Брачная ночь королевы Франции: "быстрее, быстрее меня ждёт король"

Если бы Мария Манчини не принесла в жертву свою любовь к Людовику XIV, и не перестала бы отвечать на его трогательные письма, то вполне вероятно, что французская корона досталась бы ей, а не испанской инфанте Марии Терезе.

И всё же, несмотря на упорство Людовика XIV и желание сочетаться браком с Манчини, королева-мать убедила его в необходимости союза с Испанией. Анна Австрийская поехала на остров Фазанов, территорию между Францией и Испанией, где происходил обмен принцессами, а Людовик XIV поехал за ней инкогнито — надо же посмотреть какую невесту ему предлагают!

инфанта Мария Терезия

По этикету новобрачным было не положено видеть друг друга до свадьбы, и все дела по брачному союзу лежали на плечах советников, министров и родителей молодоженов. Людовик XIV бродил около дома, где гостям подготовили ночлег, пока его не заметил Мазарини. Посовещавшись с Анной Австрийской и испанским королём Филиппом IV, Людовика впустили, как дворянина из французской свиты.

Филипп сделал вид, что не понимает кто это, так как визит короля был неофициальный, но глазами подал знак своей дочери. Мария повернулась к Людовику и покраснела, словно пион. Конечно же, ей понравился будущий муж! Да и сам Людовик был удовлетворен внешностью голубоглазой блондинки.

9 июня 1660 года юных супругов благословили в церкви Сен-Жан-де-Лю. Пышность этой церемонии предвещала роскошное великолепие празднеств в Версале. Позже начали готовиться к первой брачной ночи, мадам де Мотвиль описывала этот момент со всеми подробностями.

Людовик XIV и Мария Тереза

Их Величества и брат короля месье отужинали с соблюдением всех церемоний. Затем, король объявил, что пора ложиться в кровать и ушёл в опочивальню. Молодая королева так разнервничалась, что со слезами на глазах обернулась к своей свекрови-тётке Анне Австрийской и жалобно прошептала —"ещё слишком рано!"

С моментами прибытия во Францию, Мария впервые выразила недовольство, которое можно оправдать её скромностью после строгого испанского этикета. Ведь ранее, на своей Родине, из мужчин она видела только отца, да духовника.

Мария-Терезия ,королева Франции, как покровитель собора Нотр-Дам-де-Пари,Чарльз Бобрун

Когда королеве сказали, что король её ждёт и уже снял всю парадную одежду, то испанка поспешила сделать тоже самое и так торопилась, что не замечала никого вокруг. Если раньше она выгоняла из своей спальни каждого мужчину, даже самого незначительного из прислуги, то теперь никого не стесняясь кричала: "Presto! Presto! Quel ry m'espera! (Быстрее, быстрее, меня ждёт король)".

В этом послушании угадывалось и томившееся чувство Марии. Получив благословение от королевы-матери, они оба легли в общей опочивальне. Первая ночь Их Величеств изрядно позабавила лакеев, горничных и фрейлин, которые стояли у двери, и подслушивали...ну, вдруг королю что-то понадобится!

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А вы знали об этом?

Николай Михайлович Карамзин. Создатель «Истории государства Российского» считал Петра человекому незаурядным.Но и во многом упрекал. Карамзин был недоволен чрезмерным радикализмом Петра Великого в плане заимствования всего иностранного. Иногда это заимствование превращалось в слепое копирование. Более того, оно затронуло, в основном, «верхи» общества, ударив по лояльности элиты.Василий Осипович Ключевский тоже очень неоднозначно оценивал итоги петровского правления. Он признавал выдающиеся внешнеполитические результаты, но задавал вопрос о цене этих успехов. Ключевский также поднял вопрос о подготовленности реформ Петра, которые лично он считал спонтанными, оттого плохо подготовленными. В своей диссертации Милюков доказывал, что реформы были плохо подготовлены. В результате население России сократилось, а налоги подскочили аж в три раза. Кроме того, П.Н. Милюков доказывал, что многие основы якобы петровских реформ на самом деле уже были подготовлены предыдущими правителями.

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