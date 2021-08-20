Топ-10 интересных фактов про Филиппины

Республика Филиппины — это удивительное государство-архипелаг, состоящее более чем из 7640 отдельных островов. Это значимая страна Юго-Восточной Азии с богатой историей и разными народами, в которой проживает более 100 миллионов человек.



Этот список познакомит вас с некоторыми из наиболее интересных фактов про это островное государство, уделив особое внимание его истории и людям, которые в нём живут.



Эти 10 фактов не охватывают всего, что вам следует знать про Филиппины, но это отличный повод начать знакомство с этим удивительным государством-архипелагом!



10. На Филиппинских островах говорят почти на 200 языках







Большинство людей знает, что официальный язык Филиппин — филиппинский, который является стандартизированной версией тагальского. Тем не менее, это далеко не единственный язык, на котором говорят в стране. В настоящее время на Филиппинах говорят на 186 известных языках, и лишь у 4 языков уже нет живых носителей.



Филиппинский, может, и является государственным языком, но он не единственный. Английский также является государственным языком Филиппин, поэтому его можно встретить по всей стране: в правительственных документах, в обучающих материалах, в вещательных средствах массовой информации и практически везде, где используется текст.

Поскольку на Филиппинах очень много людей свободно владеет английским языком, это государство является 5-й по величине англоязычной страной в мире. Это делает её идеальным направлением для англоязычных туристов, которые часто удивляются, обнаружив как много людей в Юго-Восточной Азии говорят по-английски.Большинство языков, на которых говорят на Филиппинах, являются местными диалектами, имеющими сходство с тагальским языком. Себуанский и илоканский — следующие по распространённости языки.Кроме того, существует 19 региональных дополнительных официальных языков. В 2018 году национальным языком жестов Филиппин был официально признан филиппинский язык жестов, поэтому языки в этой стране продолжают развиваться, а их количество расти.





Люди населяли филиппинские острова на протяжении тысяч лет, но только начиная с X века стала материализовываться некая национальная идентичность. Архипелаг превратился в центр торговли и был им вплоть до того момента, когда на Филиппины прибыл мореплаватель Фернан Магеллан и в 1521 году объявил эту территорию испанской.



Филиппины оставались "собственностью" других государств в последующий 381 год. Испания сохраняла контроль над Филиппинами через Испанскую Манилу, которая в 1571 году стала столицей Испанской Ост-Индии. Испания продолжала управлять островами через находящееся в Мексике вице-королевство Новая Испания.



Во время Семилетней войны Великобритания оккупировала Манилу, однако Парижский мир 1873 года вернул контроль Испании, которая удерживала свою власть до тех пор, пока в стране не начался конфликт в результате испано-американской войны. Эта война привела к созданию в 1899 году Первой Филиппинской республики. Однако США не признали новое правительство, что в конечном итоге привело к филиппино-американской войне.



Америка выиграла в этой войне, и Филиппины оставались под контролем США с 1899 по 1946 год. В 1935 году Филиппины получили статус Содружества, и к 1946 году Соединённые Штаты, наконец, официально признали Филиппины независимым государством, подписав Манильский договор.



8. Два самых популярных вида спорта на Филиппинах — баскетбол и бокс



Есть только два вида спорта, которые на Филиппинах любят почти все: это баскетбол и бокс, каждый из которых является предметом национальной гордости. Если вы даже отдалённо знакомы с профессиональным боксом, то всё равно знаете, кто такой Мэнни Пакьяо и что он — любимый сын Филиппин.



Каждый раз, когда Пакьяо выходит на ринг, вся страна замирает — в буквальном смысле. Бои с его участием приводят к тому, что почти вся страна прекращает свои дела и включает свои телевизоры, чтобы взглянуть на то, как дерётся их любимый "Пакман". Пакьяо является гордостью страны, и на это есть веские причины. Он — единственный боксёр в истории, который владел чемпионскими титулами в четырёх разных десятилетиях.



Помимо бокса национальные интересы склоняются в пользу баскетбола. На Филиппинах очень сложно найти дом или угол улицы без баскетбольного кольца. Этот вид спорта зародился здесь во время американского колониального периода, и к 1910-м годам в стране уже была мужская национальная сборная. С годами были созданы различные лиги, и в 1975 году была основана Филиппинская футбольная ассоциация (ФБА).



