Факты о Великой Отечественной войне, которые скрывали в СССР

Об истории Великой Отечественной войны написано немало книг и статей, снято фильмов – как художественных, так и документальных. Казалось бы, в ней не должно оставаться белых пятен. Тем не менее, есть факты, о которых большинство наших граждан даже не подозревают, так как в свое время они замалчивались или не предавались широкой огласке. Вот некоторые из них.

Фото: Русская семерка

Сталин снял с поста министра иностранных дел, чтобы угодить Гитлеру

Министр иностранных дел СССР Максим Литвинов был опытнейшим дипломатом. Никаких нареканий к нему не имелось. Однако в апреле 1939 года Сталин неожиданно снял его с ответственного поста, предъявив формальные претензии, в частности, в слишком тесных контактах с иностранцами, которые и так ему были положены по должности.

Объяснялось это тем, что Советский Союз вскоре должен был подписать мирный договор с Германией. Литвинов был по национальности евреем, а Гитлер ненавидел представителей еврейской расы.Чтобы не злить фюрера и оставить его в союзниках, советский вождь решил поменять министра. Кстати, репрессиям Литвинова не подвергли.

Гитлер поздравил Сталина с 60-летием

Об этом впоследствии старались не вспоминать, но в предвоенные годы СССР и Германия старались всячески демонстрировать свои «дружеские» отношения. Так, в номере газеты «Правда» от 21 декабря 1939 года было опубликовано поздравление Сталину в связи с его шестидесятилетним юбилеем от Адольфа Гитлера! Никто не мог предвидеть, что всего через полтора года «друзья» превратятся в заклятых врагов.

В начале войны Сталин думал, что его арестуют

Когда утром 22 июня 1941 года несколько членов Политбюро прибыли на «ближнюю дачу» к Сталину доложить ему о том, что фашистская Германия напала на Советский Союз, по реакции вождя стало ясно: он решил, что они явились его… арестовать!

Сам большой любитель неожиданных арестов в «высших эшелонах», Иосиф Виссарионович, по-видимому, не исключал возможности, что однажды придут и за ним. И основания для этого имелись: ведь он так рассчитывал на подписанный ранее Молотовым и Риббентропом пакт о ненападении, и в какой-то степени именно по его вине страна не оказалась готова к серьезной войне.

Немецкие дипломаты узнали о войне последними

Сотрудники немецкого посольства в Москве узнали о том, что между Германией и СССР началась война, только из сообщения, переданного по советскому радио. На их родине почему-то никто не потрудился не только предупредить, но и просто проинформировать дипломатических работников о последних событиях. Когда же они услышали слова советского диктора, это привело их в состояние шока.

Брать Рейхстаг было бессмысленно

Всем известно, что война практически завершилась, когда советские воины взяли Рейхстаг и водрузили на него знамя Победы. Но на самом деле здание Рейхстага не играло никакой стратегической роли, только символическую. В нем некогда заседал германский парламент, который был разогнан Гитлером после прихода к власти. А все нацистские бонзы во главе с Гитлером восседали в Рейхсканцелярии.

Почему же советская армия так стремилась захватить стоявшее заколоченным здание Рейхстага? Да просто 7 ноября 1944 года, в очередную годовщину Октябрьской революции, Сталин произнес праздничную речь, в которой были такие слова: «Скоро наше знамя будет развиваться над Рейхстагом». Когда Красная армия дошла до Берлина, командующие поспешили исполнить пожелание вождя и отдали приказ о взятии Рейхстага…

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Есть немало и других постыдных фактов, которые усердно скрывала подлая и лживая сталинская пропаганда!Безусловно,авантюризм Сталина был безграничен и поэтому он был не только величайшим злодеем современности , но и величайшим авантюристом в истории человечества!

Например,чего только только стоит грандиозный обман всего мира, когда на кадрах кинохроники парада 7 ноября 1941 года войска на самом деле шли мимо пустой трибуны Мавзолея. Дело в том, что из соображений секретности время начала парада перенесли на два часа, и якобы кинематографисты с аппаратурой для съемки опоздали, поэтому речь Сталина пришлось снимать позже, отдельно от парада.

Для этого в Большом Кремлевском дворце переснимали выступление Сталина, для чего там поставили специальный деревянный Мавзолей, раскрашенный под мрамор. Именно поэтому опозорились на весь мир, поскольку на кадрах кинохроники хорошо видно, что у произносящего речь Сталина не идёт пар изо рта и ни на нём, ни на трибуне нет снега, хотя в тот день было морозно, и шёл снег!

Разве не вероломство обманывать свой народ, что якобы немцы внезапно напали на СССР без объявления войны, в то время как Молотов на кануне начала войны по приказу Сталина специально не принимал допоздна германского посла фон дер Шуленбурга, зная что он принес меморандум об объявлении Германией войны Советскому Союзу.

