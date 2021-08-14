Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. Любовь является главной особенностью его духовного облика. Весь жизненный путь апостола - служение Любви.

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, Иоа́нн Зеведе́ев (ивр. «Йоханан»), был братом святого Иакова, сыном Зеведея и Саломии. Родиной Иоанна Богослова была Вифсаида. Заведей обладал некоторым состоянием, имел работников, занимался рыболовным промыслом и был не малозначительным членом иудейского общества. Саломия была дочерью от первого брака святого Иосифа Обручника, она также упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом. Таким образом, Иоанн приходился Господу Иисусу Христу племянником.

Первоначально он был учеником Иоанна Крестителя. Он первый последовал за Спасителем вместе с Андреем Первозванным. Однако постоянным учеником Господа Иоанн Богослов стал после чудесного улова рыб на Геннисаретском озере, когда Спаситель Сам призвал его вместе с его братом Иаковом.

Апостол Иоанн был особенно любим Спасителем за жертвенную любовь и девственную чистоту. Вместе с Петром и братом Иаковом апостол Иоанн удостоился особенной близости к Спасителю, он находился при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни.

Апостол Иоанн присутствовал при воскрешении дочери Иаира, видел Преображение Господа, слышал беседу о знамениях Его второго пришествия, был свидетелем Его Гефсиманской молитвы. Во время Тайной вечери апостол Иоанн припадал к груди Иисуса. Церковная традиция единодушно отождествляет Иоанна Богослова с учеником, «которого любил Иисус». «Грудь» по-церковнославянски – «перси», вероятно, отсюда происходит наименование Иоанна Богослова наперсником Спасителя, в последствие это слово становится нарицательным для обозначения человека, особенно кому-либо близкого.

По преданию Иоанн Богослов вместе с Петром последовал за Спасителем после его ареста и, пользуясь старым знакомством, прошёл сам и провёл Петра во двор дома первосвященника Анны. Иоанн Богослов неотступно следовал за Учителем по всему Крестному пути, скорбя всем сердцем. Из всех апостолов об одном лишь Иоанне Богослове говорится, что он стоял на Голгофе у креста Спасителя, не заботясь о собственной безопасности. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: «Се Мати твоя». С этого времени апостол Иоанн, как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

Ему были свойственны спокойствие и глубина созерцания в сочетании с горячей верностью, а нежная и безграничная любовь граничила у него с пылкостью и даже некоторой резкостью. Сердечные порывы его иногда доходили до такой бурной ревности, что Христос вынужден был умерять их, как несогласные с духом нового учения. Предполагают, что за эту пламенную ревность и назвал Спаситель апостола Иоанна и его родного брата Иакова «сынами грома» (Воанергес). Для него не существовало раздвоенности. Он считал, что можно принадлежать либо Христу, либо дьяволу, среднего состояния быть не может. В то же время он обнаруживал редкую скромность и, несмотря на свое особенное положение любимого ученика, он не выделялся из ряда других учеников Спасителя.

Согласно преданию, после Успения Божией Матери апостол Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Эфес и другие Малоазийские города для проповеди Евангелия, взяв с собой своего ученика Прохора. Они отправились в путь на корабле, который потерпел крушение во время сильной бури. Все участники плавания кроме Иоанна Богослова через некоторое время были волнами выброшены на берег, он же, проведя в морской пучине около двух недель, чудесным образом был найден Прохором на берегу недалеко от города Эфес живым и невредимым.

Находясь в городе Эфесе, апостол Иоанн непрестанно проповедовал язычникам учение Христа. Проповедь его сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днём.

