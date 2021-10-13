План «Архив»: зачем Брежнев уничтожил останки Гитлера 

Согласно главной версии, Адольф Гитлер, его жена Ева Браун, а также семейство Геббельсов совершили самоубийство 30 апреля 1945 года в своём берлинском бункере. Покончить с жизнью все они решили по-разному: застрелившись, выпив яд или сделав всё вместе.

Неубедительное самоубийство

В теории всё звучит правдоподобно: исход Второй мировой войны был предрешён, участь её зачинщиков – предопределена. Чтобы не попасть в руки Советам, которые припомнили бы вождю Третьего Рейха все, что он натворил на Восточном фронте, партийная верхушка избрала наиболее мрачный способ попрощаться с жизнью - массовый суицид.

Такой поступок легко объяснить - у фюрера была необъяснимая боязнь, что его труп будут возить по всей Москве и он посмертно станет развлечением, "словно мартышка". Лидер нацистов якобы ещё при жизни отдал приказ сжечь своё тело и тела «товарищей по самоубийству». Последняя воля Гитлера была исполнена, обуглившиеся тела – не очень старательно, но зарыты в землю.

Спустя почти неделю, 5 мая, останки нашёл старший лейтенант Александр Панасов. Естественно, визуально определить, принадлежали ли трупы фюреру и его сподвижникам, оказалось невозможно. Впрочем,сведения о смерти фюрера стали известны уже на следующий день после его самоубийства - этой информацией в переговорах с маршалом Василием Чуйковым поделился генерал Ганс Кребс.

Но для советской власти было принципиально важно понять, что тело Гитлера, а точнее то, что от него осталось, принадлежали именно ему. Всё потому, что Сталин с подозрением отнесся к информации о самоубийстве немецкого лидера - он опасался, что в обмен на информацию Гитлер пойдет на тайный мир с союзниками и они помогут ему скрыться и перейти на нелегальное положение.

Два дела, четыре могилы

Чтобы узнать, действительно ли Гитлер совершил самоубийство, министерство государственной безопасности СССР начало своё расследование - дело об идентификации с длинным названием «Акты опознания, судебно-медицинское исследование трупов, протоколы допросов свидетелей», которое велось параллельно с делом №300919 – розыскным.

Основываясь на показаниях прислуги, патрульного и всей Рейхсканцелярии, следствие пришло к выводу, что найденный труп – действительно фюрера. Но главным доказательством стали фрагмент челюсти и кусок черепа: по ним происходило опознание Гитлера и они же помогли выяснить, как на самом деле нацистский лидер покончил с собой – принял яд, а затем застрелился.

Полученных от очевидцев свидетельств, дентокарты Гитлера и показаний его дантиста оказалось достаточно для советской власти, чтобы сделать однозначный вывод – обнаруженные останки принадлежат именно фюреру. Известно, что подтверждение подлинности тела было получено к 11 мая – и сразу же об этом доложили Сталину.

Однако советский лидер всё так же продолжал отрицать факт смерти фюрера – вероятно, он не был до конца уверен в выводах комиссии и хотел ложными наводками заставить западных "друзей" проколоться. Так, когда президент США Гарри Трумэн попросил Сталина на Потсдамской конференции в августе 1945 года, был ли Гитлер мертв, тот прямо ответил: «Нет».

Для чего это было нужно, до сих пор остаётся тайной. С одной стороны, по воспоминаниям маршала Константина Жукова, Сталин даже в личных разговорах выражал свои подозрения по этому поводу, а значит, действительно мог верить в то, что Гитлер жив. Союзникам Иосиф Виссарионович заявил, что Гитлер жив и скрывается у Франко в Испании и, что необходимо предпринять за ним рейд на другой конец Европы. Возможно, за счет этого он хотел продвинуть коммунистическую идеологию как можно дальше на Запад.

С этой целью в "Известиях" даже была опубликована статья, что Гитлер и Ева Браун были живы и здоровы и живут в запертом замке в Вестфалии. Это подразумевало соучастие со стороны британцев, ведь Вестфалия находилась в британской зоне оккупации.

Вероятно, поэтому трупы держали под охраной на территории размещения отдела контрразведки СМЕРШ и перевозили каждый раз, когда военные были вынуждены передислоцироваться. Изначально в июне 1945 года тела похоронили в районе города Бух, затем их перевезли в город Финов, после – в Ратенов. Наконец, в феврале 1946 года в городе Магдебург их закопали, как тогда казалось, окончательно.

Средство против неонацизма

Между тем конспирологические теории, согласно которым фюрер на самом деле не застрелился, а попросту сбежал из терпящей поражение в войне Германии, продолжали множиться. По одной из версий – в нацистский лагерь в Аргентине, по другой – на секретную базу в Антарктиде, или вовсе решил укрыться в Бразилии.

