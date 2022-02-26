3 главных мифа о Николае II

Время правления императора Николая II – один из самых загадочных периодов русской истории. В советское время сведения об этой эпохе подвергались манипуляциям, или забвению. Но ложь не может продолжаться вечно. Прошло время и документы той эпохи стали доступны, появилась возможность для их объективного изучения. Появились историки, которые взялись за эту ответственную работу. Недавно вышла книга историка А.А. Борисюка «Рекорды Империи. Эпоха Николая II», где опубликованы сведения о достижениях Российской Империи накануне революции, разобраны основные мифы, а также поведен анализ реальных причин революции. В этой статье будут прокомментированы некоторые сведения из книги, имеющие особенно важное значение. Речь пойдёт о 3 главных мифах, которые мешают увидеть облик исторической России.

Миф 1. При Николае II Россия не развивалась

В начале XX века Российская Империя занимает первое место в мире по темпам промышленного и экономического развития. Это, разумеется, было не случайно. Подобному положению вещей способствуют конкретные решения и действия Императора: развивается профессиональное образование, корректируется таможенная политика и самое главное – разворачивается рекордное по своим масштабам строительство железных дорог. Новые дороги становятся фундаментом индустриализации, позволяют обеспечивать предприятия топливом и сырьем, способствуют ускорению оборота продукции. Именно строительство железных дорог прежде всего лежит в основе русского экономического чуда начала XX века. С 1894 по 1917 год в Российской Империи было построено 46 тыс. км. железных дорог общего пользования – абсолютный рекорд за всю историю России. (Для того, чтобы понять масштабы: 46 тыс. км – расстояние, которое превышает протяжённость планеты по экватору).

Кроме экономических достижений император Николай II добивается успехов в сфере социальной политики. В 1908 году в России начинается формирование системы всеобщего обучения. Строится рекордное число школ. С 1894 по 1915 год (21 год) формируется 65 тыс. школ. – абсолютный рекорд за всю историю России.

На фоне улучшения уровня жизни, наблюдается рекордный рост численности населения. С 1894 по 1915 год население Империи возрастает почти на 60 млн. человек. Абсолютный рекорд за всю историю России.

Подобные рекорды фиксируются и в других областях. Смотрите больше в книге «Рекорды Империи».

Миф 2. Николай II втянулся в бессмысленную Мировую Войну и проиграл

1 августа 1914 года Германия совершила акт агрессии - объявила нам войну. Не мы напали! Напали на нас. Существует миф, что якобы мы воевали за интересы Франции, но эта полная ложь. Франция вступила в войну 3 августа. Первые два дня эта была война исключительно России и Германии. Точнее оборона России от немецкой агрессии. В одиночку! При чём здесь вообще Франция?

Оборона от внешнего агрессора была для нас священным долгом. Император выполнил этот долг. Чем кончилась эта война? Германия получила русские землю? Нет. По итогу, даже несмотря на революцию, Германия не получила того, ради чего развязала войну. Почему так случилось? Потому, что русская армия до 1917 года сумела нанести Германии роковой урон, после которого немецкая армия так и не сумела оправиться. Русская армия по факту, даже несмотря на последующую революцию, сумела защитить свою землю. Из-за революции мы не получили заслуженного триумфа победы, но мы не получили и поражения. Утверждение о том, что Российская Империя проиграла войну – абсолютная ложь, которая противоречит мировому праву. Статья 116 Версальского Мирного договора совершенно однозначно гласит: единственной проигравшей стороной является Германия и её союзники.

Миф 3. Николай II добровольно отказался от власти

Существует миф, о том, что в условиях восстания Царь проявил нерешительность, а затем добровольно отдал власть. Это не так. Император отдаёт приказы о подавлении бунта. На восставший город были направлены фронтовые части. Император лично выдвигается из Ставки Главнокомандующего в столицу, где планировалась операция по зачистке революционеров. Но до Петрограда царский поезд не доехал. Царь, подобно Юлию Цезарю, был свержен собственным окружением – генералами.

Иногда можно услышать: но ведь он же отрёкся от престола! Это не так. Манифеста об отречении не существует. Долгое время за манифест пытались выдать таинственное обращение «Начальнику штаба», которое не является манифестом ни факту, ни по формальным характеристикам. Реального манифеста нет. Кроме того, сам эпизод так называемого отречения датирован 2 марта 1917 года. Эта дата, когда Император уже был фактически лишён какой-либо власти. То есть даже если бы он что-то и подписал, это едва ли могло повлиять на ход происходящих событий.

Уже к 1 марта 1917 года формируется новое правительство, проводятся кадровые перестановки, новая власть отдаёт приказы, в том числе армии и эти приказы исполняются (например, приказ №1 о демократизации армии). Этот контекст необходим для оценки событий последующих дней. Исторические факты совершенно однозначно говорят: совершено насильственное свержение законной власти. Не было никакой добровольной передачи.

Больше сведений о развитии России в начале XX века, а также более подробный разбор мифов читайте в книге «Рекорды Империи. Эпоха Николая II»

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Леня Седнев. Как подростку удалось выжить во время расстрела императорской семьи? https://otari.mirtesen.ru/blog/43403574007/

Зачем Сталин хотел создать в Европе после войны славянский СССР? https://otari.mirtesen.ru/blog/43856316086/

Сундук невесты: какое приданое готовили на Руси? https://otari.mirtesen.ru/blog/43951602379/