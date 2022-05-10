Неизвестная Марфа Посадница: самая богатая женщина русского Средневековья

После смерти Борецкого всеми землями стала управлять Марфа. Два ее старших сына от первого брака погибли на берегах Карелии. Дочь вышла замуж за влиятельного князя. Один из сыновей от второго брака стал пустынником под именем Феодосий, а другой – Дмитрий, вступил в борьбу против княжества Московского вместе с матерью.

Марфа и восстание в Великом Новгороде

Принято считать, что эта война была за независимость новгородцев от Москвы. Но, по сути, Марфа подписала соглашение о сотрудничестве с Литвой, тем самым ставя Новгород в зависимость от другого княжества.

В общем, дело темное и сложное. В итоге борьба была проиграна. Новгород стал «провинцией» Москвы, а Марфа сгинула в пути, когда ее, плененную везли к князю Московскому.

Марфа Борецкая. Портрет неизвестного художника

Правда, есть мнение, что Посадницу отвезли в Нижний Новгород, где постригли в монахини под именем Мария, и умерла она своей смертью в 1503 году, спустя 26 лет после своего поражения.