 Какая была зарплата при Сталине и хватало ли её на жизнь

Про сталинское время ходит много стереотипов и легенд, однако самый надежный путь — читать свидетельства очевидцев, дневники, мемуары.

Этот пост посящён зарплатам 1930-х годов, когда страной управлял Сталин.

Вот что отмечает 30-летних столяр и стекольщик Константин Измайлов в 1930 году:

«Сегодня получил зарплату с «Сибтруда» за вербовку рабсилы с 5-го по 25 декабря, 85 рублей, т.е. за 20 дней (из расчета 127 рублей 50 коп). 15 рублей уплатил за проезды. 70 рублей остались наличными. В первый раз в жизни я получаю 127 рублей в месяц. Такая зарплата — небывалое счастье для меня получить такую сумму денег…»

127 рублей! Человек очень радуется.

46-летний экономист Владимир Ситников не так радужно настроен:

«На базаре продукты очень дороги, поглощают почти всю зарплату. А жить на 300 грамм хлеба в день без жиров — очень тяжело. Керосин выдают по карточкам 1,5 литра на человека. Обходимся без керосина. Улучшений не видно».

Уже знакомый нам Измайлов говорит в начале 1931 года:

Сегодня получил зарплату за вторую половину февраля 55 рублей (из расчета 110 рублей в месяц). С 15 февраля я зачислен младшим инструктором при столярном цехе в Акционерном обществе «Установка» в Бийске, Кузнецкая,72 с окладом 110 рублей в месяц.

Сегодня вечером был в Гортеатре. Билет брал за 1 рубль 50 коп (9 ряд, 7 место, партер).

Про уровень цен в 1930 году пишет Иван Шитц, историк, преподаватель:

«Осенью не было арбузов и винограда, как раньше, летом этого года, почти не было в продаже ягоды. Яблоки сейчас по 25 к. штука — дрянь. Никаких ранетов нигде нет и в помине; попадаются одни яблоки средней полосы, зеленые, кислые, червивые, преждевременно снятые. Груш совсем нет. Цены, масло 9-12 р. фунт; яйца 4 р. 20 к. десяток, мясо 4 р., молоко 65 коп. кружка (прежде 6 коп.).

Дров в продаже нет. По ордерам можно получить (не всем, конечно) по 16-18 руб. за сажень (меньше прежней); провоз — 4-5 руб. официально, но обычно надо нанимать вольно; и тут уж цены аховые: 15-20-25 руб. Курьезов не оберешься. Напр., живущий в лесу, на даче, в 6-7 верстах от Москвы, покупает дрова в городе по ордеру, платит 16 р., еще 35 р. (!) за провоз и везет дрова… в лес, топить свою дачу.

Нет денег, нет советских знаков. Видимо они пущены в хлебную кампанию, ибо приходится оплачивать (правда, низко — 3 р. в день с лошадью) труд крестьян, принудительно убирающих урожай колхозников, не справившихся (а порой и не желающих справляться) с урожаем».



22-летний кочегар Борис Сущенко, конец 1931 года:

«Все же думаю приучить свой организм к кочегарству, раз на то пошло! Замечательна зарплата кочегара 55 руб! Это при такой адской работе! За смену приходится сбросить в топку 6 вагончиков угля или 3 тонны — это при работе на малых котлах, а большие сейчас в ремонте».

Константин Измайлов получает те же 100-110 рублей и не очень доволен ценами.

«Густая пыль. Базар усыпан зеленью. Навезено множество арбузов, дынь, огурцов, помидор, подсолнухов и т.п. Цены: арбузы от 20 коп до 2-х рублей; дыни тоже; картофель 2-50 ведро; помидоры 70 коп килограмм. Муки на базаре нет пока.

Теперь люди стали наедаться досыта! Про голодовку стали забывать. Меньше стало ходить нищих по дворам, просить крошку хлеба. Питание улучшилось, меньше ворчаний и ругани. Сегодня обедаем хороший суп из баранины. Мясо купили три с половиной килограмма на базаре на 17 рублей (баранина 5 рублей, скотское — 4 рубля). Получил зарплатус райОНО за первую половину августа — 55 рублей и 5 рублей уплатил на Заем и 99 коп налог»

Ему вторит 20-летний сотрудник библиотеки Аркадий Мальков (речь про 1932 год):

«Государство — первый спекулянт и первый должник. Бесконечные займы — тому красноречивые свидетельства. Нет ни одного человека в СССР, кому бы не было должно государство.

А вот образчик государственных так наз. коммерческих цен на продукты питания:

Хлеб за 1 кг — 2 р. 50 к.

Колбаса “ “ — от 20 р. до 30 р.

Сахар “ “ — 15 р.

Мясо “ “— 10 р. и т.д.

Если принять во внимание, что продуктов, выдаваемых по нормированным ценам, едва хватает дня на три, на четыре (а выдают их на месяц), что, напр., на нашем заводе, зарплата сплошь и рядом падает до 50 — 60 рублей в месяц, то можно себе представить, насколько низок и ничтожен жизненный уровень большинства людей, насколько беспощадно и жестоко урезаны их покупательные возможности».



