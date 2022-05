15+ фактов о делах любовных в Средневековье, от которых мурашки бегут до самой макушки

Благодаря книгам и фильмам мы многое знаем о жизни людей в прошлые века. Но в художественных произведениях и кинокартинах доля вымысла всегда крайне велика, между тем как правда зачастую бывает куда более интересной.

Как была устроена семейная жизнь в Средневековье, начиная с момента помолвки и заканчивая воспитанием детей.

В эпоху раннего Средневековья браки, как правило, заключались между молодыми людьми чуть старше 20 лет. При этом возраст невесты и возраст жениха были примерно одинаковыми.

В более поздние годы вступать в брак можно было с 12 лет для девочек и с 14 лет для мальчиков, потому что в этом возрасте заканчивалось детство. Только знатных невест часто выдавали замуж за мужчин, которые были гораздо старше, потому что в таком возрасте будущий муж уже имел состояние и положение в обществе и мог обеспечить семью.

Жениться по любви могли только крестьяне. Молодым благородного происхождения выбирали партию родители по экономическим и политическим мотивам. Мнения невесты и жениха зачастую не учитывались, но обеспеченная невеста могла откупиться от брака, тем самым получив возможность оставаться одинокой или самой выбирать мужа.

Когда заключалось соглашение о браке, на двери церкви вешали уведомление о предстоящей свадьбе. Только делали это не для того, чтобы созвать гостей, а затем, чтобы каждый мог высказаться против данного брака, если на то были основания.

Свадьбу праздновали пышно. Молодые надевали свои лучшие наряды: шить одежду специально для свадьбы могли себе позволить только самые обеспеченные члены общества. Белый тогда был цветом траура, поэтому невеста облачалась в любое платье, по возможности в синее, потому что этот цвет символизировал чистоту. А если невесту звали Марией, она обязательно должна была одеться в синее, а на голове ее, как правило, был венок из цветов.

Обручальные кольца носили на безымянном пальце правой руки. Лишь в XVI веке многие страны изменили этот обычай и молодожены стали надевать кольца на левую руку.

Во время свадебного пира мужчина ел горячие блюда, красное мясо и специи, потому что считалось, что это поможет ему обзавестись наследником мужского пола.

Ночь после торжества не была чем-то личным. Чем более знатными были молодожены, тем больше человек принимали участие в обряде. Так, невесту провожали ее служанки, они же помогали ей подготовиться к встрече жениха. Жениха же приводили его друзья. Когда невеста шла в свои покои, гости старались заполучить ее подвязку на удачу.

В ночь после свадьбы молодых не оставляли одних, чтобы иметь возможность подтвердить, что брак был заключен. И чем благороднее были жених и невеста, тем важнее это было для общества. Свидетели ждали либо у дверей спальни, либо и вовсе в той же комнате.

Средневековая семья не была похожа на современную. В доме всегда было много людей: близкие и дальние родственники, иждивенцы, слуги. Кстати, позволить себе слуг могли и зажиточные крестьяне.

Разводы все же происходили и в те времена, хотя правильнее будет сказать, что это были случаи аннулирования брака. Для этого нужны были веские причины: обнаруженное кровное родство между супругами, измена и некоторые болезни. Такой процесс был дорогостоящим, и случаи были буквально единичными.

Пояс верности — это всего лишь миф. Не найдено никаких подтверждений того, что ревнивые мужья, уезжая в долгие походы, надевали на жен подобные приспособления. Зато в наши дни существует специальное белье, разработанное для того, чтобы уберечь женщин от нападения. По аналогии его так и прозвали «поясом верности».

© The Last Duel / 20th Century Studios and co-producers

Жизнь знатной женщины вовсе не была праздной, хотя уборкой, готовкой, воспитанием и даже грудным вскармливанием детей занимались слуги. Хозяйка брала на себя наем, инструктирование и увольнение персонала, следила за количеством и качеством продуктов, тканей и других вещей. Кроме того, она должна была уметь вести дела от имени мужа, если тот уехал в поход на несколько месяцев или даже лет.

Женщины, которых сегодня можно было бы причислить к среднему классу, тоже имели слуг. Однако они, как правило, сами занимались готовкой, покупками и воспитанием детей.

Крестьянки выполняли все домашние работы самостоятельно: готовили, убирали, ткали и пряли. У них обычно было хозяйство, так что женщины следили за скотом и сами делали масло и хлеб. Кроме того, многие крестьянки часто работали в поле наравне с мужчинами.

Детей родители любили и лелеяли, поощряли их стремление к играм. У малышей были разнообразные игрушки, от рыцарей и лошадей до кастрюль и сковородок. Однако наказывали детей в Средневековье гораздо строже, чем в наше время. И с ранних лет младшие члены семьи помогали старшим в семейных делах: следили за братьями и сестрами, ухаживали за животными и так далее.

Мальчики могли посещать монастырские школы, где их готовили к получению чина в духовенстве. Девочек иногда отдавали в монастыри — это было исполнением духовного обязательства. Мальчики более благородного происхождения с 7 лет готовились в рыцари, а девочки учились женским искусствам и умению вести дела мужа. Они должны были научиться многому, от вышивания до ведения бюджета.