ФБА является второй старейшей национальной баскетбольной ассоциацией в мире (после НБА). Филиппинские спортсмены играют по всему миру, и эта страна является третьим по величине баскетбольным рынком в мире после США и Китая.



7. На Филиппинах находятся одни из крупнейших торговых центров мира







Современные торговые центры, возможно, и зародились в США, но очень быстро идея больших закрытых торговых центров распространилась по разным странам. Филиппинцы любят моллы, и в стране расположены три из крупнейших торговых центров мира.



Одним из самых главных преимуществ торговых центров перед другими местами является их чистота, безопасность и, что наиболее важно, наличие кондиционеров. По этой причине моллы зачастую становятся значимыми общественными местами, куда люди отправляются делать всё, начиная с шопинга и ресторанов до банковских операций и посещения церкви.



Крупнейший торговый центр в стране — SM Megamall, являющийся третьим по величине моллом в мире. Он имеет общую площадь 474.000 кв. м торговых/коммерческих помещений. За последние годы торговый центр расширился до своих нынешних размеров, и он настолько большой, что по нему ездит трамвай, доставляющий людей к разным частям комплекса.



SM Megamall может вместить 4 миллиона человек одновременно и занимает площадь 10 га. Планируется строительство 50-этажной башни, получившей название "Мегабашня", которая будет включать в себя дополнительные помещения для сдачи в аренду общей площадью 124.200 кв. м.



6. Христианство является доминирующей религией







Как и большинство развитых стран Азии, Филиппины — это светское государство, в котором ценится свобода вероисповедания. В отличие от большинства стран региона, на Филиппинах преобладающей религией является христианство, приверженцами которого являются порядка 86% из более чем 100-миллионного населения. Это делает Филиппины третьей страной в мире по численности католиков.



Христианство не очень распространено в Азии в таких количествах, но есть веская причина, по которой оно является доминирующим на Филиппинах. Когда Испания колонизировала архипелаг в XVI веке, она сделала то, что у неё получилось лучше всего — экспортировала католицизм. Почти таким же образом Южная Америка стала преимущественно католической, так же произошло и с Филиппинами.



После католицизма и других форм христианства второй по величине исповедуемой религией является ислам. По состоянию на 2014 год мусульманское население Филиппин составляло около 10% населения, при этом преобладающей конфессией был суннитский ислам шафиитской школы.



Филиппины могут похвастать несколькими историческими религиозными объектами, включая те, которые входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: церковь в Паоай, Барочные церкви Филиппин, церковь Святого Августина в Маниле и много других прекрасных мест, демонстрирующих богатую религиозную историю страны.



5. У Филиппин — уникальное и опасное географическое расположение







Географически Филиппины являются одним из самых прекрасных и интересных мест на планете. Один остров в государстве может похвастаться большим количеством вулканов, чем городов, а поскольку Филиппины полностью состоят из островов, то страна может похвастаться береговой линией протяжённостью 36.289 км.



Одной из самых интересных особенностей архипелага является Вулкан-Пойнт: островок в озере на острове в озере на острове. Довольно сложно не потерять мысль, но это так: маленький островок под названием Вулкан-Пойнт находится в озере, которое расположено в главном кратере вулкана Тааль, расположенного на Вулканическом острове, который находится в озере Тааль на острове Лусон.



Говоря о вулканах, на Филиппинах их более чем достаточно, поскольку архипелаг расположен на западной окраине Тихоокеанского огненного кольца. Ежедневно на Филиппинах происходит около 20 землетрясений, но большинство из них слишком слабые, чтобы быть заметными. На территории Филиппин расположено 26 действующих вулканов, но наиболее известным из них, скорее всего, является вулкан Пинатубо, извержение которого в 1991 году было вторым по мощности в XX веке.



4. Столица имеет самую высокую плотность населения в мире







Когда дело доходит до того, чтобы вместить как можно больше людей в один город, дальше Манилы искать нет необходимости. Столица Филиппин является самым густонаселённым городом на планете. Хотя это не самый большой город в мире, он до абсурдного переполнен людьми.



