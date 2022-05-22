15+ фактов о делах любовных в Средневековье, от которых мурашки бегут до самой макушки

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А вы знали об этом?

Никто и представить себе не мог, что простая обедневшая дворянка в 19 веке Прасковья Луполова совершит настоящий подвиг ради своего отца. Простая сибирячка без денег и продовольствия шла на протяжении 2-х лет в столицу, чтобы лично попросить помилования для своего отца, который был сослан в Сибирь. У нее с собой была лишь икона, в целительную силу которой Прасковья верила. Добравшись до Санкт-Петербурга она в первую очередь достала письмо, с помощью которого придворные радушно приняли Прасковью. В итоге отцу с семьей позволили вернуться в столицу, но дворянский чин так и не вернули. Император Александр был действительно впечатлен подвигом молодой и хрупкой девушки с иконой инаградил ее 2000 рублей серебром, что на тот момент считалось целым состоянием. Она добровольно отказалась от всех земных благ, посвятив свою жизнь спасению отца и своей вере. Это действительно настоящий подвиг для юной девушки, которая даже не успела вступить во взрослую жизнь, но стала настоящей святой... Она искренне поблагодарила всех за добро и после паломничества отправилась в монастырь, где и провела остаток своих дней. В дальнейшем ее даже хотели причислить к лику святых, но этого не произошло из за надвигающейся революции. К месту ее захоронения, где установлен ее памятник , и по сей день съезжаются люди в надежде получить чудесное исцеление и она действительно всем помогает. Ее имя вошло в историю, в а родном Ишиме ей поставили памятник. Несмотря все все трудности и невзгоды ей удалось сохранить свою веру и остаться преданной своему слову.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43163612025)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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