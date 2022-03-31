Как Репин отправил в монастырь жену брата

Художника, как и писателя, обидеть может каждый. У писателя есть прекрасная возможность проучить обидчика - прописать его образ в своем романе. Но и художник может тонко отомстить в своих картинах.

Девятнадцатилетний Илья Репин учился в Академии Художеств, где познакомился с Алексеем Шевцовым. Молодые люди сдружились, Репин стал часто бывать у Шевцовых дома, общаясь и с двумя сестрами друга. Вера - будущая жена Репина была младшей. А Софья - старшей.

Именно за Софьей сперва ухаживал юный художник. Все ждали, что он сделает ей предложение. Но Илья Ефимович женился на младшей сестре, когда той было всего 16 лет. Софья же стала супругой брата - Василия.

Репин часто рисовал обеих сестёр. Верочку, с юных лет, когда та ещё не была его женой. И Софью в юности и после замужества. Однажды Репин и Софья Шевцова повздорили. В тот момент художник писал очередной портрет свояченицы: в бальном платье, с веером и красивой прической.

Что нашло на них - неизвестно, но после конфликта Илья Ефимович превратил красивую нарядную барышню в монахиню.

«Монахиня». (1878) и рентгеновский снимок

Недавно искусствоведы заинтересовались портретом странной монахини. Выражение лица совсем не соответствовало её монашеским одеждам. Кроме того, подозрительно походило на лицо Софьи Шевцовой. Сделали рентген, а под верхним слоем есть второй, на котором четко видна нарядная красавица.

Мемуары племянницы художника подтверждают, что Репин действительно совершил такой поступок, вспылив. Но вот как отреагировала сама натурщица - неизвестно. Так же неизвестно, знал ли Третьяков эту маленькую тайну, когда покупал картину в свою коллекцию.

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