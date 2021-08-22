Топ-10 великолепных фактов о Микеланджело

Микеланджело — один из самых известных скульпторов и художников всех времён. Итальянский художник эпохи Возрождения повлиял на будущее западного искусства и был одним из самых успешных художников своего времени.



Работы Микеланджело можно увидеть по всей Италии, но самой известной работой мастера является Сикстинская капелла в Ватикане.



В этой статье мы познакомим вас с 10 великолепными фактами о Микеланджело.



10. Микеланджело был не только скульптором и художником, но и поэтом



фото: thefactsite.com

Микеланджело прежде всего известен своими скульптурами и знаменитыми фресками Сикстинской капеллы, но он также и писал. Он сочинил порядка 300-500 стихотворений, которые являются свидетельством его способности к писательскому творчеству.



Считается, что за свою жизнь он написал несколько сотен сонетов и мадригалов. Общей темой его письменного творчества была романтика. Он также писал на тему старения. Он даже написал несколько поэм о гиперактивности своего мочевого пузыря.



Ни одно стихотворение или сонет Микеланджело не было официально опубликовано при его жизни. Несмотря на это, одно странное произведение, которое действительно было в ходу, было очень популярно среди литераторов в XVI веке.



9. Заказ Микеланджело на оформление Сикстинской капеллы был частью плана саботажа







Когда Микеланджело заказали разрисовать внутри Сикстинской капеллы, он был известен своими скульптурами. Он занимался живописью, но это не было его специальностью.



Папа римский Юлий II выбрал Микеланджело, потому что его рекомендовал другой художник эпохи Возрождения, Рафаэль, который увидел возможность навредить карьере Микеланджело, выдвинув его кандидатуру.



Зная, что живопись не является специализированной средой Микеланджело, Рафаэль предположил, что его кандидатура прекрасно подходит в надежде, что это обернётся катастрофой и тем самым подорвёт карьеру Микеланджело как художника. Первоначально Папа рассматривал кандидатуру Рафаэля для выполнения работы, но в итоге выбрал Микеланджело.



Микеланджело знал, что это будет сложной задачей и сначала не решался принять предложение о работе. В конце концов, он согласился, и на создание этого шедевра ему потребовалось 4 года.



8. Он проектировал укрепления для Флоренции





Страстно любящий свою родину, Микеланджело однажды имел возможность проектировать укрепления города Флоренция.



В 1527 году правящая семья Медичи была изгнана, и власть на себя взяло правительство республиканцев.



Микеланджело предложили должность начальника городских укреплений. Он создавал эскизы городских стен и изучал другие итальянские города в поисках вдохновения.



В то время это было спорно, так как Микеланджело работал на Папу Римского Климента VII (в миру Джулио Медичи), но открыто поддерживал правление республиканцев.



Папа Климент VII мог казнить Микеланджело за его действия, но вместо этого простил ему этот акт измены и даже нанял его снова.



7. Микеланджело работал с девятью разными Папами





фото: pixabay.com



Карьера Микеланджело продолжалась на протяжении 70 лет, и за это время он получил множество заказов.



На протяжении своей карьеры он работал с девятью разными Папами как над личными, так и над общественными произведениями искусства.



Микеланджело работал над крупномасштабными проектами, такими как роспись Сикстинской капеллы и ручная резьба декоративных ручек кроватей для Пап.



Его первый заказ был получен от Папы римского Юлия II, а последним Папой, для которого он работал, был Пий IV.



6. Микеланджело изобразил самого себя на картине в Сикстинской капелле





фото: pixabay.com



Микеланджело подписал только одно своё произведение искусства. Это была скульптура "Оплакивание Христа" (Pietà), его первый скульптурный шедевр.



Скульптура была так прекрасна и создана таким молодым художником, что люди не верили, что это была его работа, поэтому он выгравировал своё имя на поясе Девы Марии.



После этого его подписью на работах живописи стало изображение самого себя.

Наиболее известный автопортрет — на фреске "Страшный суд", которая находится на алтарной стене Сикстинской капеллы.



Автопортрет Микеланджело, скорее всего, нанесён на человеческую кожу, которую в руках держит Святой Варфоломей.



