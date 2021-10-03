От идеального пионера до идеального бандита

Сегодняшние молодые люди его уже не помнят. Но в советские времена его знала вся страна. По его образу учили и воспитывали подрастающее поколение, девчонки со всей страны писали ему письма с признанием в любви. Он был образцом, идеалом советского пионера. А закончил свою жизнь уголовным авторитетом, терроризирующим и грабящим людей.

Сергей Шевкуненко родился в 1959 году в интеллигентной, творческой семье. Родители работали на «Мосфильме», отец директором «Второго творческого объединения», мать ассистентом режиссера. Поздний и долгожданный ребенок. Отец Юрий Шевкуненко долго ждал сына и наследника, когда Сережа родился, даже написал посвященную ему пьесу «Сережка с Малой Бронной». К этой пьесе была написана песня, ставшая культовой «Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой», которую исполнял Марк Бернес.

Когда Сереже было четыре года, от рака умер его отец. Мать Полина Васильевна осталась с двумя детьми. Друг Юрия Шевкуненко, Эльдар Рязанов помог ей вернуться на «Мосфильм». С этого время киностудия стала для Сергея вторым домом. А первым была улица, район «Мосфильма» в котором проживала семья. С одной стороны он был очень талантливым ребенком, творческие гены родителей действовали, рано научился читать и писать.

Поклонники рассказывают совсем фантастические вещи: в восемь лет он прочел «Сагу о Форсайтах» и понял ее.



А с другой стороны мальчишка был совершенно неуправляем, постоянно околачивался на улице, участвовал во всех пацанских драках и разборках на районе, рано познакомился с водкой и куревом. В мальчишеских хулиганских группировках пользовался непререкаемым авторитетом у сверстников, и пацанов старших возрастов. Об этом свидетельствует и его уличное прозвище. В начале она была производной от фамилии – «Шева», затем трансформировалась в «Шеф».



В 1972 году вместе со своим мужем-евреем уезжает в Израиль старшая сестра Ольга (1945 года рождения). Отъезд сестры, которая была для Сергея непререкаемым авторитетом, окончательно испортил его характер. Он начал плохо учится, связался с дурной компанией, неоднократно имел приводы в милицию.

Чтобы хоть как-то отвлечь подростка от влияния улицы, мать его уговорила пойти на киношные пробы, надеялась, что он получит эпизодическую роль. Но Сергей понравился писателю Анатолию Рыбакову, и тот потребовал, чтобы мальчишку взяли на главную роль Миши Полякова, в фильме «Кортик», который снимался по его книге. Вскоре последовало продолжение – «Бронзовая птицы». Сергей Шевкуненко стал самым известным мальчишкой в Советском Союзе. И фильмы то неплохие, и снялся он в них отлично. Сергей становится суперпопулярным, кумиром всех школьников и особенно школьниц, образцом идеального пионера.



От режиссеров сыплются предложения. После первых двух фильмов, он на одном дыхании снимается в картине «Пропавшая экспедиция». Но трудный характер подростка стал проявляться и на съемочной площадке и режиссер Дорман отказался снимать его в продолжение фильма.

Продолжалась его и уличная жизнь, он связался с уголовной шпаной и криминалом, пьянствовал, шмонал сверстников, постоянно вступал в драки. И последствия вскоре сказались. После организованной групповой драки «район на район» его определяют в специальное ПТУ для трудновоспитуемых подростков. А через несколько месяцев, будучи сильно выпившим, Сергей сцепился с прогуливающимся во дворе собачником. Хотел приласкать понравившуюся овчарку, хозяин стал отгонять нетрезвого юношу, за что был сбит с ног и избит ногами. По статье «хулиганство с особой дерзостью и жестокостью» Шевкуненко посадили на год в детскую колонию. После отсидки устроился на «Мосфильм» рабочим-осветителем, но и там не прекратил пьянствовать и дебоширить. Однажды когда выпивающей бригаде не хватило «догнатся», Шевкуненко взломал буфет киностудии и утащил водку и закуску. Новый срок в четыре года он не отсидел, через год был освобожден за примерное поведение. Снова по протекции матери устроился на киностудию. А на районе сколотил банду из местных юнцов, которая занималась кражами и грабежами прохожих.



