Самые дорогие части тела звезд

Страхование от несчастного случая - давняя и хорошо отработанная практика. Но что делать, если человек в силу профессии или эстетических предпочтений особенно опасается за какую-нибудь определенную часть тела?

Ноги танцора, лицо актрисы, руки музыканта … На Западе ведущие представители шоу-бизнеса и спорта давно практикуют страхование именно тех частей тела, состояние которых считают особенно важным для своего жизненного успеха.История страхования частей тела началась в двадцатых годах прошлого века. В наше время так много желающих застраховать свои «ценные» части тела, что в Лондонском Lloyd’s, самом знаменитом рынке страхования в мире, появился страховой агент, который занимается исключительно страхованием частей тела знаменитостей – Джонатан Томас.Заключение соглашений о конфиденциальности со страховыми компаниями способствует тому, что никто не может узнать сколько стоит чья-либо собственность, поэтому все приведенные ниже данные взяты из различных публикаций.

Ноги Мэрайя Кэри: 555 млн. фунтов (1 млрд. долларов)

Американская певица Мэрайя Кэри решила застраховать своё средство производства. Однако, вопреки логике, этим средством производства оказались ноги. В 2006 году певица подписала рекламный контракт с фирмой Gillette, где Кэри представляла проект "Ноги богини", после чего её ножки стали стоить 1 миллиард долларов.

Тело Дэвида Бекхэма: 100 млн. фунтов (2 млн. долларов)

В 2006 году известный английский футболист Дэвид Бекхэм застраховал свое здоровье на рекордную сумму в 100 млн. фунтов (около 200 млн. долларов).Страховой полис стал самым дорогим за всю историю спорта. Страховка покрывает травмы, которые футболист может получить на поле, эстетические дефекты, а также серьезные заболевания. Эта же страховка должна частично возместить и расходы мадридского Реала, если что-то случится с его игроком. Размер страховой суммы настолько большой, что ее пришлось поделить между несколькими компаниями, среди них: Motorola, Pepsi, которые также покрывают риски, связанные с проведением ими рекламных компаний с участием Бэкхема.

Волосы на груди Тома Джонса - $7 миллионов

Это немного пугает, но ходят слухи, что валлийский певец Том Джонс застраховал свои волосы на груди на 7 миллионов долларов. Выбор именно этой части тела становится более понятным, учитывая, что его грудь является знаковой частью сценического образа. Интересно на какую сумму в таком случае Том застраховал свой необыкновенный голос.



Тело Дэниела Крейга - $9,5 миллионов

Дамы во всем мире были поражены, когда Дэниел Крейг эпично вышел из волн в фильме «Казино „Рояль“». В результате, неудивительно, что Дэниел взял на себя смелость застраховать свое мускулистое тело на 9,5 миллионов долларов.



Улыбка Америки Феррера - $10 миллионов

Актриса кино и телевидения Америка Феррера застраховала свою улыбку на 10 миллионов долларов. Ирония заключается в том, что она была звездой хитового ТВ-шоу "Дурнушка", сыграв в ней роль некрасивой девушки с брекетами по имени Бетти. Однако это не помешало актрисе застраховать именно свою красоту.



Улыбка Джулии Робертс - $30 миллионов

Еще одна знаменитая улыбка - это улыбка Джулии Робертс, которая помогла пройти ей путь к славе. У этой американской актрисы такая большая, характерная улыбка, что ее невозможно не узнать. Не удивительно, что страховка составляет такую большую сумму.



Ноги Майкла Флатли - $40 миллионов

Многие считают, что Майкл Флэтли вновь вернул интерес мира к чечетке. В конце концов, никто не может исполнять ирландские танцы с такими колоритом и талантом. Примечательно, что ему принадлежат 2 рекорда Гиннеса за самую быструю чечетку.



Ноги Дэвида Бекхэма - $70 миллионов

Карьера всех футболистов вращается вокруг их ног, поэтому, если они травмируются, то об игре можно позабыть. Дэвид Бекхэм застраховал свое будущее на случай, если что-либо подобное произойдет с его ногами.



Ноги Кристиано Роналдо - $144 миллиона

Еще один футболист и еще одна пара ног. Ноги Кристиано Роналдо, очевидно, считаются более ценными, чем ноги Дэвида Бекхэма, ведь обе ноги Дэвида равны по стоимости с одной из ног Роналду.



Ягодицы Дженнифер Лопес - $300 миллионов

В дополнение к своим музыкальным талантам, Джей Ло имеет довольно примечательную пятую точку. Таким образом, она застраховала свои ягодицы на случай непредвиденных обстоятельств. В любом случае, если что-то пойдет не так, то она не будет обижена благодаря такой солидной компенсации.



Ноги Мэрайи Кэри - $1 миллиард

Мэрайя Кэри известна на весь мир не только из-за своих удивительных навыков пения, но и из-за своих безумно дорогих ног. Трудно найти хотя бы еще одну часть тела в любой точке мира, которая была бы застрахована на сумму, превышающую 1 миллиард долларов.

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А вы знали об этом?

Японская компания Mizuho Securities планировала продать единственную акцию за 610 тысяч иен (примерно 5 тысяч долларов США) на Токийской фондовой бирже. Однако, похоже, биржевой маклер слишком устал и допустил небольшую ошибку при вводе данных. Он выставил на продажу 610 тысяч акций стоимостью 1 иена каждая. Несмотря на протест, фондовая биржа обработала заказ, в результате которого компания потеряла 225 миллионов долларов.

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