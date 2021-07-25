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Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Эти великолепные работы Василия Меньшова наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров».

Паук-скакунчик с острова Тенерифе

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Комар-толстоножка

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Зеленая недобабочка из Доминиканы

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Оса-тараканоед с Лансароте

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

«Мохнатка» с гор Тено

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Московский паук-волк

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Еще одна жительница московского Измайловского парка

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Самец комара

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Златоглазка

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Обычная домашняя моль

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Муха

Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

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