В Эфесе апостолы Иоанн и Прохор нанялись на работу в общественную баню, владелицей которой была злая и грубая женщина, по имени Романа. По языческому обычаю, в основание этой бани были закопаны живыми юноша и девушка. С тех пор в ней жил бес и каждый год кого-нибудь топил. В тот год утоплен был отрок по имени Домн. Отец не вынес смерти сына и от горя скончался. Романа, по злобе своей, во всем обвинила Иоанна, который работал истопником. Она стала кричать, что юноша скончался от угара, и в итоге заявила, что если Иоанн не воскресит Домна, то умрет сам. Неописуемым был ужас Романы, когда Иоанн, помолившись, воскресил не только юношу, но и его отца. Затем он именем Христа связал беса и изгнал его из города. Это чудо настолько потрясло Роману и жителей Эфеса, что многие горожане сразу же обратились ко Христу.

При императоре Домициане (81-96 гг.) апостол Иоанн был вызван в Рим, как единственный оставшийся в живых апостол, и по приказанию этого гонителя христиан был приговорен к смертной казни. Апостол выпил предложенную ему чашу со смертельным ядом и остался живым по слову Христа: «и если что смертоносное выпьют, не повредит им» (Мк. 16:18), затем брошен в кипящее масло, но сила Божия и тут сохранила его невредимым.

После этого апостола Иоанна сослали в заточение на полупустынный остров Патмос в Эгейском море. На судне находились царские вельможи, сын одного из них, играя, упал в море и утонул. Вельможи стали просить Иоанна о помощи, но он отказал им, узнав, что они чтят языческих богов. Но утром, из жалости, Иоанн помолился Богу, и волна выбросила юношу на корабль.

Апостол Иоанн Богослов, проповедующий на острове Патмос во время вакханалий (Ф.Моллер.1856)

На острове Патмос жил волхв Кинопс, который общался с нечистыми духами. Местные жители почитали Кинопса, как бога. Когда апостол Иоанн стал проповедовать Христа, жители острова призвали волхва Кинопса отомстить Иоанну. Апостол разоблачил бесовство Кинопса, и по молитве Иоанна морская волна поглотила волхва. Народ, поклонявшийся Кинопсу, трое суток ждал его у моря, изнемогая от голода и жажды, а трое детей умерло. Апостол Иоанн, помолившись, исцелил больных и воскресил умерших. Его проповедь, сопровождавшаяся многими чудесами, привлекла к нему всех местных жителей, принявших святое крещение.

Однажды на Патмосе во время молитвы в уединенной пещере ему было откровение о судьбе мира. Предание так описывает это событие: «Гора заколебалась, загремел гром, Прохор в страхе упал на землю. Апостол Иоанн поднял его и приказал записывать то, что он будет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь, Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель», - возвещал Дух Божий через святого апостола.» Так, около 67 года, была написана Книга Откровения (Апокалипсис) святого апостола Иоанна Богослова, символически описывающая события, которые должны произойти в конце времен. Это особая книга, исполненная мистической глубины, силы и образности. Из всех книг Нового Завета ее одну не читают вслух на православных службах. Текст Откровения Иоанна Богослова не включен в годовой круг богослужения. Над символами Апокалипсиса люди размышляют веками, и все же его смысл полностью откроется лишь во время Второго Пришествия Христова.

Четыре всадника Апокалипсиса

Та пещера, в которой Апостол получил Откровение, сейчас находится под строениями монастыря Апокалипсиса и является храмом в честь апостола Иоанна Богослова. И поныне в пещере паломникам показывают место, на котором во время сна покоилась голова Апостола, а также место, где обычно лежала его рука. В потолке пещеры видна та самая тройная расщелина, сквозь которую до него донесся "громкий голос, как бы трубный", возвещавший откровение.

Монастырь св.Иоанна Богослова на о.Патмос

Стены монастыря св.апостола Иоанна Богослова на о.Патмос

Внутри монастыря св.Иоанна Богослова

Пещера Апокалипсиса

После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Эфес, где написал Евангелие. Это было важно потому, что к концу первого века в христианском мире распространилось несколько активных религиозных течений, которые отрицали божественную сущность Спасителя.

