Из ваших рук — хоть кофе с ядом, мэм

Видный политический деятель Великобритании Уинстон Черчилль (1874- 1965) никогда не скрывал того, что был противником женской эмансипации. Однако, открыто говорить об этом по радио или с трибуны — это одно, а говорить об этом на королевском приеме — это совсем другое.

Однажды по воле случая или благодаря точному расчету во время одного из таких приемов к Черчиллю подошла глава британских феминисток. В ту пору основными задачами прогрессивных женщин Великобритании были права на: курение, занятие фехтованием, ношение брюк и тому подобное.

Уинстон долго и внимательно слушал ее речь об ущемлении прав женщин, а затем ответил: «Мне, как мужчине, гораздо приятнее вечером на кухне получить от жены чашечку горячего кофе, чем выслушивать ее рассуждения о возможностях женщин в этом мире».

Услышав подобное из уст одного из главных лиц государства, первая суфражистка Великобритании пришла в ярость и в порыве эмоций ответила: «Будь я на месте вашей жены — я бы положила в ваш кофе яда!»

Вполне естественно, что спор на высоких тонах привлек внимание окружающих и в зале воцарилась напряженная тишина. Молчали и собеседники, испепеляя друг друга взглядом.

Молчание нарушил Уинстон Черчилль. В свойственной ему неторопливой манере он ответил: «Будь вы моей женой, мэм, я постарался поскорей выпить этот кофе».

Как говорится, все произошло в духе светского этикета, замешанном на тонком английском юморе.

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