В декабре 1981 года в своей квартире была застрелена известная советская киноактриса Зоя Федорова. Следствие проверяла причастность Сергея Шевкуненко к убийству – его мать была близкой подругой актрисы, та хорошо знала Сергея и могла спокойно открыть ему дверь. И хотя дело против Шевкуненко было закрыто за недостатком улик, некоторые оперативники уверены, что без него не обошлось – либо был наводчиком, либо вообще участвовал в ограблении и убийстве. Дело Зои Федоровой до сих пор числится нераскрытым.

В 1982 году новый срок, на этот раз за хранение наркотиков. В лагере к четырем годам добавили еще полтора за отказ сотрудничать с администрацией и попытку побега. Из зоны он вышел в 1988 году инвалидом II группы — подхватил туберкулез в открытой форме. Жил и лечился в Смоленске у родственников. И хотя путь в Москву ему как рецидивисту был закрыт, часто навещал первопрестольную, особенно свой родной район «Мосфильма». Там познакомился и женился на 20-летней девушке Елене. Но и семейная жизнь не исправила киношного пионера – новый срок, за хранение огнестрельного оружия. Через два месяца после освобождение опять тюрьма, на этот раз для особо опасных преступников – знаменитый Владимирский централ. Отбывал срок за кражу и сбыт старинных икон. В общем, полная воровская романтика: украл, выпил, в тюрьму. Из своих 36 лет, 14,5 он провел за решеткой. Один из оперативников вспоминал, что в уголовном мире за ним утвердилась кличка «Артист». Ни одно из его преступлений не отличалось особой выдумкой, однако поражало жестокой дерзостью и своеобразным «артистизмом» исполнения. Внешне он тоже изменился, смотрел исподлобья и холодно-пугающе улыбался, так улыбаются матерые преступники.



С началом 90-х для матерого уголовника «Артиста» наступает самое время. Благодаря своим лидерским качествам, сильному характеру он еще в тюрьме становится авторитетным «положенцем». В криминальной иерархии выше только вор в законе. Выйдя на свободу, он сколачивает «Мосфильмовскую ОПГ», берущую под контроль весь прилегающий к киностудии район и улицы. Банда занимается рэкетом предпринимателей, торговлей наркотиками, угоном автомобилей, махинациями с недвижимостью, рейдерской деятельностью отжимая у людей квартиры. Сам Шевкуненко получает свою авторитетную детскую кличку «Шеф» и по слухам сильно подсаживается на наркотики.

Финал наступил 11 февраля 1995 года. Шевкуненко возвращался домой. У подъезда отпустил машину и охрану и шагнул в дверной проем… А там его поджидал киллер. Первая пуля ранила «Шефа» в живот, но он успел заскочить в лифт. Соседи слышали как киллер крича «Стой падла! Все равно убью!» кинулся за ним по лестнице. Сергей успел забежать в квартиру, но в спешке оставил ключи в замке двери. Убийца воспользовался этим и стал ломится в дверь. На шум выскочила 73-летняя мать Шевкунова. Киллер в полуоткрытую дверь выстрелил в нее. Женщина упала замертво. Сергей с криком «Суки! Что же вы делаете» бросился на убийцу, но три выстрела в упор остановили его. Похоронили их вместе, рядом с могилой отца.

Убийство осталось нераскрытым. В те времена как раз шел криминальный раздел Москвы. По одной версии это сделал киллер из «казанской» группировки, по другой убийца был из коррумпированной милицейской группировки. И тем и тем авторитетный «Шеф» сильно мешал.

Так закончилась жизнь человека с блестящими задатками и артистическим талантом, которые он угробил водкой и наркотиками. Пионер вырос и стал бандитом.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Катынь — кровавый подрыв польской государственности «палачом народов» Сталиным(https://otari.mirtesen.ru/blog/43852877159/)

Кто зачал величайшего злодея современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/)

Как Ленин, ненавидящий русский народ, разрушил Великую Российскую империю(https://otari.mirtesen.ru/blog/43419139633/)