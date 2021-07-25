Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами

Эти великолепные работы Василия Меньшова наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров».

Паук-скакунчик с острова Тенерифе

Комар-толстоножка

Зеленая недобабочка из Доминиканы

Оса-тараканоед с Лансароте

«Мохнатка» с гор Тено

Московский паук-волк

Еще одна жительница московского Измайловского парка

Самец комара

Златоглазка

Обычная домашняя моль

Муха