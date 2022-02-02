Основные признаки депрессии у мужчин

Если верить специалистам из ВОЗ, депрессия – это далеко не выдумка ванильных барышень, каковой ее принято считать в современном обществе. Это опасное и распространенное психологическое заболевание с устрашающей статистикой. Психологи и психиатры на страже здоровья людей пришли к выводу, что мужская депрессия значительно отличается от женской. И в этом случае все обстоит намного хуже, чем у прекрасной половины населения.

Существует несколько признаков, исходя из которых, можно понять, что у представителя мужского пола депрессия. В этой статье мы детально расскажем вам об основных «звоночках» этого заболевания, которые помогут вам вовремя распознать это расстройство и обратиться к специалисту.

1. Перепады настроения

Согласитесь, перепадам настроения подвержен каждый. Бывает так, что прямо с утра все идет, не так как обычно. Психически здоровый человек вполне адекватно воспримет такую ситуацию, просто потому что, такое иногда случается, но вот мужчина, который страдает от депрессии, будет подавлен на протяжении целого дня. Мелкие неурядицы и бытовые проблемы могут выбить его из колеи надолго. Постепенно, как слоеный пирог, друг на друга будут наслаивается злость, раздражение, апатия, усталость.

Человек перестанет нормально питаться, и, временами, такое состояние может вылиться в психосоматическую боль в разных участках тела.

В основном, мужчины склонны работать на износ, и такие гонки за карьерой и деньгами могут привести к колоссальным проблемам, которые обрушатся на человека со скоростью лавины. Чтобы как-то сбросить напряжение, мужчина выбирает позицию, которая предполагает отстраняться от всех и вся. Это вполне нормальная попытка защитить себя и свою семью. Постепенно, если не бороться с этой проблемой, у человека складывается привычка жить так. Все те негативные эмоции, которые способны уничтожить мужчину изнутри, не пройдут за одно мгновенье. Обязательно необходимо обращаться к специалисту.

2. Злость без особой на то причины

Депрессия крайне тяжело влияет на мужчину. В основном она воспринимается как нечто постыдное, что не принято выставлять на всеобщее обозрение. Апатия, горечь и разочарование трансформируются в гнев, который прорывается наружу очень часто. Мужчина попросту не может себя контролировать. В такие моменты человек может причинить боль себе, окружающим, швырять вещи, кричать и так далее. Это все является признаками самой что ни на есть настоящей депрессии. В большинстве случаев депрессия сопровождается колоссальным упадком сил, и мужчина может отталкивать от себя всех. Он не способен самостоятельно выйти из этого состояния и перебороть апатию и злость, поэтому он может начать срываться на других. Такая реакция однозначно причинит боль близким людям, но, несмотря на это, она считается вполне нормальной и адекватной. Намного хуже, если мужчина закроется в себе, ведь именно замкнутость – главный показатель того, что депрессивный эпизод затянулся.

3. Необдуманные поступки

Находясь в депрессии, большинство мужчин склонны совершать массу глупых и опасных поступков. Это главное проявление мужской депрессии. Когда человек не может как-то выразить свои эмоции, показать, что на самом деле у него на душе, то он склонен совершать абсурдные и глупые действия. Очень печально то, что многие из них часто влекут за собой нанесение вреда себе и окружающим. Это может быть езда на повышенной скорости, ввязывание в драки, увлечение азартными играми и, конечно же, большое количество алкоголя, который употребляется практически всегда и везде.

Такие действия можно объяснить несколькими способами. Первый – это то, что мужчина хочет заменить негативные эмоции чем-то новым, ярким и экстремальным. Второй, зачастую, связан с тем, что, когда человек находится в депрессии, он утрачивает смысл жизни и в принципе теряет интерес ко всему, что раньше его увлекало. Третий заключается в самореализации. На такие действия мужчину толкает то, что он не верит в себя и свои силы, ощущает себя ненужным и покинутым. Такие эмоциональные ощущения заставляют мужчину ходить практически по лезвию ножа и бросаться из крайности в крайность, чтобы почувствовать вкус жизни и хоть какие-то эмоции.

4. Снижение сексуальной активности

Давно известно, что секс способен повысить настроение, но у мужчин, которые страдают от депрессии значительно снижается либидо. Так что, если ваш молодой человек внезапно к вам охладел, это еще не значит, что вам резко пора худеть или идти к косметологу, возможно, на самом деле у него депрессия.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2403717598175299844/

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