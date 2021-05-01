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Тамара Великая: за что грузины причислили свою царицу к лику святых

Тамара Великая: за что грузины причислили свою царицу к лику святых

Тамара Великая – царица Грузии XII-XIII веках, по свидетельствам современников была личностью выдающегося ума и приятного характера. Причислена к лику святых Православной Церковью, список заслуг еe как политического и общественного деятеля можно перечислять бесконечно. Отдельное место в ее правлении занимает христианизация территорий нынешней Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Языческие верования вайнахов

До принятия христианства на территории Чечено-Ингушетии преобладало местное язычество: известны такие божества как Халад, Ану, Аштати, Нанна, Кибела, Кужух и другие. Божества олицетворяли силы природы и до сих пор народы Кавказа используют их в качестве имен. Отголоски язычества прослеживаются и в клятвах – в Чечне клянутся солнцем, землей, небом.

Пантеон средневековой Чечено-Ингушетии достаточно сложен, в связи с тем, что каждое поселение, село и некоторые семьи могли иметь свое божество-покровителя. На общем фоне выделяются боги Дела́, Тушоли́, Мятцил, Сиели, Ерды, Молыз-Ерды.

Верховным богом у язычников-вайнахов был Дела, в молитвах другим божествам прослеживается их подчиненная роль к этому богу. Интересно, что поклонение Дела сохранилось после принятия ислама: его имя из-за созвучия отождествлялось с именем Аллаха.

Выделяется из сонма богов Чечено-Ингушетии Галь-Ерда. Его почитали преимущественно жители Джейрахского ущелья, основу хозяйства которых составляло скотоводство. Это трудолюбивое божество, помогающее скотоводам, в древних молитвах которых отражены и национальные черты характера этого народа: «Кто не любит тяжелого труда для насущного хлеба, пусть те люди никогда да не восторжествуют над нами…».

Тамара Великая: за что грузины причислили свою царицу к лику святых

 

Христианство в Ичкерии

После восхождение на трон, царица Тамара оказывала большое внимание на нужды Церкви. Сама она была человеком щедрым и богобоязненным. Во время ее правления в Грузии были построены много красивых христианских храмов. Неудивительно, что Тамар хотела приобщить языческие народы своей страны к учению Христа (с точки зрения христианства – мессианство является важнейшей частью учения, ведь не знающие Христа не спасутся во время Страшного Суда).

Миссия христианской церкви имела не только религиозное, но и культурное и экономическое значение – по сути произошло восстановление международных контактов. С помощью грузинских архитекторов в Ассиновском ущелье были построены великолепные храмы, но многие из них канули в лету (о них нам известно благодаря сказаниям местных жителей). Из сохранившиеся до сих пор известны три: Таргимский храм, Алби-Ерда и Тхаба-Ерда, последний самый большой по площади – более 100 метров квадратных. Во внутренних помещениях были найдены захоронения, а так же крещенская каменная купель.

По свидетельствам археологов, в XII веке возле Тхаба-Ерда были построены еще две церкви, об этом свидетельствует обилие христианских крестов на территории комплекса.

Кроме археологических памятников на территории Ичкерии существуют и письменные источники, подтверждающие распространенность христианства в Чечне и Ингушетии. Учеными были найдены и проанализированы пергаменты, которые представляли собой списки грузинской Псалтыри.

До сих пор большинство дней недели у чеченцев называются словами из грузинского христианского календаря, кроме вторника, среды и четверга.

Тамара Великая: за что грузины причислили свою царицу к лику святых

 

Окончание христианской миссии

Монгольское завоевание XVIII века уничтожило Грузинское государство и прекратило миссионерскую деятельность Грузинской церкви. Культурная, социальная и экономическая жизнь региона тоже пострадала – пограничные посты монголо-татар отрезали вайнахов от внешнего мира. Местное население вернулось к язычеству, а христианские церкви были переделаны под языческие святилища.

Вплоть до XV-XVI века в культурной жизни вайнахов преобладал политеизм, пока исламская миссия из Кумыкии не пришла на территорию Чечено-Ингушетии и через два века практически все население региона не приняло учение Пророка Мухаммеда.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/157848

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