Евангелие от Иоанна издревле называли духовным, в нем преимущественно содержатся беседы Господа о глубочайших истинах веры - о воплощении Сына Божия, о Троице, об искуплении человечества, о духовном возрождении, о благодати Святого Духа и о Причащении. Иоанн с первых слов Евангелия возносит мысль верующего на высоту божественного происхождения Сына Божия от Бога Отца: «В начале было Слово и Слово было к Богу и Бог был Слово». (Ин. 1:1) Цель написания своего Евангелия апостол Иоанн выражает так: «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол Иоанн написал три послания, которые вошли в состав новозаветных книг, как Соборные (то есть окружные послания). В них он проповедует любовь к Богу и ближним, сам являясь для окружающих примером любви.

Церковное Предание сохранило трогательную историю, показывающую, какой любовью было преисполнено его сердце. При посещении одной из малоазийских церквей Апостол Иоанн в числе слушавших его слово заметил юношу отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его особому попечению местного епископа. Впоследствии этот юноша сблизился с плохими товарищами, развратился и сделался главарем шайки разбойников. Апостол любви, узнав об этом от епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен ими. Он не пытался освободиться и лишь сказал: «Отведите меня к вашему главарю. Я пришел повидаться с ним». При виде Апостола Иоанна тот крайне смутился и бросился бежать от него. Иоанн устремился за ним: «Сынок, сынок, что ты бежишь от своего отца!» Словами любви он ободрил его, сам привел его в церковь, делил с ним труды покаяния и не успокоился, пока совершенно не примирил его с Богом.

В последние годы своей жизни Апостол говорил только одно наставление: «Детки, любите друг друга». Ученики спросили его: «Почему ты повторяешь одно и то же?» Апостол ответил: «Это самая необходимая заповедь. Если ее исполните, то весь Христов закон исполните».

Но любовь святого Иоанна к людям превращалась в пламенную ревность, когда он встречал лжеучителей, развращавших верующих. Однажды в общественной бане он встретил еретика Керинфа, который отвергал божество Господа Иисуса Христа. «Пойдем скорее отсюда, - сказал апостол бывшему с ним ученику, - я боюсь, как бы не обрушилось на нас это здание.»

Апостол Иоанн Богослов скончался в Ефесе уже в начале 2 века, предположительно в возрасте ста пяти лет. Обстоятельства смерти апостола Иоанна необычны и даже загадочны. По настоянию апостола Иоанна семь самых близких его учеников похоронили его в крестообразной могиле, причем живым, накрыв лицо платом: «…привлеките матерь мою землю, покройте меня!» Те не осмелились нарушить просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не оказалось. Прохор пишет: «Тогда мы вспомнили слова Господа, сказанные апостолу Петру: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе [до того]?» (Ин. 21:22) Это событие как бы подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, а останется жить до Второго пришествия Христова и обличит Антихриста. Тление не коснулось тела апостола – этого удостаивалась лишь Богородица, Илия и Енох.

Литургия на месте погребения Иоанна Богослова (Турция)

Прохор сообщает также, что ежегодно 8 мая, на протяжении многих лет, могила источала миро - тонкий слой праха (или «манны»),- и люди исцелялись от болезней по молитвам святого евангелиста Иоанна.

Орел - символ высокого парения Богословской мысли - иконографический знак евангелиста Иоанна Богослова. Из учеников Христовых только ему Святая Церковь дала наименование Богослова, как тайнозрителю Судеб Божиих.

Апостол Иоанн Богослов. Полноростовой эксиз к росписи ХХС

Тропарь, глас 2

Апостоле Христу Богу возлюбленне, / ускори избавити люди безответныя, / приемлет тя припадающа, / Иже падша на перси приемый; / Егоже моли, Богослове, / и належащую мглу языков разгнати, прося нам мира и велия милости.

Кондак, глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть? / Точиши бо чудеса, и изливаеши исцеления, / и молишися о душах наших, / яко богослов и друг Христов.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2279366399367580243/

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