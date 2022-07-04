Молитва на сон грядущий: вечернее правило

Во сне человек проводит треть своей жизни, поэтому церковь уделяет особое внимание подготовке к ночному отдыху. Во время сновидений верующего может атаковать дьявол, ведь бдительность ослаблена, и человек становится уязвимым.

В ночных видениях дьявол часто посещал монахов и отшельников, об этом есть немало свидетельств. Поэтому молитва на ночь перед сном — важное условие спокойного и полноценного ночного отдыха. Бабушка всегда крестила нас перед сном, хотя это были советские атеистические времена. Зато нас с братом никогда не мучили ночные страхи и кошмары, которые часто посещают детей. В статье я поделюсь с вами информацией, какие молитвы нужно читать и сколько раз.

ВЕЧЕРНЕЕ ПРАВИЛО

Отцы церкви создали специальное вечернее правило — особый свод вечерних молитв на сон грядущим (26 молений). Миряне могут читать это правило в краткой форме, потому что не у всех достаточно времени для вычитывания всего молитвенного свода. Однако вечером читать молитвы на сон крайне важно, ведь это разговор с Богом в конце прошедшего дня.

За прошедший день накапливается много разных мыслей и желаний, не все из которых отвечают категории святости. Очень опасно ложиться спать с этим ворохом греховных устремлений: это как наживка для дьявола.

Покаяние и вечерняя беседа с Богом помогут очиститься от ментальной грязи. Нужно вспомнить основные события, проанализировать ошибки и коротко покаяться в прегрешениях. Дело в том, что никто не знает, где он встретит новый день: на земле или уже на небесах.

Если человек ляжет спать без покаяния и чтения молитв, он может умереть во сне нераскаянным. Наши предки больше всего боялись именно этого: умереть без покаяния. Современным людям сильно не хватает подобного страха, поэтому они позволяют себе засыпать вообще без воспоминания о Создателе и Спасителе.

Верующий человек в молитвах просит Бога:

уберечь от бед и несчастных случаев;

уберечь от нападения дьявола во сне;

спасти душу и даровать жизнь вечную;

очистить от прегрешений;

даровать крепкий и спокойный сон;

защитить от разного рода искушений;

избавить от пороков;

избавить от навязчивых мыслей

поставить на путь истинный;

даровать долготерпение и мудрость;

о сопровождении ангела хранителя.

В этом есть определенная мудрость, так как во время сна мы не можем контролировать свое поведение. Этим пользуется враг человеческий и вводит в соблазн или сильно пугает. Если во время бодрствования христианин может осенить себя крестным знамением, то во сне он беспомощен перед сатаной. Молитвенное слово перед сном защищает человека от ненужных приключений в сновидениях.

Также человек должен понимать, что увиденное в сновидении — нереально. Не нужно бояться того, что не происходит в реальном мире. Поэтому отцы церкви создали молитвенное правило, которое оберегает мирян и монахов от ночных кошмаров и соблазнов.

КАКИЕ МОЛИТВЫ И КОМУ ЧИТАТЬ

Есть несколько благодатных молитв перед сном:

к ангелу хранителю;

перед иконой Казанской;

перед иконой свт Киприана и Иустинии.

Эти короткие молитвенные тексты являются настоящими ночными оберегами, с помощью которых можно спать сном младенца и не переживать за кошмарные сновидения.

На заметку! Вечернее молитвенное правило в Молитвослове можно читать самому, а можно слушать в аудиозаписи.

Если ребенка мучают ночные страхи, нужно поставить в церкви свечки перед иконой Божьей Матеи и Всех Святых. Иногда помогает молебен за здравие или чтение акафиста.

На заметку! Вечернее правило не является обязательным к прочтению, можно молиться даже своими словами. Однако это правило дает нам пример, как нужно завершать каждый прожитый день.

Краткое вечернее молитвенное правило состоит из следующих текстов:

Святому Духу;

Трисвятое;

Отче наш;

Тропари;

свт. Макария Великого;

ко Пресвятой Богородице;

ко свт. ангелу хранителю;

кондак Богородице;

свт. Иоанникия.

Вечерняя молитва:

В этом коротком молитвословии верующий выражает надежду и упование на помощь и защиту Бога. Именно он даст благодать нашей душе и телу, защитит от любого зла днем и ночью.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Оптина пустынь подарила православному миру великих святых и мудрецов, скромное сияние которых озаряет Россию благодатью. Оптинский мужской монастырь уже известен за пределами России, сюда едут паломники из разных стран мира.

Читать молитвенное слово нужно перед соответствующей иконой Оптинских старцев, выражая ей свое почтение. Ежедневное чтение молитвословия излечит душу, успокоит мятущееся сердце и дарует умиротворение. Также оптинские молитвы:

даруют исцеление от различных заболеваний;

устраняют душевное смятение и терзание;

защищают от ночной атаки бесов и дьявола;

помогают наладить тесный контакт с Богом;

научают долготерпению и смиренномудрию;

укрепляют немощных в вере.

Текст:

КАК НАСТРОИТЬ СЕБЯ НА БЕСЕДУ С БОГОМ

Молитвы на сон не простая формальность, а очень полезная и красивая православная традиция. Приучите себя не ложиться спать без прочтения хотя бы короткого молитвословия, и ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Часто человек не запоминает своих сновидений, и неизвестно, какое пагубное влияние оказывал дьявол во время ночного отдыха. Поэтому обезопасить себя от дьявольских наваждений во сне — обязанность каждого христианина.

Перед чтением молитвенных текстов нужно поблагодарить Бога за прожитый день, потому что только благодаря его милости мы и дышим. После этого нужно прочитать покаянный псалом №50 или попросить прощение за прегрешения своими словами. После этого уже можно читать просьбы о защите и покровительство во время сна.

Помогают настроиться на беседу с Богом зажженные свечи и лампада, иконы. Первое время будет очень трудно отключиться от бытовой суеты и ощутить дыхание вечности, но со временем это начнет получаться и станет потребностью.

Перед беседой с Богом нужно освободить мысли от злобы и ненависти к врагам и недоброжелателям: это суета сует. Посидите в тишине, настройтесь на позитив. Однако не следует ожидать от чтения святых текстов каких-то особенных ощущений типа экстаза или эйфории: это не театральный спектакль. После прочтения молитвословий нужно сразу же ложиться спать, заниматься домашними делами нельзя.

Мать должна просить защиту во сне для своих малолетних детей, которые не могут сделать это самостоятельно. Когда ребенок обучится чтению, его нужно научить вечерним молитвам. Практика показывает, что дети, за которых молятся матери, растут спокойными и меньше болеют. Некоторые женщины читают вечернее правило над кроваткой ребенка в виде колыбельной песни — приучают малышей к Божьему слову с первых дней жизни.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2511811472863529429/

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