Гипнотизирующие макроснимки насекомых, которые позволяют взглянуть на них другими глазами
Эти великолепные работы Василия Меньшова наглядно показывают красоту, сложность и совершенство природы, а также приоткрывают завесу над «пришельцами из других миров».
Паук-скакунчик с острова Тенерифе
Комар-толстоножка
Зеленая недобабочка из Доминиканы
Оса-тараканоед с Лансароте
«Мохнатка» с гор Тено
Московский паук-волк
Еще одна жительница московского Измайловского парка
Самец комара
Златоглазка
Обычная домашняя моль
Муха
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