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Неизвестная Марфа Посадница: самая богатая женщина русского Средневековья

Марфа Посадница была самой богатой женщиной XV века на Руси и одной из ключевых фигур в Новгородском восстании. Однако о ней самой сведений осталось крайне мало. Когда родилась – неизвестно, предполагают, что примерно между 1430-1450 годами. Как росла, знала ли грамоту – тоже осталось скрытым.

Марфа Посадница, ее сын-отшельник и зятьМарфа Посадница, ее сын-отшельник и зять

Марфу выдали замуж за боярина Филиппа, что с ним произошло – неясно, но Марфа стала вдовой с двумя детьми. Затем вышла замуж за посадника Исаака Борецкого. Кстати, Посадница она не по титулу, а как жена посадника Новгородского. Для женщин таких должностей не существовало. Второй брак принес Марфе 3 детей и огромные богатства мужа.

После смерти Борецкого всеми землями стала управлять Марфа. Два ее старших сына от первого брака погибли на берегах Карелии. Дочь вышла замуж за влиятельного князя. Один из сыновей от второго брака стал пустынником под именем Феодосий, а другой – Дмитрий, вступил в борьбу против княжества Московского вместе с матерью.

Марфа и восстание в Великом НовгородеМарфа и восстание в Великом Новгороде

Принято считать, что эта война была за независимость новгородцев от Москвы. Но, по сути, Марфа подписала соглашение о сотрудничестве с Литвой, тем самым ставя Новгород в зависимость от другого княжества.

В общем, дело темное и сложное. В итоге борьба была проиграна. Новгород стал «провинцией» Москвы, а Марфа сгинула в пути, когда ее, плененную везли к князю Московскому.

Марфа Борецкая. Портрет неизвестного художникаМарфа Борецкая. Портрет неизвестного художника

Правда, есть мнение, что Посадницу отвезли в Нижний Новгород, где постригли в монахини под именем Мария, и умерла она своей смертью в 1503 году, спустя 26 лет после своего поражения.

Неизвестная Марфа Посадница: самая богатая женщина русского Средневековья

А вы знали об этом?

Приключенческий фильм "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна был вдохновлен американским вестерном "Великолепная семерка", который вызвал бурю негодования у тогдашнего генсека Никиты Хрущева. Советского лидера возмутило, что фильм, где "бьют друг друга в лицо" негативно влияет на воспитание молодежи. В итоге генсек поручил создать советский аналог вестерна в отечественных реалиях. А за основу решили взять повесть Павла Бляхина "Красные дьяволята". Стоит отметить, что отчасти сами съемки походили на вестерн. Несчастный случай произошел во время съемок эпизода с прыжком Яшки со скалы. Тогда каскадер ударился головой о лист газеты, плывущий по воде. Как известно, бумага на воде обладает таким эффектом, что столкновение с ней на водном пространстве можно сравнить с ударом об асфальт.

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