Во всяком случае, большинство легенд сегодня в основном сводятся к тому, что Гитлер на самом деле укрылся в Южной Америке. А вот дальнейшая его история не ясна. По одним данным, он был похоронен в 1973 году в Парагвае – такую версию выдвинул бразильский журналист Марсело Нетто. По другим, фюрер и вовсе здоров, живёт по поддельному паспорту на имя Германа Гюнтерберга и уже справил своё 130-летие.

Такие слухи, естественно, могли вдохнуть в идеологию нацизма новую жизнь. К тому же в Европе уже к 70-80-м годам началось укрепление позиций правых и неонацистов. И советские власти, видимо, это осознали.

В 1970 году было решено в прямом смысле стереть в пыль останки Гитлера. Так появился план «Архив», утверждённый на самом высшем уровне – генсеком Леонидом Брежневым.

Осуществлена операция была в несколько этапов. Сначала под видом раскопок уникальной библиотеки над захоронением в Магдебурге была установлена палатка. Под её прикрытием тела фюрера, его жены и Геббельсов 4 апреля 1970 года были извлечены, всё делалось в условиях строжайшей секретности, ночью. Обнаруженные останки были сложены в специально подготовленные ящики, вывезены в район учебных полей сапёрного и танкового полков группы советских войск в Германии и сожжены, перемолоты в пепел, а утром 1970 года – выброшены в реку Бидериц.

Уничтожено было всё, кроме двух значимых частей – фрагмента челюсти и осколка черепа с дыркой от пули. Их было решено сохранить как существенные доказательства. Сейчас зубы находятся под присмотром в Федеральной службе безопасности, головная кость – в Госархиве.

Правда у всех разная

Сомневающихся в правдивости российской версии – а сегодня с точки зрения ФСБ принадлежность частично сохранившихся останков Гитлеру доказана – находится немало. В ведомство регулярно поступают запросы на изучение челюстей, особо настаивают при этом на проведении ДНК теста, который пока что так и не был сделан.

Но учёные убеждены, что генетическая экспертиза ничего не даст. Да и последний полный научный анализ останков, проведённый французскими учёными, не оставляет места для сомнений. Результаты исследования были опубликованы в мае 2018 года в журнале European Journal of Internal Medicine.

Для того чтобы установить принадлежность челюсти и кости, учёные провели их морфологическое исследование, исследование при помощи электронного микроскопа и элементный анализ. В результате было установлено полное сходство останков с рентгеновскими снимками, сделанными врачами Гитлера за год до смерти и данными аутопсии.

Вместе с тем даже самое полное исследование останков фюрера наверняка не сможет прекратить спекуляции на тему его смерти. Так что вопрос, что случилось с останками Гитлера на самом деле, вероятно, будет задаваться ещё не раз.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Сегодня только наивные и доверчивые люди могут верить в то,что величайший злодей современности Гитлер покончил собой и ,что еще более неправдоподобно, не приказал сжечь свой труп, чтобы тем самым предотвратить издевательство и глумление над своим трупом !

Что касается того, что последняя воля Гитлера была исполнена и обуглившиеся его тело не очень старательно было зарыто в землю, то этот миф легко рушится , внимательно приглядевшись к фото выше, где на якобы трупе Гитлера вообще незаметно следов обугливания !

Однозначно, имея колоссальные возможности и средства, Гитлер легко сбежал и спокойно доживал свой век в нескольких заранее приготовленных убежищах в разных странах !Именно об этом лишний раз свидетельствует операция «Архив», утверждённая на самом высшем уровне – генсеком Леонидом Брежневым. Безусловно, эта операция была произведена не для якобы предотвращения разжигания нацистской идеологии, а в первую очередь для уничтожения останков, не принадлежащих Гитлеру !Подобное ,безусловно,связано с тем, что фрагмент челюсти и дырку в черепе легко подделать.Кроме того, больше всего подозрений вызывают заявления советских учёных о нецелесообразности проведения генетической экспертизы, которая является самой достоверной экспертизой !

Важно также отметить, что Вадим Ильин, автор книги «Тайны смерти великих людей», назвал Ханну Райч одной из самых фанатично преданных Гитлеру женщин, которая, беспокоясь за судьбу любимого фюрера, предложила ему покинуть окруженный Берлин. Райч доказала, что эта с миссия ей по плечу, сумев в самом конце апреля 1945 года прилететь в Берлин. Действительно,как выразился Рафаэль Гругман, автор книги «Женщина и война», Ханна Райч совершила 26 апреля 1945 года настоящий подвиг, когда она пробилась через плотный огонь и благополучно посадила самолет, пусть и с множеством повреждений, неподалеку от Бранденбургских ворот. Однако Гитлер ответил Райч отказом,поскольку посчитал подобное спасение довольно опасным. В свою очередь, если верить изданию «Who's Who in Nazi Germany» (Robert S. Wistrich), Ханна заявила о том, что она хочет остаться в бункере и умереть вместе с нацистским лидером. Но Гитлер и этого предложения не принял.

Существуют сведения о том, что Гитлер сумел покинуть Германию на подводной лодке, перебравшись в Аргентину!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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