Самые страшные истории, загадки и преступления

Мир полон загадок, преступлений и жутких историй. Некоторые явления являются вполне объяснимыми реальными фактами, тогда как другие, возможно, стали плодом чьего-то воображения. Тем не менее они удостоились отдельной статьи в Википедии. Если вы плохо засыпаете по ночам, лучше этого не знать.

1.

Флэтвудский монстр



12 сентября 1952 года трое мальчиков наблюдали, как нечто упало на Землю. Они обнаружили существо, названное Флэтвудский монстр, окруженное туманом, испускающее пронзительное шипение. Люди, вдохнувшие туман, позже стали страдать от рвоты и судорог в течение нескольких недель.

2.

Дело Таман Шуд



1 декабря 1948 года на пляже Аделаиды в Австралии нашли мертвое тело. Никто так и не смог установить личность мужчины и причину, по которой он умер.

История стала еще более запутанной, когда в кармане его брюк обнаружили клочок бумаги, на котором было написано Tamam Shud, что на персидском означает завершенный.

3.



Эта фраза оказалась из последней страницы сборника Рубайат Омара Хайяма. Копия сборника Хайяма, которая была позже найдена, содержала шифр, который как считают, оставил мертвый мужчина.

4.

Скафизм



Скафизм считается одним из самых худших способов казни. Жертву привязывали между двух лодок, насильно поили молоком с медом, а затем покрывали этой смесью тело, и оставляли на Солнце на съедение насекомым.

5.

Крысиный король



Явление, при котором несколько крыс срослись или переплелись хвостами, смешавшись вместе с кровью, грязью и экскрементами.

Крысы растут вместе с соединенными хвостами, которые часто поломаны. Исторически, нахождение крысиного короля считали плохим предзнаменованием, ассоциирующимся с эпидемиями.

6.

Синдром Котара



Синдром Котара это очень редкое расстройство, при котором человек убежден, что он мертв или не существует.

7.

Гибель группы Дятлова



В феврале 1959 года, девять туристов исчезли на перевале Дятлова на Северном Урале. На месте размещения лагеря была обнаружена разрезанная палатка и тела без обуви и видимых следов насилия.

Следствие установило, что группа вышла из палатки внезапно и одновременно, но при этом не было признаков панического бегства. Среди версий этого события называют паранормальную активность, испытание секретного оружия и сход лавины.

9.

Погребение заживо



Погребение заживо происходит случайно или намеренно. Жертву могут закопать, ошибочно полагая, что она мертва.

Намеренное погребение заживо может быть формой пытки, убийства или казни. Боязнь погребения заживо является одной из самых распространенных фобий человека.

9.

Безмолвные близнецы



Неразлучные близнецы Джун и Дженнифер Гиббонс из Уэльса, известные также как безмолвные близнецы прожили практически всю жизнь, разговаривая только друг с другом и с младшей сестрой. Они писали книги, которые так и не смогли продать.

В конце концов, близняшки решили, что для того, чтобы одна из них могла вести нормальную жизнь, другая должна пожертвовать собой. В 1993 году Дженнифер внезапно скончалась из-за острого миокардита, хотя врачи не нашли ни яда, ни каких-либо препаратов в ее теле. Смерть девушки так и осталась загадкой, а Джун как и пообещала, стала разговаривать и вести нормальный образ жизни.

10.

Дети с черными глазами



Дети с черными глазами – это предположительно паранормальные существа, которые напоминают детей в возрасте между 6 и 16 годами с бледной белой кожей и черными глазами.

Люди рассказывали, что дети просили подвезти их, пустить в дом или пытались попрошайничать.

11.

Таррар



Таррар – это француз, живший в 18-м веке, обладавший ненасытным аппетитом. Он мог за один присест съесть еду, предназначенную для 15-ти человек, живых кошек, кукол, и однажды, не разжёвывая, проглотил целиком угря.

Несмотря на ненасытность, он был довольно худым (45 кг), но когда он ел, его живот раздувался, как огромный шар.

Причину такого обжорства так и не установили. После вскрытия хирурги обнаружили, что его пищевод сильно расширен, его печень и желчный пузырь были сильно увеличены, а его тело заполнял гной.

12.

УВБ-76



Коротковолновая радиостанция, также известная, как жужжалка, расположенная в деревне Поварово недалеко от Москвы, целыми днями транслирует короткие, монотонные звуки на частоте 4625 кГц, и изредка эти звуки сменяются голосовыми сообщениями из странных букв и цифр на русском языке.

13.

Синдром запертого человека



Состояние, при котором человек все осознает, но не может двигаться или общаться вербально из-за полного паралича почти всех произвольных мышц за исключением глаз. По сути человек заперт в своем собственном теле.

14.

Люди-тени



Люди-тени это восприятие теневых силуэтов в качестве живых фигур гуманоидной формы. В ряде религий, легенд и других системах верований описываются теневые существа или сверхъестественные сущности, как например, тени потустороннего мира.

Тот, кто наблюдал или изучал людей-теней, чаще всего рассказывает о том, что видит их краем глаза на какое-то мгновение.

15.

Роды в гробу



Такое явление происходит, когда газы, накапливающиеся внутри скончавшейся беременной женщины, вызывают посмертное рождение ребенка, выталкивая его изнутри наружу.

16.

Эвтаназия на американских горках



Эта американская горка была разработана Юлийонасом Урбонасом (Julijonas Urbonas) в качестве машины, которая убивает человека с элегантностью и эйфорией.

Трехминутная поездка на горках включает в себя медленный подъем на высоту около 500 метров и спуск по семи спиралям. Сам спуск занимает всего минуту, во время которого вы двигаетесь со скоростью около 100 метров в секунду. Последняя минута на этой горке является смертельной.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2427853071698626857/

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