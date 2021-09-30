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7 вещей, которые категорически запрещают делать израильским солдатам

Любая армия – это отнюдь не курорт, несмотря на то, что она (как и флот) в некоторых случаях позволяет посмотреть мир, познакомиться с интересными людьми, а также уничтожить их, если прикажет Родина.

Израиль - небольшая страна, но имеющая при этом весьма «активные» вооруженные силы в виду понятных политических причин. Так как ЦАХАЛ практически постоянно участвует в вооруженных конфликтах, в армии Израиля действуют особенно жесткие правила.

7 вещей, которые категорически запрещают делать израильским солдатам

1. Запрет на фотографии

Все фото только от журналистов. /Фото: okayno.club.

Все фото только от журналистов.

В Сети можно увидеть огромное количество фотографий с израильскими солдатами. Абсолютное большинство данных снимков на самом деле сделано военными журналистами, а их публикация одобрена командованием ЦАХАЛ. Солдатам и офицерам категорически запрещено фотографироваться, а также выкладывать любые снимки во время прохождения военной службы. Исключение составляют только ушедшие в увольнение.

2. Ограничение на кипы

На кипу есть ограничения. /Фото: vosizneias.com.

На кипу есть ограничения.

Кипа является предметом религиозного иудейского гардероба. В особых ситуациях бойцам ЦАХАЛ в принципе запрещают носить кипы. Во всех остальном же армия относится уважительно к религиозным воззрениям граждан, однако в этом случае есть важное ограничение.

Кипа должна быть простой, не привлекающей внимания, а самое главное, на ней должны отсутствовать какие-либо надписи. В том числе не должно быть этикетки.

3. Запрет на политические разговоры

Никакой политика. /Фото: tula.kp.ru.

Никакой политика.

Во время службы в ЦАХАЛ бойцам всячески запрещается высказывать свою точку зрения по поводу политики Израиля. Солдаты не должны вести разговоры на политические темы, обсуждать деятельность политиков и партий. Запрещено даже ставить «лайки» социальных сетях под постами, имеющими соответствующую тематику. Касается это не только оппозиционных точек зрения, но и вполне проправительственных. Солдат ЦАХАЛ должен быть аполитичным.

4. Запрет на попутки

Только армейский или общественный транспорт. /Фото: makan.org.il.

Только армейский или общественный транспорт.

Военнослужащие ЦАХАЛ не имеют права путешествовать по стране автостопом. Данное правило было введено после нескольких похищений солдат и офицеров различными группировками боевиков именно таким образом. Само собой, необходимо это в первую очередь для обеспечения безопасности самих военнослужащих.

5. Запрет на азартные игры

Никаких азартных развлечений. /Фото: communitarian.ru.

Никаких азартных развлечений.

Само собой подобный запрет есть почти во всех армиях, однако в ЦАХАЛ за азартные игры наказывают особенно жестко. Впрочем, военнослужащим, желающим скоротать досуг предлагают альтернативу в виде неазартных настольных игр, в том числе шахмат, нард, шашек и много другого.

6. Запрет на наушники

Всегда бдительный. /Фото: webpark.ru.

Всегда бдительный.

Бойцам ЦАХАЛ не запрещено в свободное время слушать музыку и смотреть фильмы, однако они не имеют права делать этого в двух наушниках. По уставу израильской армии, одно ухо солдата должно быть всегда свободным и слышать, что происходит вокруг.

7. Запрет на верхнюю пуговицу

Всегда расстегнута. /Фото: erepublik.com.

Всегда расстегнута.

Это правило кажется весьма странным, однако солдатам армии Израиля запрещается застегивать верхнюю пуговицу. Такое правило действует в войсках вовсе не из-за климата. Верхняя пуговица используется для того, чтобы сообщить о ЧП в ситуации, когда рассказать окружающим о случившемся вербальным способом – возможности нет. Кроме того, верхняя пуговица застегивается на кителях погибшим товарищей во время похорон.

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