Согласно переписи 2015 года, население Манилы составляет 1.780.148 человек. Это огромное количество, но относительно небольшое по сравнению с такими местами, как Дели или Токио, поскольку эти города гораздо больше. Манила расположена на территории площадью всего 42,88 кв. км. Если посчитать, то получается, что плотность населения составляет 41.515 человек на один квадратный километр.



Если сравнить с Токио, городом с самым большим населением в мире, то цифры просто безумны. Токио может похвастаться населением 37,4 млн человек, но этот мегаполис занимает гораздо большую территорию. Плотность населения Токио составляет 6.158 человек на один квадратный километр, что гораздо меньше, чем в Маниле.



3. Филиппины — это родина джипни







Если вы приедете на Филиппины, то встретите нечто уникальное, но знакомое: джипни. Джипни составляют основную часть общественного транспорта Филиппин, и это невероятно красочные и яркие транспортные средства. Различные способы, которыми люди украшают их с китчем и в ярких цветах, сделали джипни важным культурным символом страны.



Джипни — это результат американской колонизации и Второй мировой войны. До конфликта в стране использовалось маршрутное такси под названием "авторикши", однако большая их часть была уничтожена во время войны. Когда Вторая мировая война закончилась, американцы уехали с островов, предоставив управление страной самим филиппинцам, и, как это часто делают американские военные, они оставили после себя тонны транспортных средств.



Американские военные джипы, которые они оставили, местные жители использовали в качестве замены потерянных во время войны авторикш, хотя они были сильно модифицированы. Слово "джипни" (jeepney) стало популярным сочетанием слова "джип" (jeep) и слова "джитни" (jitney), которое на сленге обозначает использовавшиеся в 1940-х годах американские такси.



С того момента джипни зажили собственной жизнью, и со временем превратились в красочные иконы Филиппин. Большинство джипни используется в качестве транспортных средств общественного транспорта, хотя некоторые из них находятся и в руках частных лиц.



2. Мировая столица текстовых сообщений







Пока вы думаете, что текстовые сообщения в вашей стране — это очень значительный и популярный вид коммуникации, Филиппины являются "мировой столицей текстовых сообщений". Да, эта честь принадлежит островной нации, потому что, как выяснилось, филиппинцы пишут сообщения гораздо больше, чем кто-либо на нашей планете.



Филиппинцы — очень общительные люди и любят часто разговаривать и взаимодействовать друг с другом гораздо больше, чем жители других стран могут считать необходимым. Здесь считается нормальным и очень распространено вести расширенные беседы со всеми членами своей большой семьи, которых, как вы понимаете, может быть много в такой густонаселённой стране.



Подсчитано, что филиппинцы поддерживают связь со своими друзьями и родными посредством примерно 400 миллионов сообщений каждый день. Это почти 146 миллиардов в год! Одной из причин, по которой текстовые сообщения стали столь популярными здесь, является их стоимость: сообщение намного дешевле, чем телефонный звонок.



По оценкам, 73% из более чем 100 миллионов жителей страны владеют личным мобильным телефоном, 7% делят телефон с кем-то другим, а все остальные их не имеют совсем.



1. Филиппины поставляют на рынок труда наибольшее количество медсестёр







Филиппины — это густонаселённая страна, и по ряду причин здесь не хватает рабочих мест. Это, как правило, приводит к высокому уровню безработицы, которая в апреле 2020 года выросла до 17,7%. Поэтому люди часто отправляются на поиски работы в другие страны.



Из-за плохих условий труда, характерных для филиппинской отрасли здравоохранения, многие медсёстры вынуждены искать работу за пределами страны. В результате страна стала главным поставщиком трудовых мигрантов, чтобы облегчить рынок труда и открыть людям возможности трудоустроиться где-нибудь ещё.



Филиппины стали ведущим поставщиком медсестёр в мире, поскольку около 25% медсестёр, которые работают за рубежом, приезжают из этой страны. На Филиппинах функционирует около 460 медицинских колледжей, которые каждый год выпускают около 20.000 медсестёр.



Согласно статистическим данным 2003 года, в частных и государственных учреждениях страны каждый год работает около 30.000 медсестёр. На международном уровне количество филиппинских медсестёр достигает 164.000 человек, таким образом почти 85% от общего числа работников трудоустроились за пределами страны, и это число постоянно растёт.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2283482422701721938/

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