6 типов подруг, которые нужны каждой из нас

Лучшая подруга – не значит единственная. Рассказываем, с кем еще полезно подружиться успешной женщине и где именно искать новых приятельниц.

Думаем, вы уже слышали, что за месяц своей новой жизни в Лондоне в статусе невесты принца Гарри Меган Маркл уже успела завести себе друзей вне Букингемского дворца. Одна из них – британская икона стиля Виктория Бэкхем, чья обаятельная семья по популярности едва ли не составляет конкуренцию королевской. По последним сообщениям, супруга Дэвида Бэкхема взяла на себя роль гида экс-актрисы по модному Лондону: делится с ней контактами лучших салонов, записывает ее к своему косметологу и, как говорят, даже намерена «одолжить» ей своего стилиста на время рождественских каникул Меган в Сандригеме.

Что ж, интересное знакомство для будущего члена королевской семьи. Впрочем, как нам кажется, этой дружбы Меган было не миновать. Возлюбленная Гарри и раньше легко заводила друзей, а тут женщина и вовсе нашла себе «сестру по духу» – такую же стильную, причастную к миру гламура и роскоши и знаменитую. И правильно сделала, ведь на самом деле такую приятельницу полезно иметь абсолютно каждой женщине.

Речь здесь, конечно же, не о меркантильности и других мифах, сопровождающих «заклятую женскую дружбу».

Мы говорим о тех приятельницах, с которыми можно разделить собственные ценности и важные моменты (которые не понять мужчинам). И всего таких дам в вашей жизни должно быть хотя бы шесть (если уж не получается объединить все в одном человеке).

Модная подруга

Ева Лонгория и Виктория Бэкхем тесно общались, когда Бэкхемы жили в Лос-Анджелесе

Трудно сказать, кто в паре Меган и Виктории – fashionista, а кто «ученик», но уж коли мисс Маркл находится на родине миссис Бэкхем, думаем, что именно Виктория выступает здесь в роли наставницы, рассказывая невесте Гарри обо всех тонкостях местного стиля. В Канаде у Меган тоже была такая приятельница – звездный стилист Джессика Марлуни, которая, к слову, стоит за трансформацией Маркл из голливудской дивы в британскую аристократку. Сама же Виктория ранее выступала в роли «модной подруги» для другой известной актрисы – Евы Лонгории (бренд Victoria Beckham создал для звезды «Отчаянных домохозяек» свадебное платье).

Что это значит для нас? А вот что: модная подруга должна быть у каждой женщины. Она бескорыстно и доброжелательно помогает с выбором платья на корпоратив (и с ней вы точно не прогадаете). Она – ваш стимул красиво одеваться, регулярно ходить в спортзал, посещать салонные процедуры. Когда ее нет, вы мысленно спрашиваете себя: а понравилось бы ей то, как вы одеты или в какой цвет собираетесь покраситься. Но тут есть одна важная вещь: элемент соперничества должен быть сведен к минимуму. В противном случае вы рискуете оказаться жертвой ее модной экспертизы.

Подруга на работе

Кортни Кокс и Дженнифер Эннистон - работали в сериале "Друзья" 10 лет

С этой дамой офисная рутина уже не кажется такой скучной (и, наоборот, стоит ей уехать в отпуск – так рабочий день кажется вечностью). Порой вы думаете, что она знает о ваших ежедневных привычках даже больше, чем ваш партнер. Неудивительно: вы вместе обедаете, чаевничаете в перерывах (она точно помнит, что вы любите только Эрл Грэй), обсуждаете, кто что смотрел накануне вечером по телевизору. А, главное, у вас всегда есть свое (разумеется, обоснованное) мнение касательно текущих дел на работе, планов начальства и коллег в целом. Опасность здесь, конечно, тоже есть: ваша продуктивность на работе неизменно падает (так что придется продумывать стратегию поведения с начальством).

Бывшая одноклассница

Николь Кидман и Наоми Уотс дружили еще в детстве...

Вы знаете друг друга лет с пяти – и всегда гордо заявляете об этом, когда вы вместе с кем-нибудь знакомитесь. Каждый раз, как вы встречаетесь, добрую половину вечера вы проводите в воспоминаниях. И вам есть, что припомнить: она смеется над тем, каким нелепым был ваш первый поцелуй с мальчиком с соседнего двора, вы – над тем, какие смешные юбки она носила в седьмом классе, и так еще несколько часов. Да, она знает о вас то, что вы и сами уже успели позабыть. И за это вы так цените вашу дружбу.

Подруга для посиделок

Каковы бы ни были ваши намерения – тихий ужин, чинный поход в театр или вечер в формате «один бокал и все» – с ней все так просто не проходит. Тихий ужин плавно перемещается в ближайший караоке-бар, после театра вы идете гулять по ночному городу, а ваш один бокал незаметно превращается в добрую бутылку. И главное – вам нисколечко не стыдно (да и не должно быть!).

Она всегда готова составить вам компанию на любой вечеринке, если у вашего мужчины дела, вы можете разговаривать с ней часами и, разумеется, вам с ней всегда весело. Но предупреждаем: не стоит звонить ей, если вы знаете, что завтра вам рано вставать.

Подруга с детьми (актуально для мам)

Хайди Клум и Мила Йовович - дружат так же крепко, как и их дети

Возможно, вы лежали с ней в одном роддоме или встретились на родительском собрании в школе. Ваши дети – примерно одного возраста, и это – самый крепкий фундамент для вашей дальнейшей дружбы. Все будет начинаться с объединяющих вопросов в духе «А вас уже была такая сыпь?», «А к какому репетитору по английскому вы ходите?», но постепенно перерастет в обсуждение более личных вопросов и проблем. А это, знаете ли, объединяет. К тому же, обсуждать с ней бытовые мелочи (и при этом не казаться ограниченной) всегда приятнее, чем со своим партнером.

Соседка

Мила Кунис и Дженнифер Лоуренс - жили на одной улице в Лос-Анджелесе

Подруга в шаговой доступности – что может быть лучше? Она поделится мукой, если вы вдруг задумали испечь пирог, и посидит с детьми, если вам нужно будет срочно уехать (будьте готовы ответить ей тем же). А еще с ней можно спокойно поделиться своим возмущением местными властями, покритиковать работу консьержа, обругать соседскую собаку, которая постоянно лает, и не прослыть при этом ворчуньей. Все-таки вы – в одной лодке, так что она обязательно вас поддержит.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2264826326012659810/

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