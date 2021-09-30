7 вещей, которые категорически запрещают делать израильским солдатам

Любая армия – это отнюдь не курорт, несмотря на то, что она (как и флот) в некоторых случаях позволяет посмотреть мир, познакомиться с интересными людьми, а также уничтожить их, если прикажет Родина.

Израиль - небольшая страна, но имеющая при этом весьма «активные» вооруженные силы в виду понятных политических причин. Так как ЦАХАЛ практически постоянно участвует в вооруженных конфликтах, в армии Израиля действуют особенно жесткие правила.

1. Запрет на фотографии

Все фото только от журналистов.

В Сети можно увидеть огромное количество фотографий с израильскими солдатами. Абсолютное большинство данных снимков на самом деле сделано военными журналистами, а их публикация одобрена командованием ЦАХАЛ. Солдатам и офицерам категорически запрещено фотографироваться, а также выкладывать любые снимки во время прохождения военной службы. Исключение составляют только ушедшие в увольнение.

2. Ограничение на кипы

На кипу есть ограничения.

Кипа является предметом религиозного иудейского гардероба. В особых ситуациях бойцам ЦАХАЛ в принципе запрещают носить кипы. Во всех остальном же армия относится уважительно к религиозным воззрениям граждан, однако в этом случае есть важное ограничение.

3. Запрет на политические разговоры

Кипа должна быть простой, не привлекающей внимания, а самое главное, на ней должны отсутствовать какие-либо надписи. В том числе не должно быть этикетки.

Никакой политика.

Во время службы в ЦАХАЛ бойцам всячески запрещается высказывать свою точку зрения по поводу политики Израиля. Солдаты не должны вести разговоры на политические темы, обсуждать деятельность политиков и партий. Запрещено даже ставить «лайки» социальных сетях под постами, имеющими соответствующую тематику. Касается это не только оппозиционных точек зрения, но и вполне проправительственных. Солдат ЦАХАЛ должен быть аполитичным.

4. Запрет на попутки

Только армейский или общественный транспорт.

Военнослужащие ЦАХАЛ не имеют права путешествовать по стране автостопом. Данное правило было введено после нескольких похищений солдат и офицеров различными группировками боевиков именно таким образом. Само собой, необходимо это в первую очередь для обеспечения безопасности самих военнослужащих.

5. Запрет на азартные игры

Никаких азартных развлечений.

Само собой подобный запрет есть почти во всех армиях, однако в ЦАХАЛ за азартные игры наказывают особенно жестко. Впрочем, военнослужащим, желающим скоротать досуг предлагают альтернативу в виде неазартных настольных игр, в том числе шахмат, нард, шашек и много другого.

6. Запрет на наушники

Всегда бдительный.

Бойцам ЦАХАЛ не запрещено в свободное время слушать музыку и смотреть фильмы, однако они не имеют права делать этого в двух наушниках. По уставу израильской армии, одно ухо солдата должно быть всегда свободным и слышать, что происходит вокруг.

7. Запрет на верхнюю пуговицу

Всегда расстегнута.

Это правило кажется весьма странным, однако солдатам армии Израиля запрещается застегивать верхнюю пуговицу. Такое правило действует в войсках вовсе не из-за климата. Верхняя пуговица используется для того, чтобы сообщить о ЧП в ситуации, когда рассказать окружающим о случившемся вербальным способом – возможности нет. Кроме того, верхняя пуговица застегивается на кителях погибшим товарищей во время похорон.

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