля, а совсем младенцы по рублю. Для сравнения: лошадь или корова - 5 рублей, овца - 40 копеек, свинья - 20 копеек.

Интересно, что рабство в Российской империи было применимо только к славянскому народу. У тюркских народов крепостного права никогда не было. Да и в древности рабы у кочевников жили гораздо лучше: девушка могла попасть в гарем или даже стать законной женой, мужчина же мог обратиться в ислам, жениться на местной девушке и стать полноценным гражданином.

О ситуации в России красноречиво написал французский литератор Ж.Б. Мей в 1829 году: "Российская империя — это сто тысяч семей, считающих себя чем-то, и 54 миллиона людей-скотов, которых, как лошадей и быков, продают, дарят, меняют и стегают"

В начале статьи я говорил "от древности до современности", неужели рабство сохранилось до наших дней? В том виде, что 160 лет назад, конечно, нет. У нас с вами действует "экономическое рабство", когда человек полностью зависит от денег.

Современные рабы вынуждены работать без остановки до конца жизни, так как заработанных денег хватает ровно на месяц. При этом стоимость человека исчисляется его долгами перед государством и банками.

История всегда была интересной, и каждый этап истории по своему увлекателен. История учит чтить прошлое и не допускать новых ошибок.

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А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой

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