Архангел Уриил в православии

Архангел, если переводить с греческого языка, означает «главный».

В христианской религии это - старший ангел, сущность высокого порядка.

Он способен уничтожить любого человека, колдуна, мага, нечисть и даже свойства физического мира.

Ангелы и архангелы - ближе всего к людям и дают им по вере защиту свою.

Высшая ангельская иерархия

В Православной церкви чины архангельские подразделяются на три типа. Каждую иерархию - высшую, среднюю, низшую - представляют три чина. Высшая - это православные архангелы Серафимы, Херувимы и Престолы. К святой Троице ближе всего стоят «шестокрылые» огненные Серафимы. Они пламенеют любовью к Господу и побуждают к этому остальных. После них приближенными являются Херувимы, посредством которых сияет свет Богопознания, просвещения и уразумения. За Херувимами следуют Престолы, непостижимо и таинственно носящие Бога. Они служат для того, чтобы вершилось правосудие Господа.

Средняя ангельская иерархия

Господства. Они владычествуют над всеми последующими чинами, наставляют земных помазанников Божьих мудрому управлению. Высшая ступень средней иерархии учит владеть собственными чувствами, укрощать страсти и вожделения, порабощать плоть духовности, властвовать над волей и уничтожать искушения.

Силы. Исполняют Господню волю и способны творить чудеса. Силы посылают благодать прозорливости и чудотворения Божьим угодникам, помогают православным нести послушания, дарят крепость духа, мужество, терпение.

Власти. Укрощают дьявольскую силу, отражают от людей искушения, оберегают и утверждают подвижников Божьих. Люди получают силу в борьбе со злыми и нечестивыми мыслями.

Низшая иерархия ангелов

Начала. Направляют к исполнению божественной воли, управляют Вселенной, охраняют страны, племена, народы.

Архангелы. Благовествуют о преславном и великом, раскрывают тайны веры, разумение воли Господа, пророчеств. В людях они укрепляют святую веру, просветляя ум истиной Евангелия. Именно к этой категории относится Архангел Уриил.

Ангелы. Они близки к людям, раскрывают верующим намерения Господа, наставляют на пути к святой и добродетельной жизни.

Православные догмы

В Православии принято почитать восемь архангелов. Это Гавриил, Михаил, Рафаил, Уриил, Иеремил, Варахиил, Иегудиил и Селафиил. Каждый наделён своей силой. Она может быть использована для устранения боли, исцеления, развития способностей и других целей. Верующему необходимо призвать помощника Божьего, его силу и попросить о помощи, в чём помогают иконы архангелов и молитвы.

Кто есть Уриэль - архангел Божий?

Само имя Уриил (Уриэль) означат «Свет Бога», или «Огонь Бога». Это один из самых сильных и влиятельных архангелов, также считающийся ангелом присутствия. Он в силах отразить невообразимый свет, связан с молнией, громом, электричеством. Архангел Уриил поражает внезапным действием и нередко изображается со свитком в руках, в котором содержится информация о жизненном пути.

Божественный свет, который несет людям архангел Уриил, дарит каждому верующему освещение. Оно очень важно для тех, кто заблудился на своём жизненном пути. Свет главного ангела должен применяться каждый раз, когда чувствуется потерянность, одиночество, боязнь, страх, ужас, уныние, и уж тем более - склонность к самоубийству.

Молитва архангелу

Моления ангелу, который ассоциируется с огнём Божьим, должны возноситься следующим образом:

"О, великий Архангел Божий Уриил! Ты есть сияние божественного огня и просветитель всех, кто помрачён грехами. Просвети ум, волю, сердце моё силой Святого Духа. Направь меня на путь истинного покаяния, умоли Господа Бога нашего, да убережёт меня Господь от огня геенны огненной, от всех видимых и невидимых врагов.

Святой Архангел Уриил, озаряемый светом Божественным и изобильно исполненный огня и горячей пламенной любви. Брось искру своего пламени в моё холодное сердце и озари своим светом душу мою тёмную. Аминь."

Молиться помогают иконы архангелов, которые можно приобрести в любой церковной лавке.

Физическое исцеление от молитвы

Молитва, которая возносится к архангелу, позволяет исцелить ноги, колени, бедра, органы кровообращения, способствует приливу физической активности и энергии. Уриил помогает человеку научиться внимать мудрости своего тела.

Умственное, эмоциональное, духовное исцеление от молитвы

Великие чудеса творит архангел Уриил. Молитва, обращённая к нему, даёт силы любить, дарит жизненную стойкость, храбрость, выносливость по отношению к неурядицам. Человек, верующий и молящийся, обретает желание жить, у него пропадет гнетущее душу чувство страха.

