Удивительные факты о настоящих ниндзя

На кино о ниндзя выросло не одно поколение. Рожденные в преступных кланах и воспитанные безжалостными сенсеями, ниндзя посвящали свое существование непрестанной борьбе с самураями. Подобные истории — дешевая подборка популистских мифов, появившихся только в начале XX века. Большая часть историй об этих японских воинах основывается исключительно на желании кинематографистов создать яркий, продаваемый образ. Сегодня мы расскажем вам несколько удивительных фактов из реальной истории ниндзя: меньше романтики, больше истины.

1.

Ниндзя никакие не ниндзя





Оригинальное японское название, которое использовали сами японцы — шиноби-но моно. Слово «ниндзя» появилось от китайского прочтения тех же иероглифов и стало популярным только в двадцатом веке.

2.

Первое появление





Впервые о шиноби повествуется в военных хрониках 1375 года. Летописец упоминает о группе шпионов, сумевших проникнуть в укрепленный замок и сжечь его дотла.

3.

Золотой век





В течение двух столетий — XIV и XVI — дело воинов ночи процветало. Япония была погружена в гражданские войны и шиноби пользовались большой популярностью. Но уже после 1600 года жизнь на островах стала гораздо спокойнее, с этого начался закат шиноби-но моно.

4.

Библия ниндзя





Об этой секретной организации сохранилось очень мало задокументированных сведений. Сами шиноби начали летопись своих деяний только после 1600 года. Самый известный труд, принадлежащий перу неизвестного сенсея, относится к 1676 году. Книга считается настоящей библией шиноби и называется Бансэнсюкай.

5.

Противостояние самураям





Современная культура однозначно выводит ниндзя как ожесточенных противников самураев. В этом нет ни доли правды: ниндзя были своего рода отрядом наемного спецназа и самураи относились к ним очень уважительно. Более того, многие самураи старались повысить свои боевые навыки, изучая ниндзюцу.

6.

Ниндзюцу





Бытует мнение, что ниндзюцу — некое боевое искусство, предназначенное для безоружного воина, нечто вроде карате-до высокого уровня. Но бойцам-шиноби не было никакого смысла посвящать большую часть времени отработке рукопашной схватки. Оригинальные приемы ниндзюцу на 75% предназначены для вооруженного человека.

7.

Сюрикены ниндзя





На самом деле, сюрикенами пользовались как раз таки самураи. Искусством метать стальную звездочку учили в специальных школах, ниндзя же предпочитали использовать гораздо более простые и удобные в обращении духовые ружья. Стереотип о сюрикенах появился только в начале 20-го века.

8.

Воин в маске





И, конечно же, ниндзя никогда не должен появляться без зловещего черного капюшона на голове — иначе кто же его испугается! Шиноби и в самом деле использовали маски при необходимости, но вполне могли пойти в атаку и с открытым лицом.

9.

Зловещие убийцы





Вообще-то, чаще всего наниматели использовали шиноби в качестве шпионов. Им могли поручать и политические убийства — скорее, в виде исключения.

10.

Победа или смерть





Это голливудский миф. Нет вообще никаких доказательств того, что провал миссии стоил шиноби жизни. Какой в этом смысл? Профессиональные наемники предпочитали романтике рациональность: лучше отступить и нанести удар снова, чем торжественно воткнуть меч себе в горло безо всякого положительного результата.