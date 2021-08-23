Какой национальности были жители Древней Руси

Современные люди воспринимают Древнюю Русь как единое, неделимое государство, в котором проживал русский народ. На самом деле это было не так. Да и такого понятия как «русские» тогда еще не существовало. Так к какому роду-племени принадлежали жители средневековой Руси?

Культурные и бытовые различия

В начале истории Руси можно выделить две столицы, которые представляли два совершенно разных традиции, два разных духа и образа жизни: Новгород и Киев.

Новгородская Русь была холодной лесной страной. Ее жителям приходилось много и тяжело работать. Люди здесь были суровые и волевые — слабые здесь просто не выживали. Отсюда и вече — сильные духом новгородцы не могли терпеть тирании сильного князя, предпочитали решать все сами. К тому же, новгородцы издревле торговали. Возможно, именно поэтому в домонгольском Новгороде было гораздо больше грамотных, чем в Киеве.

Совсем другой образ жизни вели жители Киевской Руси. Здесь другая природа и ландшафт: вместо суровых лесов и холодного моря — бескрайние поля хорошей земли. Поэтому здесь утвердился размеренно-сельский образ жизни. Пожалуй, для простого человека жизнь в киевской Руси была проще. Люди спокойно возделывали землю, предоставив сильному князю право руководить страной. Княжья власть здесь была куда сильнее, а сами князи были амбициознее.

Условия хозяйствования диктовали и культурные различия. Если сравнить две эпические традиции, можно хорошо рассмотреть эту огромную разницу в менталитете двух регионов. Есть новгородский и киевский циклы былин. Почти все герои первого — торговцы и купцы, и самый известный из них — Садко. Он богатый, швыряется деньгами, но это не делает его плохим человеком. Здесь мы можем увидеть свойственный для новгородцев меркантилизм. При этом Садко умен и хитер, он одолевает врагов не физической, а интеллектуальной силой.

Совсем другие герои у киевлян. Если для новгородцев главный сюжет — торговля, то на юге Руси все сказки о войне. Здесь в центре сюжета всегда воин княжеской дружины — богатырь, который служит родине и князю. Для них главное качество — огромная физическая сила, хотя они и не глупы.

Язык

Население Древней Руси состояло из множества племен, далеко не все из которых были славянскими. Но если даже и исключить финно-угорские, балтские, степные племена, и посмотреть только на славян, можно ли сказать, что они представляли собой целостность в языковом и культурном смысле? У ученых нет единого взгляда. Довольно сложно изучить ранний древнерусский язык, так как очень многие тексты написаны на церковнославянском языке, который вообще-то относится к южнославняским языкам и для жителей Руси был малопонятен.

Бесспорно то, что древнерусский язык имел от двух до пяти крупных диалектов. Например, лингвист А.А. Зализняк выделяет 2 крупных диалектных кластера — условно-новгородский и условно-киевский, причем их никак невозможно связать с современными русским и украинским языками. Эти два кластера, по мнению Зализняка, долгое время развивались автономно друг для друга и никак не влияли друг на друга в течение нескольких столетий. Отголоски древнего новгородского диалекта можно распознать в говорах русских Севера, у поморов. Он характеризовался сильным цоканьем, слиянием [ч] и [ц] не только в речи, но даже на письме. Часто звук [л] во многих словах заменялся на рефлекс [гл] или [кл]: вместо повели — повегли. Еще для новгородского языка был характерен губной звук [w] вместо привычного нам твердого [в] — примерно так звучит w в слове wall в английском языке. Кроме того, слова вроде «одно» новгородцы произносили в нос, так, что получалось [о:но], и не произносили мягкие звуки на конце слова, так что семь звучало как [сем].

Киевский диалект, наверное, показался бы нам на слух звучащим более привычно. Что характерно, аканья, которое сегодня является нормой русского и украинского языков, и которое традиционно связывают с югом России, до XIII века не было ни в одном восточнославянском диалекте. Так что киевляне окали как современные жители древень Архангельской области. Но г звучало у них как мягкое [h], прямо как у сегодняшних украинцев. Косвенное доказательство тому — легендарная Анна Ярославна, подписывалась по-русски «Ана ръина», вообще опуская неестественную для ее киевского уха твердую латинскую g в слове regina — королева.

Сложно судить о том, насколько взаимопонятными были эти два наречия, и можно ли их называть диалектами одного языка, или же двумя разными. Судя по всему, серьезного языкового барьера между русичами не было. Однако, безусловно, киевляне и новгородцы говорили очень по-разному.

Религия

До христианства и новгородцев, и киевлян можно условно назвать верующими одной религии — славянского язычества. Но, как известно, в любой системе многобожия будет прослеживаться сильное дробление. Свои боги будут у разных сословий и у разных регионов. Поэтому, наример, в пантеоне русичей и западных славян-ободричей нету почти никаких совпадений. Славянское язычество — это весьма условная целостность. У восточных славян перечень богов почти не отличался. Но в разных регионах каких-то богов почитали больше, а каких-то меньше. В Киеве почитали воинственного бога Перуна. Это был покровитель киевских воинов, которые на заре Руси успешно воевали на юге. Но когда Владимир, для которого этот бог был главным, в 980 году попытался навязать его культ новгородцам, они сбросили его в реку Волхов. Религиовед Б.А. Рыбаков писал, что таким же образом новгородцы казнили преступников били их по голове и сбрасывали в реку, которая уносила их на север, в страну холода и тьмы.

Религия южан была наполнена человекобожием. Перун был богом-князем, богом-воином, а земной удалой князь уподоблялся ему. Язычество новгородцев было гораздо более хтоническим. Главным божеством был Велес — бог-колдун, покровитель моря и торговли. Иногда его изображали в виде ящера. Еще большую роль в религии северян играл бог Род — хранитель семьи, клана. Человек, который оставался верен своей родне, служил этому богу.

По мнению религиоведа А.А. Лушникова, который считает эти два культа по сути двумя разными религиями, язычество Киева было новым, политическим культом, который искусственно генерировался князьями для того, чтобы укрепить свою власть. А новгородские культы были гораздо древнее, в них отразилось то, во что верили славяне задолго до рюриковичей.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/154770-kakoy-nacionalnosti-byl...

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