Константин Измайлов подсчитывает свои доходы за 1936 год:

«Клара, Гера и Володя были на елке в райпотребсоюзе, устроенной в честь Нового года для детей рабочих и служащих Р.П.С. Пришли домой радостные, и веселые, с подарками, принесли в руках по кульку конфет. После чего рано улеглись спать.

Приход в декабре: зарплата — 175, командировочные — 24-60, прочие — 8 (за кожу), по мастерской — 5-40. Итого 213.

Годовой приход за 1936 год: зарплата 1841-75, командировочные 326-90, прочие поступления 131-50, по мастерской 155-50. Всего: 2456-65».

52-летний счетовод колхоза Андрей Аржиловский, впоследствии расстрелянный, пишет в 1937 году:

«Ворую от семьи. Так выходит. Если нам питаться нормально, то нужно не менее 35 рублей в день, а мы тратим 10—5 рублей на человека. Разве много? Мясо 400 гр — 3 рубля. Масло 100 грамм — 1-50. А крупа? А сахар? А молоко? Да что там считать! Недаром же я похож на мощи. Слава Богу: голодаем 3-ю пятилетку. А сколько еще впереди? Все хорошо, все в порядке… Недаром летчики так стараются: идет борьба не радизавоевания полюса, а ради хорошей жратвы. Им вон кроме зарплаты кругленькой выдали премию по 25 000 рублей. Год можно совершенно не знать нужды! Правильно кто-то говорилу Горбунова: «От хорошей жизни не полетишь».

Летают, получают, целуются. В Сан- Франциско через полюс без посадки прилетели. Сталинский маршрут выполнен. Триумфаторы! Последние дни все газеты заполнены перелетом. Все летчики кромепрямой специальности ударились в писательство: Водопьяновдаже пьесу написал: «Мечта пилота». Да, рассказать им есть о чем. Во всяком случае, это не извозчики».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В наши дни многие с ностальгией вспоминают сталинские времена, когда якобы многое было бесплатным и постоянно снижались цены . Однако сегодня мало кто знает ,что , например , с 1940 по 1954 годы образование было платным. Это касалось обучения в 8-10 классах средней школы, в техникумах и вузах. За старшие классы школы в год нужно было платить 150 рублей, в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик – 200 рублей. Средняя же ежемесячная зарплата в 1940 году составляла 331 рубль, 1945– 434 в рубля. Именно поэтому для многих платное обучение стало барьером, ограничившим образование семью классами. Чего греха таить, но при Сталине платными были даже вытрезвители. Причем, рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили 2 рубля, а нэпманы и работники творческих профессий – по 5 рублей.

Бесплатность медицинских услуг , как ни странно, была также весьма условной, поскольку получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства позволяли взятки, знакомства и связи. Бал правил «блат» , который и позволял получить более качественное врачебное обслуживание и лекарства. Подарки и подношения врачам, медсестрам и техническому персоналу были в порядке вещей.

Мало кто знает ,что начиная с середины 1920-х годов, использование радио в СССР было жёстко регламентировано.Радиоприёмники подлежали обязательной регистрации в органах внутренних дел , а за их использование взималась абонентская плата. Эти строгости отменили только в 1962 году.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру. Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)! Любопытно, что но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Особо хочу коснуться наиболее «незабываемого» мифа сталинской эпохи – частого снижения цен. Любопытно, что большинство сталинских снижений цен происходило именно 1 апреля, который до сих пор считается «Днем Дурака»! Действительно, в результате снижения стоимости продуктов только в период с 1935 по 1937 годы советский народ получил экономию примерно в 11,5 миллиардов рублей. Однако за этот период потери бюджета от снижения розничных цен составили 86 миллиардов рублей. Возникает логический вопрос – чем государство восполнило этот катастрофический дефицит бюджета?

А все очень просто, поскольку величайший авантюрист современности Сталин в очередной раз развел свое население как обыкновенных лохов! Начиная с 1946 по 1957 г., было проведено 5 грабительских государственных займов, по которым у населения было изъято 90% наличных денег и по которым правительство, обещавшее вернуть приобретшим облигации деньги в течении 20 лет, просто «кинуло» своих граждан! Кроме того, одновременно были резко повышены налоги, в результате чего в архивах сохранились письма, в которых трудящиеся писали: «Конечно, товарищ Сталин, большое вам спасибо, что вы снизили цены, но нас это никак не греет, потому что мы все равно ничего купить не можем – у нас ничего нет!».Считается, что при Сталине был порядок, но это не совсем так, поскольку при Сталине существовал порядок, но тот, который присущ тюрьме или казарме.

Так или иначе, но советский народ с лихвой рассчитался за все блага, которые якобы коммунисты им дали бесплатно. Товарищи коммуняки! Поймите же наконец , что бесплатный сыр только в мышеловке, хотя бесплатно сталинский режим мог предоставить только «вышку» ! Единственное же, чем отличались советские рабы от обыкновенных рабов так это тем , что им давали возможность воровать на работе , бросали подачки в виде определенных льгот , чтобы они усердно создавали «общенародную» собственность, которую товарищи коммунисты , когда поняли , что этот виртуальный и утопический строй все равно разрушится, сами и поделили между собой путем приватизации. Посмотрите у кого теперь в руках, созданная непосильным трудом советских граждан «общенародная» собственность, и вы сразу поймете, для кого в семнадцатом году «выстрелила Аврора»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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