И только между половиной третьего и тремя часами ночи Шуленбург был принят Молотовым и официально объявил о начале войны! Этим Сталин, заранее зная о готовящем нападении немцев , выжидал, когда они перейдут границу СССР, и поэтому объявление войны формально произошло уже после фактического начала военных действий. Этот чудовищный факт стал известен лишь в конце 80-х гг., когда были опубликованы беседы журналиста Чуева с самим Молотовым!

Разве не кощунство, когда Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире и смог дойти до Москвы, то Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов.

Он позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»!

Чтобы хоть как-то оправдать многочисленные поражения СССР в Великой Отечественной войне советские лживые историки и СМИ были вынуждены обманывать свой народ , заявляя что якобы Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина дезинформировали о реальной ситуации на фронтах, предоставляя ему ложные данные о положении дел у противника. Этим Сталин пытался скрыть, а зачастую свалить вину на своих подчиненных, оправдывая таким образом все свои промахи и преступления перед своим народом, сняв с себя ответственность за многочисленные жертвы. Вместе с тем после войны стало очевидно , что все стратегические решения единолично принимались непосредственно Сталиным, в результате чего он является основным виновником этих фатальных просчетов в стратегическом планировании военных операций !

Кроме того, Сталин в полной мере возродил византийскую концепцию катехона – защитника народа. Наиболее же излюбленной и коварной была лживая и подлая тактика Сталина сваливать всю свою вину на подчиненных. Например , после ареста Ежова на свободу вышли около 150 тысяч человек. Это не означало, что репрессии закончены, просто большой террор был временно приостановлен, чтобы амнистия имела пропагандистский эффект: демонстрировалось, что якобы Сталин не знал и непричастен преступным деяниям своих кровожадных подчиненных и что якобы правосудие в Советском Союзе все-таки есть и невиновных советских людей не сажают. Именно поэтому величайший авантюрист современности Сталин тогда громогласно заявил: «Ежов – мерзавец! Много невинных погубил и за это мы его и расстреляли»! А ведь только за время правления Николая Ежова по официальной информации по приказу Сталина были осуждены 1 344 923 человека и расстреляны 681 692.

Бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин.

По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.

А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ­ства независимо от того, голодает ли население!

Говоря о лживой и дешевой пропаганде Сталина, нельзя не упомянуть также историю с музыкальной комедией Ивана Пырьева, посмотрев которую Сталин торжествующе произнес: «А всё-таки неплохо у нас обстоит дело с сельским хозяйством»! Кстати, именно он лично дал название этой картине – «Кубанские казаки». Став лидером кинопроката начала 50-х гг., после его смерти фильм был отправлен на полку личным указанием Хрущева на долгие 12 лет.

Хрущев справедливо обвинил картину в «искажении действительности» , поскольку фильм снимался в 1949 году и сталинская пропаганда рассказывала не о действительно тяжелых послевоенных годах, полных страданий и лишений, а про мнимую, беззаботную и счастливую жизнь советских крестьян, столы которых якобы ломились от изобилия продуктов овощей и фруктов! Лишь в 1968 году – уже при Л. И. Брежневе картина вновь появилась на экранах.

Еще более кощунственным является позорный факт, когда 11 ноября 1938 года (за девять месяцев до пакта о ненападении!)был подписан тайный договор между НКВД СССР, предусматривавший совместную борьбу с «еврейством», в результате чего «германское правительство в знак таких перемен готово было поменять цвет свастики на государственном знамени с чёрного на красный» !

Еще более коварным и циничным является предложение Сталина после катастрофического положения на фронтах в июле 1941 года оформить перемирия с Германией посредством уступок части территорий СССР и предложение Гитлеру «обвинить в разжигании войны мировое еврейство», начав совместные с Германией военные действия против Англии и США !

В начале войны Сталин думал, что его арестуют

Что касается того, что Сталин в начале войны испугался ареста,то это на самом деле было так! Именно после того, как Гитлер в начале войны развел Сталина как обыкновенного лоха, бездарный глава советского государства в первые дни войны в паническом и депрессивном состоянии впал в прострацию и скрылся в подмосковной даче Кунцево.

Именно поэтому 22 июня советскому народу о начале войны сообщил народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Сталин же беспомощно находился на даче в течении недели, пока к нему не приехали члены Политбюро с предложением возглавить оборону страны.

Любопытно, что Сталин, увидев тогда членов Политбюро,сильно испугался, подумав что его пришли арестовывать, и произнес тогда свои знаменитые слова «Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его просрали»!

Именно после этого, когда Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны не арестовали и не придали справедливому суду, этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в крови русских людей , он произнес на одном из торжественных заседаний свой знаменитый тост за Великий Русский Народ !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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