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Самые дорогие части тела звезд

 

Страхование от несчастного случая - давняя и хорошо отработанная практика. Но что делать, если человек в силу профессии или эстетических предпочтений особенно опасается за какую-нибудь определенную часть тела? 

Ноги танцора, лицо актрисы, руки музыканта … На Западе ведущие представители шоу-бизнеса и спорта давно практикуют страхование именно тех частей тела, состояние которых считают особенно важным для своего жизненного успеха.История страхования частей тела началась в двадцатых годах прошлого века. В наше время так много желающих застраховать свои «ценные» части тела, что в Лондонском Lloyd’s, самом знаменитом рынке страхования в мире, появился страховой агент, который занимается исключительно страхованием частей тела знаменитостей – Джонатан Томас.Заключение соглашений о конфиденциальности со страховыми компаниями способствует тому, что никто не может узнать сколько стоит чья-либо собственность, поэтому все приведенные ниже данные взяты из различных публикаций.

 

Ноги Мэрайя Кэри: 555 млн. фунтов (1 млрд. долларов)

Самые дорогие части тела звезд

Американская певица Мэрайя Кэри решила застраховать своё средство производства. Однако, вопреки логике, этим средством производства оказались ноги. В 2006 году певица подписала рекламный контракт с фирмой Gillette, где Кэри представляла проект "Ноги богини", после чего её ножки стали стоить 1 миллиард долларов.

Тело Дэвида Бекхэма: 100 млн. фунтов (2 млн. долларов)

Самые дорогие части тела звезд

В 2006 году известный английский футболист Дэвид Бекхэм застраховал свое здоровье на рекордную сумму в 100 млн. фунтов (около 200 млн. долларов).Страховой полис стал самым дорогим за всю историю спорта. Страховка покрывает травмы, которые футболист может получить на поле, эстетические дефекты, а также серьезные заболевания. Эта же страховка должна частично возместить и расходы мадридского Реала, если что-то случится с его игроком. Размер страховой суммы настолько большой, что ее пришлось поделить между несколькими компаниями, среди них: Motorola, Pepsi, которые также покрывают риски, связанные с проведением ими рекламных компаний с участием Бэкхема.

Волосы на груди Тома Джонса - $7 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Это немного пугает, но ходят слухи, что валлийский певец Том Джонс застраховал свои волосы на груди на 7 миллионов долларов. Выбор именно этой части тела становится более понятным, учитывая, что его грудь является знаковой частью сценического образа. Интересно на какую сумму в таком случае Том застраховал свой необыкновенный голос.


Тело Дэниела Крейга - $9,5 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Дамы во всем мире были поражены, когда Дэниел Крейг эпично вышел из волн в фильме «Казино „Рояль“». В результате, неудивительно, что Дэниел взял на себя смелость застраховать свое мускулистое тело на 9,5 миллионов долларов.


Улыбка Америки Феррера - $10 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Актриса кино и телевидения Америка Феррера застраховала свою улыбку на 10 миллионов долларов. Ирония заключается в том, что она была звездой хитового ТВ-шоу "Дурнушка", сыграв в ней роль некрасивой девушки с брекетами по имени Бетти. Однако это не помешало актрисе застраховать именно свою красоту.


Улыбка Джулии Робертс - $30 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Еще одна знаменитая улыбка - это улыбка Джулии Робертс, которая помогла пройти ей путь к славе. У этой американской актрисы такая большая, характерная улыбка, что ее невозможно не узнать. Не удивительно, что страховка составляет такую большую сумму.


Ноги Майкла Флатли - $40 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Многие считают, что Майкл Флэтли вновь вернул интерес мира к чечетке. В конце концов, никто не может исполнять ирландские танцы с такими колоритом и талантом. Примечательно, что ему принадлежат 2 рекорда Гиннеса за самую быструю чечетку.


Ноги Дэвида Бекхэма - $70 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

Карьера всех футболистов вращается вокруг их ног, поэтому, если они травмируются, то об игре можно позабыть. Дэвид Бекхэм застраховал свое будущее на случай, если что-либо подобное произойдет с его ногами.


Ноги Кристиано Роналдо - $144 миллиона

 

Самые дорогие части тела звезд

Еще один футболист и еще одна пара ног. Ноги Кристиано Роналдо, очевидно, считаются более ценными, чем ноги Дэвида Бекхэма, ведь обе ноги Дэвида равны по стоимости с одной из ног Роналду.


Ягодицы Дженнифер Лопес - $300 миллионов

 

Самые дорогие части тела звезд

 

В дополнение к своим музыкальным талантам, Джей Ло имеет довольно примечательную пятую точку. Таким образом, она застраховала свои ягодицы на случай непредвиденных обстоятельств. В любом случае, если что-то пойдет не так, то она не будет обижена благодаря такой солидной компенсации.


Ноги Мэрайи Кэри - $1 миллиард

 

Самые дорогие части тела звезд

Мэрайя Кэри известна на весь мир не только из-за своих удивительных навыков пения, но и из-за своих безумно дорогих ног. Трудно найти хотя бы еще одну часть тела в любой точке мира, которая была бы застрахована на сумму, превышающую 1 миллиард долларов.

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А вы знали об  этом?

Японская компания Mizuho Securities планировала продать единственную акцию за 610 тысяч иен (примерно 5 тысяч долларов США) на Токийской фондовой бирже. Однако, похоже, биржевой маклер слишком устал и допустил небольшую ошибку при вводе данных. Он выставил на продажу 610 тысяч акций стоимостью 1 иена каждая. Несмотря на протест, фондовая биржа обработала заказ, в результате которого компания потеряла 225 миллионов долларов.

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