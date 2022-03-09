В Таиланде родители женили 6-летних брата и сестру

Двое 6-летних близнецов из Таиланда женились во время роскошной свадьбы, потому что их родители считают, что в своих прошлых жизнях дети были влюблены друг в друга.

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Когда мальчик Гитар и его сестра Киви родились в сентябре 2012 года, их родители сразу поняли, что они должны быть женатыми друг на друге.

Буддисты верят, что у разнополых близнецов имеется «карма» от отношений в предыдущей жизни и они заново родились вместе из-за неурегулированных вопросов. Говорят, что если таких детей как можно быстрее не женить, в будущем их ждут неудачи.

Поэтому на днях 31-летний отец и 30-летняя мать организовали в Бангкоке, Таиланд, роскошную свадьбу стоимостью тысячи долларов.

«Причина свадебной церемонии в том, что мы считаем, что оба ребенка были партнерами в прошлой жизни. Это убеждение, которое мы унаследовали от старейшин», — заявил отец.

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«Мы должны устроить свадьбу для двух близнецов, чтобы решить проблемы, которые у них были до их перерождения. Женившись, они будут жить здоровой и успешной жизнью и не будут болеть».

На церемонию пришли десятки гостей, включая друзей семьи, родственников и соседей.

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Мероприятие в традиционном стиле включало в себя уличное шествие, после которого последовала игра, во время которой жениху пришлось пройти через девять «врат», прежде чем он смог встретить невесту.

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Затем мальчику пришлось заплатить выкуп, состоящий из 200 тысяч бат и золота стоимостью около тысячи долларов, и только после этого он смог жениться на сестре.



Несмотря на то, что в соответствии с местными обычаями дети «женаты», церемония не имеет обязательной юридической силы и каждый из них сможет найти своего партнера, когда станет старше.

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«Они были такими милыми во время свадьбы, — сказала мать. — Они будут лучшими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Они смогут найти своего мужа или жену, когда вырастут. Но эта церемония всегда будет важна для них».

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Источник : nashideti.temaretik.com/2429992573325544058/

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