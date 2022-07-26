10 намеков мужчине, что женщина его разлюбила: обратного пути уже нет

Печальная правда об отношениях заключается в том, что они редко когда бывают совершенными. Есть много случаев, когда пары терпят неудачу и не могут пронести свою любовь сквозь всю свою жизнь.

Чем раньше вы сможете выявить проблемы в своих отношениях, тем легче вам будет двигаться дальше. Если вы можете обнаружить ранние признаки того, что ваша женщина разлюбила вас, это будет полезным для вас в будущем!

1. Она больше не заботится о вас

Вы чувствуете, что она больше особо не заботится о вас и ее привязанность к вам постепенно угасает. Может сложиться впечатление будто она потеряла интерес к жизни в целом, но, по правде говоря, она потеряла интерес только к своему партнеру. Как будто все жизненные силы, которые когда-то были в ее жизни, внезапно исчезли, и вы не знаете, что с этим делать.

2. Она больше не отмечает, что вы хорошо выглядите

Изначально физическое влечение — это то, что привлекло вас. Она говорила вам, что вы хорошо выглядите, когда вы только начали встречаться. Но, все эти комплименты начали исчезать, и теперь практически ничего не осталось. У нее больше нет такого физического влечения к вам.

3. Она перестает работать над отношениями

Она видит, что ваши отношения умирают и увядают, и она не прилагает никаких усилий, чтобы спасти их от медленной и мучительной смерти.

У нее больше нет терпения, чтобы разрешать какие-либо затяжные споры.

4. Ваше общение сокращается

Общение является основой любых прочных отношений. Когда у вас и вашей женщины больше не бывает долгих и содержательных разговоров, это означает, что вы, вероятно, потеряли интерес друг к другу и что ваша искра умирает.

5. Она действует сама по себе, независимо от вашего мнения

Ваши мысли и чувства уже не волнуют их. Она будет делать то, что хотят, независимо от того, как вы будете к этому относиться. Если ее действия в конечном итоге причиняют вам боль, это просто значит, что она больше вас не любит.

6. Она не выражает благодарность за ваши романтические жесты

Она обычно прыгала от радости всякий раз, когда вы приносили ей подарки или цветы. Однако теперь на все ваши жесты она отвечает не более чем безразличием.

7. Вы всегда являетесь инициатором разговоров

Если вам кажется, что вы тот, кто прилагает усилия, чтобы инициировать разговоры, тогда это действительно повод для волнения. Если бы она действительно любила вас, она охотно хотела бы поговорить с вами о чем-нибудь. Она охотно обращалась бы к вам за вашими советами, мнениями и тд.

8. Она не прилагает усилий, чтобы вы чувствовали себя особенным

Она любила делать романтики для вас, а теперь все изменилось. Она уже не заботится о том, чтобы вы чувствовали себя особенными.

9. Она перестает требовать от вас внимания, и сама перестает обращать на вас внимание

Раньше она постоянно просила постоянного общения с вами в течение дня. Теперь, она едва признает ваше существование. Она также не просит вас уделять ей больше внимания, потому что она чувствует, что ей больше этого не нужно.

10. Физическая близость — редкость

Поцелуи, объятия и тд. — все это в прошлом. Когда ваш интим сходит на нет, можете быть уверены, что ваша женщина больше вас не любит.

Источник : https://test.temaretik.com/2531543627485678237/

А вы знали об этом?

Практикуемый аборигенами Северо-Восточной Австралии ритуал , покажется европейцам очень смелым, хотя и совершенно безопасным. При знакомстве мужчине пожимают не руку, а… пенис. Мужской половой орган символизирует для аборигенов силу и жизненную энергию, поэтому такое странное, на первый взгляд, приветствие является одновременно и проявлением уважения, и проверкой «на прочность».

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Письма великих мужчин: вот как надо признаваться в любви (https://otari.mirtesen.ru/blog/43509777151/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!