5. Микеланджело никогда не был женат





фото: pixabay.com



Про личную жизнь Микеланджело известно немного, но одно можно сказать наверняка: он писал любовные письма и сонеты. Было выяснено, что большинство его страстных любовных стихов было написано молодым людям.



Томмазо дель Кавальери получал от Микеланджело много романтических записок, и, похоже, тот что-то испытывал к Кавальери.



Позже, как выяснилось, Микеланджело писал сонеты Виттории Колонне, вдове. Она тоже писала стихи, и, похоже, с годами у них возникла романтическая дружба — они вместе писали сонеты.



4. Он был первым западным художником, который при жизни опубликовал свою биографию





фото: thefactsite.com



При жизни Микеланджело было написано даже две соперничающие биографии о нём. Живописец и архитектор Джорджо Вазари был первым, кто опубликовал биографию Микеланджело.



Глава о Микеланджело была частью серии биографий, основанных на жизни художника примерно в 1550 году. Микеланджело был единственным живущим на момент публикации книги художником.



Микеланджело не был впечатлён главой о себе, поэтому поручил своему помощнику Асканио Кондиви написать отдельную книгу.



Эта краткая биография была написана в 1553 году, и, как предполагается, описывала Микеланджело таким, каким он хотел себя изобразить.



3. Микеланджело жил, как бедный человек





фото: pixabay.com



Несмотря на свой усердный труд и на то, что Микеланджело был одним из самых известных художников и скульпторов в мире, он жил бедной жизнью.



Однажды он сказал своему подмастерью Кондиви: "Каким бы богатым я ни мог быть, я всегда жил жизнью бедняка". Микеланджело говорил, что он ест потому, что это нужно, и что не находит удовольствия ни в еде, ни в питье.



Его биограф Паоло Джовио однажды сказал: "У него была настолько жёсткая и грубая натура, что его домашние привычки были невероятно запущенными и лишали его потомства учеников, которые могли бы последовать за ним".



Говорят, что Микеланджело иногда спал в одежде и обуви.



Такое поведение демонстрирует, что, хотя он хорошо зарабатывал и имел возможность жить роскошной жизнью, он решил этого не делать.



2. Он работал вплоть до самой смерти





фото: thefactsite.com



Микеланджело был трудолюбивым человеком и страстно любил свою работу. Даже когда он стал слишком слаб, чтобы рисовать на месте заказа, он всё равно руководил и контролировал проекты, которые за ним числились.



Неудивительно, что после своей усердной работы он умер богатым человеком.



Его биография предполагает, что он довольствовался простой жизнью и продолжал работать из дома до самой смерти.



Он умер в 88 лет, что для того времени было весьма преклонным возрастом.



На момент смерти Микеланджело его поместье стоило 50.000 флоринов. Сегодня это эквивалентно примерно 35 миллионам долларов.



1. Статуя Давида была вырезана из забракованного куска мрамора





фото: thefactsite.com



Микеланджело знаменит своими прекрасными мраморными скульптурами и своими избирательными привычками в искусстве. Он тщательно отбирал каждый кусок мрамора для будущей скульптуры, чтобы гарантировать её долговечность.



Однако всемирно известная статуя Давида была вырезана из забракованного куска мрамора. Этот кусок был добыт в карьере, а затем оставался бесхозным на протяжении 40 лет, пока не попал в руки Микеланджело.



На мраморе уже были следы стамески, и он имел шероховатую поверхность после десятилетий воздействия окружающей среды. Но это не повлияло на решение Микеланджело вырезать из него статую Давида высотой 5,18 м.



Он начал свою 3-летнюю работу над скульптурой Давида 13 сентября 1501 года. К сожалению, недавно проведённый анализ статуи Давида показал более быстрый процесс разрушения, чем другие мраморные скульптуры того же возраста.



Считается, что изначально плохое качество мрамора означало, что его срок службы ограничен.





В заключение





фото: thefactsite.com



Микеланджело является одним из самых влиятельных художников всех времён. Его работы ежегодно восхищают тысячи туристов, а сам он является важной частью мировой истории искусства.



Микеланджело был человеком множества талантов, и человечество продолжает учиться на его технике живописи и скульптуры.

Источник : https://obiskusstve.com/2286533505612516292/

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