Архангел Уриил помогает людям обрести гармонию с божественным, приносит её во весь мир. Ежедневная жизнь с молитвой приобретает особую духовность.

Ветхозаветные предания

Имя архангела Уриила стало известным благодаря последней книге Ветхого Завета (III книге Ездры). Святой был послан Господом к благочестивому священнику и учёному Ездре, который жил в V в. до Рождества Христова. Он явился, дабы дать ответ о признаках и времени, когда произойдет конец света.

Ездра увидел все знамения, однако ему последовало указание. Священник должен был молиться и соблюдать семидневный пост, чтобы узнать ещё больше. После ночных бесед Архангел Уриил напоминал Ездре, чтобы он непрестанно обращался к Господу, и тогда он снова будет являться к нему.

Бог говорил со священником устами своего архангела Уриила: «Чем больше испытаний ты пройдёшь, тем больше будешь удивляться. Быстро спешит век нынешний к своему исходу и не может стать вместилищем того, что было обещано праведным в будущем. Век сей исполнен немощами и ложью».

Назначение помощника Божьего

Согласно преданию, которое сохранилось в православной церкви, святой архангел Уриил, икона которого представлена ниже, был поставлен Господом для охраны Рая, после того как из него были изгнаны Адам и Ева. Учение святых старцев повествует, что ангел, будучи сиянием и орудием огня Божественного, считается просветителем невежд, неверующих и потемнённых.

Согласно иконописному канону, принятому в Православии, святой архангел, имя которого есть "Огонь Божий", часто изображается с сияющим пламенем в левой руке и обнажённым мечом в правой.

Также даётся пояснение о его назначении. Архангел Уриил просвещает умы людские откровением истин. Это полезно самому человеку. Как носитель Господнего огня, он воспламеняет и наполняет сердца любовью к Богу, истребляя грязные привязанности земные.

Церкви архангелов

По всей России возведены церкви, которые славятся своими чудесами. Самым известным считается храм архангела Гавриила, также люди стремятся попасть в церковь архангела Михаила. Там верующие уже не раз становились свидетелями благости Господней. Говорят, что в таких намоленных местах ангелы и архангелы являлись истинным православным. И не раз.

Настенные росписи с изображением архангела Уриила можно увидеть в Храме Вознесения Господня, расположенном в Павловском Посаде, на своде церкви Папы Римского в Москве, в храме Серафима Саровского в Анапе.

Судьбоносные для России архангелы Уриил и Михаил изображены на полотне Прудона «Мщение и справедливость», хранящегося в Лувре. Уриэль с факелом знания в руках берёт под своё крыло жертву апокалипсиса - человека, который убегает от возмездия. Защита направлена против необузданного гнева архангела Михаила.

Архангел Уриэль и Россия

В нашей стране 21 ноября - это день памяти архангелов и прочих бесплотных сил небесных, но именно Уриил считается главным и персональным архангелом России. Ещё в девятнадцатом веке владыка Иннокентий увещевал народ вспомнить о нём - защитнике Севера, концентрируя внимание на том, что охрану святых мест и храмов Руси по премудрому промыслу Божьему осуществляет его непревзойденный страж - Уриэль, хранитель сияния Господнего огня.

Считается, что Уриил - покровитель царей и князей династии Рюриков со времен дома Ярослава Мудрого. В этот период в стране были распространены церкви Дмитрия Солунского и Уара (славянский аналог имени Уриил). Среди Романовых из ряда имен чаще всего встречались Михаилы, они отдавали приоритет архангелу Михаилу.

Нельзя не отметить тот факт, что с этим архангелом связано пророчество об Огненной (Красной) армии, однако это вовсе не большевики. Это то войско, на стягах которого изображен Красный крест. Пророчество говорит о величайшем пробуждении России. Оно начнётся с приобретения откровений от Господа. Когда люди получат эти дары, их невозможно будет остановить. Узнав истину, они начнут действовать, из страха и раболепия возродится неимоверная сила. Именно в нашей стране восстановится мощное духовное движение, к которому присоединятся все христиане и православные Севера, патронируемые Уриилом. В этом заключается уникальность помощника Божьего. Архангел Уриил в Православии - это покровитель и защитник России.

Заключение

Почитание святых в православной церкви такое же древнее, как сама вера. История архангелов не прекращается и по сей день, хотя и берёт свои истоки с первых времен Бытия. В образе ангелов к людям неоднократно являлся сам Бог. Такие события всегда возбуждали в верующих высокое благоговение, и места подобных явлений были и есть священны. Сотни христиан обретают надежду и светоч истинной веры, обращаясь к архангелу Уриилу в своих молениях.

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